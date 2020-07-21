10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни

Стильные трехуровневые домо-квартиры QDRO – terraced house с собственным двором — отличная альтернатива загородному дому. Объект находится на территории коттеджного городка «Конык», в Голосеевском районе столицы. Неподалеку расположен заказник «Жуков остров» и река Конык. До центра Киева на автомобиле — 15 минут.

Преимущества проекта

Автор проекта — ZV Development. Коттеджи КВАДРО – террасд хауз сданы в эксплуатацию в 2017 году. Технология строительства — деревянно-каркасная в тандеме с prefab. Она предполагает изготовление домов в заводских условиях в виде модулей, которые готовы к сборке сразу же после доставки. Стены утеплены 200-миллиметровым слоем базальтовой ваты. Установлены окна с утолщенным профилем. Все это обеспечивает отличные показатели энергоэффективности и звукоизоляции. Отопление и кондиционирование домо-квартиры обеспечивает геотермальный тепловой насос. Он функционирует благодаря энергии земных недр и потребляет крайне мало энергии. Дома оснащены системой вентиляции с рекуперацией, которая позволяет проветривать комнаты, удерживая накопленное тепло. Установлен центральный пылесос, способствующий быстрой и качественной уборке. Жилье надежно защищено благодаря датчикам движения и датчикам разбития окон. Есть свето-дымовые датчики, призванные оперативно известить о возникновении пожара. Изюминка проекта — сервис 5*. Жильцам не нужно самостоятельно заниматься подготовкой дров на зиму, убирать опавшие листья или снег, подстригать газон и живые изгороди. Достаточно позвонить менеджеру — он найдет подходящего исполнителя для работы. В каждом доме запроектированы по четыре квартиры с эргономичными планировками. На первом этаже находится просторная кухня-гостиная. На втором есть стильная спальня, домашний офис, гардеробная и две ванные комнаты. Третий этаж предназначен для детей. Запроектированы две детские, гардеробная и ванная комната. Владельцы недвижимости получают крытую террасу с BBQ-зоной, навес для двух автомобилей, сад и огород с системой автополива. На территории коттеджного городка есть детское игровое пространство с горками, батутом и уличными тренажерами. В нескольких минутах ходьбы находится набережная реки Конык, где можно устроить пикник и пообщаться с соседями. В 10–15 минутах езды сосредоточены современные детские садики и школы, модные рестораны и кафе, бизнес-центры, салоны красоты, фитнес-клубы. Неподалеку есть торговая галерея премиум-класса «Атмосфера» и ТРЦ ART MALL.

Если вы заинтересованы в покупке домо-квартиры, обращайтесь в отдел продаж QDRO – terraced house сообщит всю необходимую информацию. Звоните!