Для чего нужны бактерицидные облучатели?

Воздух считается прекрасной средой для появления и размножения вредных бактерий и различных вирусов. Поэтому польза бактерицидных облучателей неоспорима — они позволяют очистить любое помещение. Медицинскую лампу можно устанавливать не только в лабораториях и больницах, но и дома.



Виды облучателей по методу крепления:



• Для пола. Их рекомендуют устанавливать в просторных помещениях в углу;

• Настольная. Небольшое устройство прекрасно подходит для местного очищения, поэтому можно использовать дома;

• Подвесная. Проработанный внешний вид подходит для любого интерьера, а фиксация происходит на стену или потолок.

Преимущества бактерицидных облучателей:



• С высокой скоростью уничтожают многие вредные микроорганизмы;

• Во время работы облучателей не изменяется запах окружающей среды;

• Для применения не нужно иметь специальных навыков;

• Профилактика от заболеваний ушей, горла и носа;

• Дезинфекция помещения успокаивает нервную систему и расслабляет организм.



Какие существуют бактерицидные облучатели по типу?



Ультрафиолетовые лампы открытого типа



Современные устройства имеют сниженное действие обеззараживания, чем более устаревшие модели. Свет лампы идет вверх и уничтожает все вредные микроорганизмы в помещении, но смотреть на прямые лучи облучателя нельзя — негативно сказывается на сетчатке глаза человека.



Отметим, при неправильной установке или использовании ожидаемого результата не будет. Но во время кварцевания человеку и животным лучше покинуть обрабатываемое помещение.



Их устанавливают в санаториях, больницах и прочих зданиях, в которых есть риск развития эпидемии.



Ультрафиолетовые лампы закрытого типа



Современные облучатели-рециркуляторы обрабатывают только воздух, поэтому в помещении во время работы устройства могут находиться люди Лампа позволяет следить за чистотой воздуха: за 3 часа беспрерывной работы убивает все вредные микроорганизмы, а за 8 — болезнетворные грибы.



Преимущественно их устанавливают в домашних условиях или офисных помещениях рядом с дверным проемом. Ультрафиолетовую лампу закрытого типа рекомендуется устанавливать в помещениях, где проживают пожилые люди, дети и аллергики.



Бактерицидные облучатели позволяют избежать многих заболеваний, потому что устройства очищают воздух от вредных микроорганизмов, попадающих в человеческий организм. Их используют не только в медицинских учреждениях, но в домах и офисах.

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