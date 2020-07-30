 

Хлеб - “Всему голова”

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Хлеб - “Всему голова”

Несмотря на многочисленное разнообразие хлебобулочных изделий имеющихся на прилавках в магазинах, очень сложно найти производителя который бы сохранял рецепт именного того ароматного хлеба, знакомого нам с детства.Вспомнить вкус можно здесь https://dva-mlyna.com.ua/.

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Технологии производства хлеба:

Для того чтобы получить вкусный хлеб необходимо соблюдать всю концепцию производства:

Процесс замеса теста. Для этого важно отобрать сначала все нужные ингредиенты. Затем смешать воду, дрожжи, соль и сахар. Далее добавить муку и дать тесту настояться. При этом масса образуется за счет важных процессов:

  1. перемешивание всех выбранных ингредиентов для их тесного взаимодействия;
  2. набухание, которое происходит вследствие поглощения кислорода дрожжами и выделения углекислого газа.
  3. увеличения объема используемых веществ.

На данном этапе необходимо учитывать время замеса теста, потому что чрезмерно долгий процесс может привести к нарушениям в структуре теста и потере его основных, главенствующих качеств. В среднем процесс замешивания составляет от 5 до 8 минут.

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Далее происходит брожение теста, которое необходимо для того, что тесто приняло необходимый вкус, цвет, аромат, за счет разрыхления теста.

Формирование. Данный этап производства хлеба подразумевает под собой разделение массы теста на куски необходимых размеров, их округление, предварительная расстойка (отлежка кусков с целью восстановления клейковины, которое улучшает пористость теста и увеличивает его объем), формование, окончательная расстойка (отлежка кусков с той же целью восстановления клейковины, перед самой выпечкой).

Запекание - крайний этап производства.

Оптимальными условиями выпекания хлебобулочных изделий являются следующие:

  • влажность до 80%;
  • температура до 120 градусов;
  • время выпечки до 3 минут;
  • к концу выпечки увеличить температуру до 220 градусов.

Для того чтобы определить готовность хлебобулочных изделий необходимо обратить внимание на:

  • цвет корки должен быть светло-коричневый;
  • мякиш должен быть эластичный и относительной сухой;
  • снижения исходной масса.

Но, для того чтобы получить вкусный хлеб, который непременно заставит каждого вспомнить моменты детства, следует учитывать не только правильную технологию производства хлеба, но и важные его составляющие:

Ингредиенты. Мука используемая для выпечки хлебобулочных изделий может быть разная, например, пшеничная или ржаная, но обязательно высококачественная.

Оборудование. Немаловажную роль в процессе изготовления хлебобулочных изделий принимает на себя оборудования, так как именно от него зависят такие характеристики как: хрустящая корочка, форма хлеба и многое другое. Для этого применяются следующие виды оборудования:

  1. Оборудования для просеивания муки с целью исключения из нее нежелательных компонентов, насыщения её кислородом, придание равномерной влажности и плотности.
  2. Оборудование для замешивания. Данное оборудование позволяет сократить время замеса и более точно рассчитать расход компонентов.
  3. Расстоечный шкаф. Применяется с целью обеспечения теста необходимой температурой и влажностью, доведения до необходимого состояния теста.
  4. Конвекционная печь. Неотъемлемый инвентарь для производства хлебобулочных изделий является печь, которая доводит тесто до готового продукта. Данное оборудование может быть нескольких видов, существуют как специализированные, так и универсальные, то есть для различных видов хлебобулочной продукции.

Также дополнительно могут быть использованы различные противни, стеллажи, столы, формы, весы и т.д.

Персонал. Невозможно иметь лишь ингредиенты и получить вкусный хлеб, для этого очень важно также иметь и умелые руки, способные изготовить этот хлеб по всем принятым технологиям.

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Теги: news, новости, Украина, Хлеб, выпечка, 7dniv, 7dnivinfo  
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