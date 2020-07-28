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Досуг Сегодня, 16:2945
Обеденный стол: как правильно выбрать?

Кухня, как известно, является отдельным помещением квартиры или дома. Именно в этой комнате дизайнер может проявить все свое мастерство и создать в ней гармоничный интерьер.

В сегодняшнем обзоре представляем столы обеденные в BRWmania, тут большой выбор форм и размеров.

Обеденная мебель на кухне традиционно расположена симметрично по отношению к центру комнаты. На протяжении веков основными предметами, непосредственно выполняющими функции кухни, считались обеденный стол и стулья. Вся остальная мебель, например, сервировочные столики или пуфики рассматриваются как дополнительные элементы интерьера, создающие в помещении комфортную и уютную атмосферу.

Дизайн обеденного стола, а если быть более точным, то его форма определяется не только вкусами и предпочтениями хозяев. Имеют место также планировка кухни и особенности семейного быта.

Большое значение имеют тип и размеры обеденного стола. Одни предпочитают ставить в кухне деревянный раздвижной стол, а другим больше нравится обеденный стол, изготовленный из стекла.

Стандартной сейчас считается высота обеденного стола, составляющая 70 см. Что касается площади такого предмета мебели, то она рассчитывается с учетом того, что на одного сидящего человека на столешнице должно отводиться место размером 60х40 см. На основе этого подбираются также глубина и ширина столешницы обеденного стола.

Вышеупомянутое правило при его четком соблюдении позволит сидящим за столом людям перемещаться без каких-либо неудобств. Причем неудобства не будут испытывать как они сами, так и находящиеся вокруг них особы.

Если говорить о форме обеденного стола, то, согласно утверждениям психологов, наиболее благоприятными считаются изделия округлой формы. Объясняют это специалисты тем, что отсутствие углов в определенной степени стирает грани, присутствующие в разговоре.

Другое важное преимущество круглых обеденных столов — это возможность компактно размещаться людям и, соответственно, высокая вероятность освобождения нескольких посадочных мест в случае, когда за столом сидит большое число человек. Подобную возможность предоставляют и прямоугольные столы, но с меньшим размахом. В любом случае изделия традиционной прямоугольной формы при отсутствии проблем прекрасно вписываются в любую планировку, что является их большим преимуществом.

Продолжая рассматривать различные формы обеденных столов, нельзя не обделить вниманием отдельную группу изделий, представленную так называемыми столами-трансформерами. Это функциональные и комфортные в использовании изделия, применение которых наиболее актуально для малогабаритных кухонь.

Что касается материалов, используемых для изготовления обеденных столов, то традиционно такие изделия производят из натуральной древесины. Но в последнее время наблюдаются тенденции к постепенному уходу от устоявшихся стереотипов, и сейчас все более серьезную конкуренцию деревянным столам составляют аналогичные изделия из стекла.

Есть столы, в которых присутствует только стекло. Но все же чаще встречаются изделия, в которых стекло скомбинировано с другими материалами. К примеру, очень модный вид имеет стеклянный стол с металлическими элементами. Но в комбинации с деревом такое изделие выглядит намного приятнее.

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