Встраиваемые LED-светильники: основные характеристики и преимущества

Технический прогресс семимильными шагами шагает по планете. В условиях современной реальности во всех отраслях широко внедряются передовые инновации и прогрессивные технологии. Не являются исключением и новые модели осветительных приборов. Встраиваемые светодиодные светильники – это новый подход к комфортному и экономичному освещению помещений. Сегодня их достаточно часто можно встретить в жилых комнатах и офисных кабинетах, коммерческих и административных зданиях. Компактные размеры и простой монтаж позволяют устанавливать точечную подсветку непосредственно в потолок, стены, пол и даже мебель.

Встроенные led-светильники купить в большом ассортименте и по доступной стоимости предлагает интернет-магазин электротоваров 16А.

Чем привлекает продукция из онлайн-каталога?

Все представленные на сайте интернет-магазина встраиваемые светильники обладают массой преимуществ:

Малый вес и низкий уровень теплоотдачи – монтируются в подвесных потолках, не утяжеляя конструкцию и минимизируя риск повреждения деликатного потолочного покрытия;

Качество освещения - led-лампочки излучают яркий равномерный свет, не создавая стробоскопического эффекта, что снижает нагрузку на зрение человека;

Низкое энергопотребление - led-светильники потребляют в десять раз меньше электроэнергии (3-72 Вт), чем обычные электролампочки;

Экологичная безопасность – точечные светильники не содержат свинец и ртуть;

Повышенный уровень защиты – устойчивость к вибрациям, падениям с небольшой высоты, перепадам напряжения в сети и колебаниям температуры;

Простой уход - led-лампочки не нуждаются в каком-либо обслуживании и ремонте на протяжении всего срока эксплуатации.

Стоимость таких осветительных приборов нового поколения зависит от многих параметров:

Мощности;

Интенсивности светового потока;

Особенностей конструкции и др.

Выбираем встроенный светодиодный светильник

Ассортимент интернет-магазина 16А представлен множеством моделей, отличающихся между собой размерами, конфигурацией, цветом. Вы без труда подберете осветительный прибор, подходящий под любой дизайн интерьера. По типу размещения они классифицируются на:

Скрытые;

Наружные.

Если вы затрудняетесь сами подобрать подходящий тип светильника, позвоните по контактному телефону. Менеджеры бесплатно предоставят профессиональные рекомендации, посоветуют оптимальный вариант. Оформить покупку можно по телефону или онлайн.