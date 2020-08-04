Стоимость деревянных беседок из сруба: факторы, что на нее влияют

Наиболее распространенной среди малых архитектурных форм является деревянная беседка из сруба, которая гармонично впишется в архитектуру любого загородного участка. Уютная беседка из дерева обеспечит приятный отдых на природе и создаст комфортные условия на придомовой территории своих владельцев.

Цена на беседки из дерева в Украине в несколько раз ниже, чем аналогичные конструкции из любого другого материала: https://derevodim.com.ua/ru/price/arbors_cena .

Беседка из сруба это замечательное укрытие от солнца, дождя и других погодных условий, служит местом для отдыха на свежем воздухе, а также является украшением любого сада.

Современные материалы и технологии строительства позволяют создавать беседки различных форм, размеров и функциональности.

Беседки из сруба могут быть открытыми, закрытыми, застекленными, квадратными, шести и восьмиугольными. Они могут быть как частью основного жилья, так и самостоятельной постройкой. Функционально - подходят и для отдыха, и для застолья.

Кроме этого, деревянная беседка может служить в качестве летней кухни. Никаких ограничений по функциональному использованию беседок не существует. Главное, чтобы она была практичной и красивой.

Цены на садовые беседки могут значительно колебаться. Они зависят от ряда факторов, таких как:

• Общего размера и типа сооружения. Чем больше площадь беседки, тем больше расход материала, а соответственно и цена беседки из дерева.

• Сложности проекта. Кроме всех своих функциональных свойств, беседка имеет и важный декоративный характер, соответственно она должна быть не только надежной, но и красивой. Стоимость же ее прямо пропорциональна сложности самой конструкции.

• Степени готовности сооружения на момент его сдачи заказчику. Чем выше уровень готовности, тем выше, соответственно, будет стоимость квадратного метра общей площади беседки. Для заказа доступна конструкция «под ключ», а также беседка с барбекю, цена которой будет определена сметой. Как пример: беседка сдана «под ключ» со всеми внешними и внутренними работами, кровлей, напольным покрытием будет стоить несколько дороже "каркаса" беседки по аналогичному проекту.

• Типа и сложности крыши. Ведь стоимость метра квадратного металлочерепицы несколько ниже битумной черепицы. Специалисты компании "ДеревоДом» рекомендуют, как правило, выбирать битумную черепицу для беседок. Этот материал позволяет значительно аккуратнее обыграть косые ребра, коньки крыши, особенно, если последний имеет сложную многоскатную форму. К тому же, при использовании битумной черепицы для сложных крыш отходы в среднем составляют 3-8%, тогда как для металлочерепицы аналогичный показатель составляет 20-30%. Металлочерепицу, как кровельный материал, есть смысл выбирать тогда, когда планируется беседка с простой по форме крышей: одно - или двухскатной.

• Особенностей строительного материала, в частности диаметра бруса. Здесь все просто: чем больше диаметр бревна, тем выше конечная цена беседки из дерева - https://derevodim.com.ua/ru/price/arbors_cena .

• Наличия стола и мест для сидения внутри беседки.

• Дополнительных элементов декора, таких как дранки. В зависимости от класса и количества стоимость этих элементов может значительно колебаться.

• Стоимости работы специалистов, которых заказчик выбрал для будущего сотрудничества. В каждой фирме есть свой прайс, в котором указаны все цены и предложения.

Беседку из сруба не нужно устанавливать на массивный фундамент, она не нуждается в масштабных отделочных работах.

Фундамент может быть: ленточным, столбчатым или в форме монолитной плиты.

Пол беседки может быть сделан с деревянной или террасной доски, плитки или брусчатки.

Компания «ДеревоДом» является компанией-производителем, и устанавливает цены на беседки самостоятельно и без посредников. Все актуальные цены на беседки из сруба можно посмотреть на сайте компании, где представлены уже готовые объекты и проекты возможных зданий - https://derevodim.com.ua/ru/price/arbors_cena .