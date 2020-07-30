 

«Доктор Хаус” - интернет-магазин для вашей бытовой техники

Досуг Сегодня, 12:2341
«Доктор Хаус” - интернет-магазин для вашей бытовой техники

Невозможно представить жизнь современного человека без электронных бытовых приборов. Ежедневно домохозяйки пользуются мясорубками, пылесосами и стиральными машинами, надеясь, что любимые “помощники” прослужат много лет. Но от поломки не застрахован никто, поэтому поиск подходящих запчастей и ремонт техники нередко сопровождается головной болью. Интернет-магазин “Доктор Хаус” предлагает купить оригинальные запчасти с доставкой по Украине, быстро решив проблему с ремонтом.

Предлагаемые услуги

В нашем каталоге представлены товары для ремонта мелкой и крупной бытовой техники:

  • детали для кухонных приборов: блендеров, миксеров, соковыжималок и пр.;
  • запчасти для стиральных машин, пылесосов, бойлеров, газовых котлов и т.д.;
  • принадлежности для установки (паяльники, пинцеты, подставки);
  • аксессуары и средства по уходу за электронными приборами.

Наши специалисты помогут подобрать подходящие детали путем анализа поломки, степени износа двигателей и возможности установки новых механизмов. Ассортимент распределен по соответствующим категориям, что позволяет за несколько минут приобрести необходимую деталь для начала новой жизни вашего незаменимого помощника. Дополнительно вы можете приобрести новую бытовую технику с гарантией установки, доставки и дальнейшего сервисного обслуживания, кухонную посуду, детские автокресла, бытовую химию, термометры оптом и в розницу. 

Предприниматели, ведущие ресторанный бизнес, могут не беспокоиться о поломке дорогостоящей техники. Мы продаем запчасти оригинальной техники для профессиональной кухни: аппаратов для шаурмы, слайсеров, мини-моек, электрогриля и пр. Также в каталоге представлены запчасти для мобильных устройств любой модели.

Преимущества сотрудничества с нами

Интернет-магазин “Доктор Хаус” гарантирует:

  1. Консультацию квалифицированного специалиста.
  2. Помощь в устранении поломки и предоставление инструкции для установки приобретенной детали.
  3. Сотрудничество с оптовыми клиентами.
  4. Доставку по Киеву и Украине.
  5. Возможность обмена или возврата товара в случае его несовместимости с прибором.
  6. Предоставление сертификата гарантии на длительный срок.

Компания «Доктор Хаус» продает запчасти оптом, сотрудничая с известными украинскими фирмами по ремонту бытовой техники. Гарантия качества, адекватная цена и доставка товара в любую точку Украины – факторы выгодного и долгосрочного сотрудничества.

 

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Теги: news, новости, Украина, Бытовая_техника, 7dniv, 7dnivinfo  
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«Доктор Хаус” - интернет-магазин для вашей бытовой техники
«Доктор Хаус” - интернет-магазин для вашей бытовой техники
Невозможно представить жизнь современного человека без электронных бытовых приборов. Ежедневно домохозяйки пользуются мясорубками, пылесосами и стиральными машинами, надеясь, что любимые “помощники” прослужат много лет. Но от поломки не застрахован никто, поэтому поиск подходящих
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