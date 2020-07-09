Электрическая или индукционная варочная поверхность - что выбрать

Традиционные газовые плиты постепенно уходят в прошлое. В течение нескольких лет их место все смелее занимают современные электрические или индукционные плиты. Чем отличаются эти два решения? В каком случае электрическая поверхность лучше, а в каких индукционная?

Индукционная или электрическая плита?

Некоторые люди могут быть удивлены тем, что механизм работы электрической и индукционной варочных панелей существенно различается. В конце концов, эти два устройства кажутся почти одинаковыми; гладкая поверхность, элегантный цвет, тонко обозначенные места, куда следует ставить посуду — лишь немногие смогут с первого взгляда отличить, с какой поверхностью имеют дело. Так в чем же разница между каждой из плит?

Принципы работы электрической варочной панели

За работу электрической варочной панели отвечают специальные нагреватели, которые, нагревая выбранные зоны, постепенно отдают свою энергию посуде. Нагрев керамической пластины занимает до нескольких минут, поэтому следует принять во внимание увеличенное время приготовления. Решением этой проблемы могут быть электрические плиты, оснащенные галогенными лампами, которые достигают нужной температуры всего за несколько секунд, но в настоящее время они все еще достаточно редки.

Когда электрическая плита включена, ее поверхность может быть очень горячей, что особенно необходимо помнить родителям любопытных малышей, которые часто стремятся помочь в приготовлении пищи.

Как работает индукционная плита?

Работа индукционной варочной панели выглядит совершенно иначе. Сердцем такого устройства является индукционная катушка. Она отвечает за выработку переменного магнитного поля, в результате чего образуются так называемые «Вихревые токи», передающие энергию, дну нагреваемого сосуда. Примеры подобных варочных поверхностей можно найти на https://ventolux.ua/ru/varochnye-poverhnosti/induktsionnye.

Характерной особенностью индукционной варочной панели является то, что она остается относительно холодной даже после многих часов работы. Почему это происходит? Объяснение простое: энергия, необходимая для генерации тепла, передается только помещенному на нее сосуду. Однако, чтобы это произошло, необходимы ферромагнитные кастрюли и другая посуда, или специальные подставки, которые позволяют готовить блюда в посуде, не приспособленной к индукции.

Самые важные преимущества индукционных плит

Удобство

То, что говорит в пользу индукционных плит, это, прежде всего, большое удобство использования. Тот факт, что такая поверхность совсем не нагревается, означает, что после приготовления можно сразу удалить с нее любую грязь. В отличие от их электрических аналогов, не нужно ждать, пока такая плита полностью остынет. Индукционная плита также сводит к минимуму риск получения ожогов, поэтому для ее очистки понадобится только ткань и мягкое моющее средство.

Безопасность

Каждый знает об опасности использования определенных варочных панелей, особенно если речь идет о газовых плитах. При выборе индукционной плиты,можно перестать думать об этом. Единственным последствием не выключения индукционной варочной панели будет немного больший счет за электроэнергию. Некоторые устройства также оснащены функцией, позволяющей автоматически выключать варочную панель после длительного простоя. Молодые родители наверняка оценят функцию блокировки, которая предназначена для защиты от случайного включения устройства малышом.

Отличное энергоэффективность

Благодаря специально разработанным системам эффективность индукционных конфорок достигает 90% . Для сравнения — КПД электрических конфорок составляет 60%, а газовых — менее 50%. Что это значит? Почти вся энергия, необходимая для разогрева пищи, передается в кастрюлю от варочной панели. Это гарантирует как быстрое время приготовления, так и более низкие счета за электроэнергию.