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Чем можно утеплить гараж

Большой, многофункциональный и комфортный гараж — мечта каждого автолюбителя. Но, с наступлением зимы возникает проблема промерзания помещения.

Поэтому давайте разберемся, как утепление гаража различными материалами и рассмотрим, чем лучше утеплить ворота — подвижный элемент строения, которому нужен легкий и одновременно качественный теплоизолятор.

Оптимальный вариант утепления ворот — брезентовые шторы

Брезентовая штора в гараж — разновидность промышленной шторы, которая отличается повышенными теплоизоляционными показателями. Такие изделия часто называют термошторами, завесами, пологами и т.п.

Обычно завесы монтируются именно на ворота гаража, так как зимой это единственное место, откуда идет прямой поток холодного воздуха. Такое решение обусловлено еще 2-мя факторами:

  1. ворота гаража трудно сделать полностью герметичными;
  2. металлические ворота довольно хорошо проводят тепло, поэтому и пропускают морозный воздух с улицы.

Дополнительно термоштора будет предотвращать занесение в гараж грязи и пыли с улицы, капли дождя и снега. А специальный полог позволит максимально сохранить тепло внутри помещения, что выгодно еще и плане отопления, за которое придется меньше платить.

Использовать брезентовые шторы можно и для других целей:

  • При выполнении ремонтных работ (например, для разделения гаража на отдельные зоны и ограждения их от ремонтной пыли и грязи).
  • Для зонирования гаражного помещения (формирования двух независимых площадей разного назначения).
  • Для дополнительного утепления стен и потолка старого гаража, имеющего трещины (в качестве временного решения).

Преимущества брезентовых штор

Если выбрать брезент в качестве утеплителя, такое решение будет иметь 5 ключевых преимущества:

  1. Материал довольно стойкий к износу и отличается высокой прочностью. Даже после долгих лег использования брезент остается таким, будто вы купили его вчера.
  2. Брезент можно чистить обыкновенным бытовым пылесосом и неагрессивными моющими средствами. Исходя из этого получается экономия на средствах спец-очистки.
  3. Шторы из брезента имеют специальную пропитку, которая эффективно защищает материал от различного рода грибков, негативного воздействия влаги или возгорания и т.д.
  4. Даже если погода за окном будет резко меняться, климат внутри гаража останется стабильным. Конечно, при условии, что все было смонтировано внимательно и правильно.
  5. Благодаря особой тканевой структуре к брезенту не “липнет” большинство видов технических веществ, которые могут его запачкать — его всегда можно будет легко очистить.

Если брезентовая штора большая и ее тяжело поднимать, простая система блоков “нейтрализует” эту проблему. Но вес брезента зависит от конкретного типа ткани и на сайте Укрбрезент можно найти как плотные и тяжелые материалы, так и более легкие.

4 проверенных материала для утепления гаража внутри

БРЕЗЕНТОВЫЕ ШТОРЫ

Внутри гараж чаще всего утепляют такими материалами:

  1. Пенопласт.
  2. Минвата.
  3. “Теплая” штукатурка.
  4. Отражающая теплоизоляция.

Рассмотрим подробнее каждый вариант.

1. Пенопласт

Самый популярный, доступный и дешевый вариант, который имеет 6 преимуществ:

  1. небольшой вес не сможет деформировать стены гаража;
  2. не нужно создавать дополнительный каркас для крепления;
  3. плиты можно крепить на стены специальным клеем;
  4. с материалом легко и просто работать;
  5. современный пенопласт влагозащищенный;
  6. материал не подвержен появлению грибка или плесени.

Есть у такого решения и весомые недостатки. Самый опасный из них — горючесть пенопласта. В процессе плавления он выделяет ядовитые вещества, от которых можно быстро потерять сознание. Поэтому, в гараже его все же не стоит использовать.

2. Минвата

Весьма хороший утеплитель с маленьким коэффициентом теплопроводности. Минеральная вата безопасна для здоровья человека, хорошо пропускает сквозь себя воздух, не воспламеняется. Также минвата имеет высокие показатели звукоизоляции.

Чтобы утеплить “внутренности” гаража, стоит выбирать изделия плотностью до 180 кг/м. куб. Но, нужно помнить, что минеральная вата сильно боится влаги, поэтому вам дополнительно придется купить какой-либо пароизоляционный материал для компенсации этого недостатка.

3. “Теплая” штукатурка

Еще одна новейшая разработка. Внешне такая штукатурка похожа на обычную, но в своем составе она имеет материалы с низкой теплопроводностью:

  • вермикулит;
  • керамзит;
  • пемзу;
  • пенополистирол;
  • опилки;
  • и т.п.

Для утепления гаража чаще всего применяется “теплая” штукатурка с пенополистирольными гранулами. Она отличается универсальностью и самыми низкими показателями теплопроводности.

Главный плюс такого решения — вам не придется заранее выравнивать стены, так как с этой задачей справится сама штукатурка. Но, увы “теплый” отделочный материал довольно дорогой, а нанести его слишком толстым слоем не выйдет (из-за риска растрескивания).

4. Отражающая теплоизоляция

Также неплохой вариант для утепления гаража. С внешней стороны такая теплоизоляция покрывается фольгированной пленкой (отражателем), а с внутренней — утеплителем с разными характеристиками, чтобы можно было выбрать под свой тип работ.

В качестве теплоизоляционного слоя могут использоваться:

  • пенополистирол;
  • пенополиэтилен;
  • базальтовая вата;
  • минеральный утеплитель.

К сожалению, этот материал подвержен коррозии и не отличается долговечностью.

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