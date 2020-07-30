Надежная покупка машины в Кременчуге

Приобретение автомобиля – ответственный процесс. В ходе этого мероприятия человеку необходимо не только выбрать достойную марку, но и проконтролировать, чтобы новая машина пребывала в отличном техническом состоянии. О последнем не стоит сильно беспокоиться, когда покупаете новый автомобиль в лицензированном салоне. Но если решили пойти на вторичный рынок, то вопросы исправности и рабочего ресурса являются ключевыми.

Чтобы приобрести автомобиль надлежащего качества, обращайтесь в специализированную компанию, занимающуюся продажами. В решении этого вопроса украинская корпорация «УкрАВТО» станет для вас надежным партнером. Если проживаете в Кременчуге, купить автомобиль вы можете в организации, где всегда будет предложен достойный выбор. Таким образом, у вас отпадает необходимость тратить время на походы по автосалонам города. Клиенты корпорации «УкрАВТО» получают ряд преимуществ, которые делают покупку машины быстрой, комфортной, безопасной.

Эксперты в автомобильной отрасли, объединяющие несколько направлений

Корпорация «УкрАВТО» – организация всеукраинского масштаба. Работает по направлениям:

автомобильное производство;

импорт и экспорт машин;

дистрибуция сервисных услуг.

Компания занимается продажей не только новых моделей. Жители Кременчуга могут сдать автомобиль или обменять его без опасности стать жертвой мошеннических действий.

Клиентам предоставляется широкий выбор машин: бюджетные, премиальные. Среди предложений:

Mercedes-Benz;

KIA;

Toyota;

Chery;

Nissan и др.

Между крупными автопроизводителями и «УкрАВТО» поддерживаются деловые партнерские отношения.

Компания широко представлена в регионах, что и дает возможность купить машину в Кременчуге. При необходимости вы можете воспользоваться кредитными и лизинговыми программами. По существу данного вопроса с вами проведет консультацию эксперт, который индивидуально подберет самую выгодную модель финансирования. При покупке есть возможность оформить страховку.

Дополнительные преимущества

Обратившись в «УкрАВТО», помимо широкого ассортимента, житель Кременчуга получает сервисное обслуживание. Оно осуществляется в рамках программы лояльности Drive 2U, включает услуги:

компьютерная диагностика;

ТО;

развал-схождение;

шиномонтаж;

ремонт любой сложности в сертифицированных центрах.

Вы получаете дилерское обслуживание по цене, которая не превышает среднерыночную. При этом на все работы дается гарантия качества. В сервисных центрах «УкрАВТО» вы можете приобрести запасные части. Вам не нужно тратить время на их поиск. Если беда застала в дороге, вам будет предоставлен автомобильный эвакуатор для транспортировки к месту ремонта.