Жемчужная улыбка: как отбелить зубы

Улыбающаяся женщина без косметики на лице выглядит привлекательнее для окружающих, чем женщина с макияжем, но без улыбки, – это результат проведенного исследования компании Orbit. Поэтому улыбайтесь, это располагает людей к вам лучше всего. Однако, что делать, если внешний вид зубов далек от идеала: эмаль потускнела, изменила цвет. Самый быстрый и надежный способ вернуть улыбке привлекательность – отбелить зубы в стоматологии.
Отбеливание зубной эмали: что это и кому нужно?
Отбеливание зубов – стоматологическая процедура, цель которой – осветлить эмаль. Проводится в условиях клиники и домашними способами. Отбеливать зубы дома удобно, однако значительного эффекта не добиться: процедура занимает много времени и есть риск повредить эмаль. Профессиональное отбеливание в стоматологии осветляет зубы до 10–12 тонов, проводится за один сеанс, и эмаль в результате не портится, а укрепляется.
Показания к кабинетному отбеливанию зубов:
- эмаль потускнела из-за возрастных изменений;
- красящие продукты изменили цвет зубов;
- на поверхности зубов появились пигментные пятна;
- табак испортил цвет эмали;
- зубы от природы не такие белые, как хотелось бы.
Способы профессионального отбеливания зубов
В условиях стоматологии можно безопасно и действенно отбелить зубную эмаль. Пациент вместе с врачом выбирают подходящий вариант процедуры. Сегодня стоматологи предлагают несколько видов отбеливания. Перед тем, как отбелить зубы, врач обязательно сделает чистку: удалит с эмали налет и зубной камень.
Фотоотбеливание
Метод, при котором активатором отбеливания является свет. Врач наносит на зубы пациента гель на основе перекиси водорода и светит на зубы специальной лампой. Ультрафиолетовый луч запускает гель в действие: перекись преобразуется в активный кислород, который проникает в эмаль и осветляет поверхность зубов. Процедура длится около часа. Результат зависит от природного цвета эмали: если поверхность зубов желтоватая, то светлеет до 8 тонов, изначально сероватая эмаль отбеливается хуже – максимум на 2 тона.
Отбеливание лазером
Зубы пациента также обрабатывают гелем с перекисью водорода, но активирующим элементом здесь выступает лазер. Длительность воздействия на каждый зуб – 1-2 минуты, процедура занимает 30–45 минут. Эмаль за один «проход» светлеет минимум на 7 тонов, причем и серая, и желтая от природы эмаль отбеливается одинаково хорошо.
Метод ZOOM
Это новый метод обесцвечивания эмали с помощью света, только более действенный и щадящий для зубов. Отбеливание ZOOM считается профессиональной процедурой, однако его можно использовать и в домашних условиях, но под контролем стоматолога. По слепкам зубов для пациента изготавливается специальная капа, которая заполняется отбеливающим гелем и надевается на ночь на зубы.
Все процедуры отбеливания зубов, которые сегодня применяются в стоматологии, безболезненны, поэтому даже в местной анестезии нет необходимости.
Зачем нужна «белая» диета
Эффект белоснежной улыбки сохраняется до двух лет, однако при условии, что пациент не злоупотребляет красящими продуктами, курением и придерживается «белой» диеты две недели после отбеливания зубов. «Белая», или «прозрачная», диета – это употребление в пищу продуктов без природных и искусственных красителей.
Примеры продуктов, которые можно есть после процедуры отбеливания:
- белое мясо птицы или рыбы;
- сыр;
- мороженое без красителей;
- белый йогурт;
- яичный белок;
- грибы белого цвета;
- рис;
- каши;
- вода, некрепкий чай, бесцветный алкоголь.
Двухнедельное табу на следующие продукты:
- кофе, черный чай, какао;
- цветные соки, морсы;
- цитрусовые, вишню;
- разноцветные овощи и ягоды: свеклу, морковь, чернику, клубнику и т. п.;
- яичные желтки;
- выпечку и мороженое с красителями.
Придерживаться строгих ограничений придется недолго – 10–14 дней. Зато результат того стоит – это ослепительно сияющая улыбка, от одного вида которой поднимается настроение!