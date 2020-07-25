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Ремонт окон в Одессе

Ремонт окон в Одессе подразумевает консультацию мастера, во время которой он рассказывает, как правильно ухаживать за фурнитурой и стеклопакетом.

Как правильно следить за окнами?

Окна из ПВХ не требуют особого ухода. Но своевременное и правильное обслуживание металлопластиковых окон продлевает их срок службы и сохраняет свойства. Поэтому следует придерживаться нескольких рекомендаций от специалистов.

Уход за ПВХ профилем

Ремонт пластиковых окон Одесса лучше делать у специалистов. Но, для того чтобы отсрочить момент обращения за помощью в компанию, мастера советуют регулярно убирать грязь с оконных профилей. Сделать это можно мыльным раствором. Так как на поверхности нет рельефности и маленьких трещин, то для смывания грязи используют мягкие губки, тряпки или простую ткань:
1. Для того чтобы оттереть въевшееся загрязнение, оставшееся от маркера и красителей
лучше протереть поверхность смоченной меламиновой губкой.
2. Чтобы убрать остатки монтажной пены примените палочку из дерева или предмет, который не оставит царапин. Проводите все манипуляции после полного высыхания пены.

Обслуживание окон в плане очистки стойких загрязнений иногда проводят профессиональными средствами. Но использование такой химии в основном разрушает слой ПВХ, в дальнейшем поверхность будет грязниться только больше. Мастера напоминают, что для очистки нельзя использовать вещества с абразивной крошкой, щелочь, кислоту, ацетон и растворитель.

Сервис окон подразумевают очистку не только поверхности профилей, но и водоотводящих каналов. В них скапливается не только вода, но и грязь. Если не вымывать отводы, то окно быстро выйдет из строя.

Кроме мытья не забудьте смазывать резинку, используемую в качестве уплотнителя. Если этого не делать, то через пару лет она станет хрупкой и неэластичной. Обрабатывать уплотнитель можно только после того, как проведена очистка. На его поверхность наносят небольшое количество смазки, в основе которой содержится глицерин, и распределяют равномерным слоем по поверхности. Смазывать резинку можно два раза в год.

Как ухаживать за стеклопакетом и фурнитурой?

Ремонт окон в Одессе подразумевает консультацию мастера, во время которой он рассказывает, как правильно ухаживать за фурнитурой и стеклопакетом. По мере загрязнения и появления царапин на стекле снижается количество света, попадающего в помещение. В результате приходится расходовать больше электроэнергии. Чтобы избежать этого, нужно регулярно очищать окна. Для мытья используйте жидкое моющее для посуды или для стекол. Если Вы владелец тонированных конструкций, то принцип ухода остается таким же, как и для обычных оконных конструкций. Вы не можете навредить декоративному напылению, так как оно выполнено внутри пакета. Но если окна с отражающим эффектом, то перед полноценным смыванием грязи, проверьте на маленьком кусочке, как поверхность реагирует на мыльное средство. Компания производит замена стеклопакетов в Одессе.

Для долгой и правильной работы окон важно регулярно проверять состояние фурнитуры: задвижек, петель, замков, ручек. Необходимо вычищать сор, попавший в подвижные соединения и в пространство между створкой и рамой. Если фурнитуру периодически обрабатывать машинным маслом, то срок ее эксплуатации вырастет.

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вернут окна к жизни.

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Ремонт окон в Одессе
Ремонт окон в Одессе
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