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Досуг Вчера, 20:4656
Купольные LED-светильники: особенности и преимущества

В последнее время купольные светодиодные светильники обрели особую популярность, поскольку их использование имеет ряд важных преимуществ, если их сравнивать с традиционными аналогами.

Во-первых, купольные светодиодные светильники имеют длительный срок службы, во-вторых, они ощутимо экономят электричество, и, в-третьих, обеспечивают максимально качественное освещение – даже в больших по площади помещениях. Именно поэтому подобные LED-светильники все чаще устанавливают в производственных цехах, складских помещениях, в торгово-развлекательных центрах и на прочих объектах, где имеются высокие потолки.

Купольные LED-светильники: особенности и преимущества

Ключевые особенности купольных LED-светильников

Как правило, все купольные светодиодные светильники имеют превосходную защиту по современным стандартам ІР20, ІР67 и пр. Это позволяет использовать их для освещения в помещениях с, так сказать, агрессивными условиями, а также снаружи, ведь такие устройства не боятся ни влажности, ни прочего атмосферного влияния.

Прочный корпус

Практически все модели светодиодных светильников купольных имеют прочный алюминиевый корпус, который отличается незначительным весом, а также:

  • Выступает в роли отражателя света;
  • Позволяет эффективно отводить тепло.

Длительный срок эксплуатации

Качественные купольные LED-светильники способны прослужить не менее 50 000 часов, а некоторые модели – даже 100 тыс. В то же время стоит отметить, что за все время активного использования освещающего устройства оно обеспечивает стабильный поток света и не нуждается в дополнительном сервисном обслуживании (например, замена ламп).

Ощутимая экономия электричества

Купольные LED-светильники – это оптимальная возможность обеспечить максимальное освещение помещения при минимальных затратах на электричество. К примеру, качественный светильник купольного типа потребляет в 5-6 раз меньше электроэнергии, чем, к примеру, традиционный ртутный аналог. В условиях, когда нужно обеспечивать практически бесперебойное освещение – экономия оказывается очень существенной.

Устойчивость к сетевым колебаниям

Купольный светильник LED способен выдерживать даже самые значительные скачки напряжения, при этом нет так называемого мерцания света. Более того, при включении данного устройства максимально яркий свет подается практически моментально, без каких-либо задержек.

Помимо этого, стоит также упомянуть и о том, что купольные LED-светильники оснащаются прочным и практичным креплением, что позволяет устанавливать их в любом доступном месте, а сам процесс монтажа, как правило, не занимает много времени.

Купольные LED-светильники: особенности и преимущества

Где приобрести качественные купольные LED-светильники

На сайте интернет-магазина elektrovoz.com.ua представлено широкое разнообразие высококачественных купольных светодиодных светильников от ведущих отечественных и зарубежных производителей.

Осветительные и многие другие электрические приборы отличаются надежностью, длительным сроком использования, имеют доступную стоимость. Доставка заказов осуществляется в любую точку страны.

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Теги: news, новости, Украина, LED_светильники, 7dniv, 7dnivinfo  
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