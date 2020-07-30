Opti в Черкассах – надежный преемник Оптимального такси

Наличие доступного и безопасного перевозчика – не просто удобство, но и необходимость. В течение 15 лет в Черкассах и его пригороде Оптимальное такси 579 обеспечивало и гарантировало надежные пассажирские перевозки. После недавнего ребрендинга эта почетная миссия была возложена на «преемника» Оптимального - Mobility service company Opti.

Партнерское сотрудничество

Обновление бренда, которое произошло в конце 2019 года, позволило решить важнейшую задачу – сделать водителей полноценными и полноправными партнерами. Компания, сменив статус драйверов, предложила им более комфортные и выгодные условия. Примечательно и то, что при переходе на партнерский формат сотрудничества был учтен опыт зарубежных представительств Оптимального такси, а именно, Литвы и Польши.

Результатом преобразование стало увеличение партнерской базы, а также заметное улучшение и расширение сервиса. Начали активно развиваться такие дополнительные услуги, как «Автодрайвер», «Автоняня», «Встреча с табличкой», «Курьер», «Доставка товаров», «Перевозка животных». Кроме того, Opti профессионально осуществляет грузовые перевозки. Эти и некоторые другие услуги помогают экономить время и средства.

Следует отметить что ценовая лояльность стала одним из основных достижений ребрендинга. Было принято решение «зафиксировать» тарифы, чтобы пассажиры могли планировать поездки на неделю или на месяц. Заказывая такси, клиент имеет возможность выбрать класс авто, Go (стандарт) или Choice (комфорт), что также влияет на стоимость проезда. Надежность и безопасность Opti заключается, в том числе, и в его доступности.

Как вызвать такси Opti в Черкассах

Впрочем, есть и другие способы экономить. Например, мобильное приложение Opti, которое тоже подверглось апгрейду. С его помощью такси в Черкассах можно вызвать всего за несколько кликов. Владелец приложения получит бонус в виде кешбэка от стоимости каждой поездки. Бонусы можно и нужно использовать для оплаты следующих поездок.

Кроме того, программа дает возможность участвовать в оценивании работы партнеров, дополнять заказ особенными требованиями, контролировать местоположение такси, самостоятельно устанавливать стоимость проезда в час пик, а также заказывать машину на несколько адресов.

Вызвать такси Opti в Черкассах и пригороде можно по единому короткому номеру 579, а также на сайте компании https://opti.global/ru/cherkasi.

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