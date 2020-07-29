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Досуг Сегодня, 09:3856
Гражданство Англии через брак

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - это страна, которая считается одним из наиболее благополучных мест для проживания во всем мире. Однако стать гражданином Великобритании не так просто. В особенности это стало заметно в последние годы, когда в страну хлынула волна иммигрантов, не имеющих должной квалификации или считающихся неблагонадежными.

Тем не менее, проживать на территории Великобритании на законных основаниях можно, для этого нужно заключить брак с гражданином Великобритании. Получить гражданство Великобритании через брак может украинская женщина, если выйдет замуж за англичанина и наоборот, украинец женится на англичанке. В Англии существуют разные виды брака - обычные, заключаемые между мужчиной и женщиной и гражданское партнерство, то есть однополые. Согласно закону о браках в Великобритании, в обоих случаях партнерам предоставляются одинаковые права. Однополые браки разрешены почти на всей территории Великобритании, за исключением некоторых заморских территорий (по состоянию на апрель 2020 года).

Как выйти замуж за гражданина Великобритании

Для украинки, которая хочет выйти замуж за гражданина Великобритании, существует два пути осуществления своей мечты - регистрировать брак в Украине или в Англии. Хотим обратить ваше внимание на то, что свидетельство о заключении брака, выданное ЗАГСом Украины является официальным документом, который признается в Великобритании и повторно проводить эту процедуру в стране проживания мужа не нужно. Для регистрации брака необходимо предоставить такие документы:

  • невеста - гражданский паспорт Украины, свидетельство о расторжении брака (если этот брак не первый);
  • жених - загранпаспорт, по которому был осуществлен въезд в Украину, с обязательным переводом всех страниц на украинский язык и их нотариальным заверением. 

Как только у вас на руках будет свидетельство о браке, вы можете идти в Визовый центр и подавать заявление и документы на получение визы английской жены.

Второй путь имеет два варианта. Первый более простой и менее затратный - украинка должна поехать в Туманный Альбион, там заключить брак. Но перед этим необходимо в Украине открыть визу невесты, срок действия которой полгода. После заключения брака необходимо вернуться в Украину, поменять паспорт, если была взята фамилия мужа и подавать заявление на получение визы жены англичанина.

Второй вариант потребует больших финансовых вложений - вы оформляете визу невесты в Украине, летите в Англию, там оформляете брак и не возвращаясь на родину, подаете документы на визу жены.

Заключение и расторжение брака в Великобритании

Для жителей и резидентов Великобритании заключение брака не составляет сложностей. Однако в последнее время значительно возросло число людей, желающих заключить фиктивный брак для того, чтобы эмигрировать в Британию. Поскольку миграционные законы Великобритании очень жесткие, многие видят в этом единственный выход. Но следует заметить, что процедура заключения брака в Англии пересматривается каждый год и требования к желающим вступить в брак, постоянно корректируются. 

Особое внимание уделяется бракам с мигрантами. Для этого создаются специальные комиссии, которые проверяют - является ли брак подлинным или фиктивным. Доказательством подлинности брака являются совместное проживание и общее владение имуществом.

Если представителями миграционных служб будет выявлен факт фиктивного брака, мигрантов депортируют из страны с последующим запретом пересекать границу Великобритании. 

Получить развод с гражданином Великобритании можно, если ваши отношения продолжались более одного года и в настоящий момент они не поддерживаются. Для этого необходимо обратиться с заявлением в суд и указать веские причины для развода.

Получение гражданства Англии

Граждане, которые родились в другой стране, но в настоящее время хотят получить британское гражданство, должны пройти процесс натурализации. То есть получить паспорт Великобритании на основании того, что вы проживаете в этой стране. Для того, чтобы выполнить все условия натурализации в Великобритании заявитель должен соответствовать таким требованиям:

  • возраст не менее 18 лет;
  • не иметь судимостей;
  • не нарушать миграционные законы;
  • прожить в стране не менее 1 года после того, как получены документы на ПМЖ.

Это не полный список документов, окончательный их перечень будет зависеть от статуса заявителя.

Заявку на получение гражданства Англии можно подавать по истечении одного года с момента получения документа о предоставлении ПМЖ.

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Теги: news, новости, Украина, ПМЖ, Великобритания, 7dniv, 7dnivinfo  
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