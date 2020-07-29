 

Срочно нужны деньги? Ищите “своего” кредитора на Skywards

Досуг Сегодня, 11:1848
Срочно нужны деньги? Ищите “своего” кредитора на Skywards

По мнению экспертов ряду МФО потребуется 1,5-2 года, чтобы полноценно вернуться в докризисное состояние. Многим наверняка придется что-то поменять в своей работе. Например, наладить гибкую систему выдачи и обслуживания кредитов в удаленном режиме. 

Известно, что по состоянию на конец декабря 2019 года только 100 из 687 лицензированных кредитных учреждений оказывали услуги онлайн. Разумеется, компании заинтересованы в увеличении числа клиентов, желающих оформить долгосрочный кредит на карту дистанционно. Ведь ясно, что это существенно расширяет возможности взаимодействия кредитора и заемщика.  

Первое полугодие 2020-го отчетливо продемонстрировало, насколько важно наличие удаленного доступа к любым финансовым услугам. Сейчас новые микрофинансовые организации и действующие игроки рынка под другим углом смотрят на организацию процесса предоставления кредитов. 

Удобный подбор кредитов на Skywards

Как показывает практика, будущее за теми компаниями, которые сумеют максимально быстро подстроиться под актуальные потребности клиента. 

  • Банковские и финансовые учреждения, использующие традиционную модель обслуживания, направляют свои силы на цифровизацию.
  • Онлайн-сервисы расширяют спектр предоставляемых услуг. 

Самое главное, что уже сейчас у заемщика есть большой выбор. Он может обратиться в банк или оформить кредит на карту срочно без отказа и звонков в МФО. Если для клиента приемлем удаленный формат оформления ссуды, он смело подает заявку в режиме онлайн. 

Изучить существующие предложения и условия и осуществить выбор кредитора можно на сайте финансового агрегатора Skywards. На этой площадке собрана информация о наиболее популярных МФО и банках, осуществляющих в том числе и онлайн-кредитование.

Онлайн-кредитование 24/7

Многие ценят микрофинансовые организации именно за возможность осуществления финансовых договоренностей в интернете. Для оформления кредита не нужно никуда ехать, а решение по заявке можно получить в течение 15-30 минут. Это не только очень удобно, но и выгодно, так как можно сэкономить самое ценное — время.

Как правило, МФО не одобряют большие суммы, как в банках. Эти финансовые организации ориентированы на выдачу срочных займов на карту, но в режиме 24/7. Да и шансы на одобрение значительно выше. Так что если средства нужны срочно, всегда можно найти компанию, предлагающую максимально выгодные и удобные условия.

Выбор кредиторов доступен на сайте Skywards — финансового помощника заемщиков, которые идут в ногу  с прогрессом.

 

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