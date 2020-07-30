Материалы, используемые для создания наружной рекламы

Технический прогресс и появление новых технологий позволили пополнить ассортимент материалов для наружной рекламы новыми позициями. Материалы, представленные в компании АВЕРС, позволяют создать качественный рекламный носитель, который будет выполнять свои задачи максимально эффективно.

Что собой представляет создание вывески

Ответственным и достаточно сложным заданием является изготовление рекламы. Доверять его следует лишь проверенным компаниям, использующим новые технологии и современные материалы.

Изготовление вывески – представляет собой многоэтапный процесс, который включает решение задач по подбору материалов, создании конструкции и готовых элементов. Немаловажным моментом выступает разработка дизайна и стиля, а также грамотная установка конструкции.

Какие материалы применяются для современной наружной рекламы

Какой материал выбрать, чтобы рекламная конструкция выполняла главную роль – привлекала внимание? Можно применять:

оргстекло – прозрачный либо цветной термопластик, активно использующийся в изготовлении конструкций и отдельных рекламных материалов;

акрил – белый цвет акрилового стекла используется в световой рекламе благодаря хорошему светоотражающему свойству. Из него легко создавать плоские световые короба. Разноцветные акриловые короба применяют для изготовления витрин и витражей;

поликарбонат – легко поддается термической обработке и механическим действиям (можно формировать фигуры). На него легко наносятся самоклейки и любой цвет;

профили – незаменимый элемент в изготовлении вывесок, коробов, табличек, стендов. При выборе профиля (пластик, алюминий) необходимо учитывать функции, возлагаемые на него;

листовой пластик – этот материал выпускается в различных цветах и с зеркальным отражением. Отражающий полистирол подходит для изделий, где опасно применять обычное зеркало;

виниловые ткани – выделяют три группы тканей: баннерную, тентовую и ониговую. Применяются для создания флагов, плакатов, лицевой части щитов, маркизов, тентов и прочих натяжных конструкций;

самоклеящийся материал – универсальный носитель рекламы с различной текстурой, цветом, рисунками и светоотражением. Этот материал всегда привлекает внимание;

вспененный ПВХ – белые листы производят толщиной 1-20 мм, а цветные толщиной в 3-6 мм. Это прочный полимерный материал с гладкой поверхностью. Он подготовлен для осуществления печати, нанесения самоклейки и окрашивания. Пористость структуры обеспечивает теплоизоляцию. Легкий вес дает возможность монтировать рекламу на кронштейны;

полистирол. Этот материал отличается высокой эластичностью и устойчивостью к ударам. Вы можете изучить виды полистирола и их характеристики на странице.

Выбирая материалы для наружной рекламы, следует внимательно изучить советы специалистов по монтажу и производству. Эффективность рекламного носителя напрямую зависит от качества и гармоничности подобранных материалов.