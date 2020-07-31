 

Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор

Досуг Вчера, 23:0240
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор

Без электричества чувствовать себя комфортно в условиях проживания за городом невозможно. Даже несмотря на всеобщую электрификацию, от периодического отсутствия энергии никто не защищен. Электрогенератор является наиболее правильным решением в таких случаях. Агрегат представляет собой оборудование, оснащённое двигателем внутреннего сгорания, который является альтернативой источникам питания.

 

Дизельный генератор и загородный дом – вещи вполне совместимые

За генерацию энергии внутри дизель-генератора отвечает альтернатор, который бывает асинхронного и синхронного типа. Этот элемент начинает работать под воздействием вала мотора, который установлен на раме.

 

Дизель-генераторы от своих аналогов отличаются экономичны расходом топлива, длительной работе, большому эксплуатационному ресурсу, высокой мощностью и надежность, отличным качество генерируемого тока. Благодаря своим характеристикам и надежной конструкции, использовать оборудование можно в качестве:

 

  • постоянных,
  • резервных,
  • аварийных источников.

 

На какие параметры обращать внимание при выборе источника света

 

Перед тем как приобрести дизельный генератор в Украине, необходимо изучить основополагающие характеристики с учетом места и временного промежутка использования оборудования. Важно просчитать коэффициент реактивной мощности для всех устройств. Если дизельгенератор покупается в качестве резервного источника, не нужно учитывать нагрузки с низким приоритетом. Как правило, в генерирующем агрегате должно оставаться про запас до 30 % мощности по отношению к расчетной.

 

Запуск оборудования осуществляется при помощи электростартера, который подпитывается от батареи или от шнура вручную. В оснащении с мощностью до 5 Квт предусмотрен шнуровой стартер. В более мощных моделях он бесполезен, так как повернуть коленвал будет невероятно сложно. Восстановить энергосбережение без усилий человека поможет система с автозапуском ABR.

 

Производители предлагают дизельгенераторы средней, малой и высокой мощности. Оснащается оборудование системой защиты от снижения давления масла, перегрузки, дисплеем или цифровым контроллером. Генераторы могут иметь жидкостное или воздушное охлаждение. Модели со вторым вариантом выделяются повышенной мощностью и большим ресурсом работы. Работать такие электрические станции могут круглые сутки.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, дизельгенератор, 7dniv, 7dnivinfo  
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни
10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни
Надежная покупка машины в Кременчуге
Надежная покупка машины в Кременчуге
Материалы, используемые для создания наружной рекламы
Материалы, используемые для создания наружной рекламы
Инфраструктура облачных серверов
Инфраструктура облачных серверов
Стоимость деревянных беседок из сруба: факторы, что на нее влияют
Стоимость деревянных беседок из сруба: факторы, что на нее влияют
Рост проверок компаний на предмет соблюдения карантинных мер. Как избежать штрафа?
Рост проверок компаний на предмет соблюдения карантинных мер. Как избежать штрафа?
Тридцать минут и паспорт: все, что необходимо для оформления микрозайма
Тридцать минут и паспорт: все, что необходимо для оформления микрозайма
Opti в Черкассах – надежный преемник Оптимального такси
Opti в Черкассах – надежный преемник Оптимального такси
Срочно нужны деньги? Ищите “своего” кредитора на Skywards
Срочно нужны деньги? Ищите “своего” кредитора на Skywards
Гражданство Англии через брак
Гражданство Англии через брак
Купольные LED-светильники: особенности и преимущества
Купольные LED-светильники: особенности и преимущества

Новости по теме

Типы вторичных источников питания
Типы вторичных источников питания
31-июл-2020, 16:33
Поршневые компрессоры: какие бывают и как работают
Поршневые компрессоры: какие бывают и как работают
15-июл-2020, 14:02
Какую мойку выбрать для автомобиля - советы экспертов
Какую мойку выбрать для автомобиля - советы экспертов
9-июл-2020, 14:52
AHD видеонаблюдение от Green Vision
AHD видеонаблюдение от Green Vision
22-июн-2020, 12:01
Чем отличаются камеры видеонаблюдения?
Чем отличаются камеры видеонаблюдения?
15-июн-2020, 14:56

Последние новости

Вчера, 2020-08-13
22:58
События
В "красную зону" попали Три города и пять районов
22:16
События
В "желтую зону" карантина попал Киев
20:57
События
На зоны карантина по новым правилам поделили Украину
19:32
События
Акция солидарности проходит под посольством Беларуси в Киеве
19:24
События
Посредничество для урегулирования в Беларуси предлагают Польша и страны Балтии
19:20
События
Мирное соглашение согласовали Израиль и ОАЭ
17:37
События
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в связи с задержанием украинцев в Беларуси просит ООН и ОБСЕ содействовать их правовой защите
17:34
События
Отсутствие доказательств в деле "Роттердам+" фактически подтвердили НАБУ и САП
17:32
События
Игорный бизнес на территории области запретила Тернопольская ОГА
16:31
События
Более широкие права русского языка на Донбассе допускает Кравчук
16:29
Политика
Все остальные партии на киевских выборах обошла УДАР Кличко
16:26
События
Мужчина с ножом в Милане взял заложника в соборе
15:45
Политика
Закон о стимулировании развития ІТ внесли в Раду
15:08
События
Еще одного украинца задержали в Беларуси
15:02
Политика
Перенос заседаний ТКГ из Беларуси не исключает Кравчук
13:12
События
Границы более 40 стран открыты для украинцев
13:10
События
Капитана милиции, который стал на сторону протестующих задержали в Беларуси
13:05
Политика
Несмотря на протесты в Беларуси, переговоры ТКГ не прекратятся
12:59
События
Не ехать в Беларусь украинцам рекомендует МИД
12:58
Политика
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ищут задержанных вчера в Беларуси украинских волонтеров Константина Равуцкого и Евгения Васильева

Новости ТОП-7

УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?12344
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ8050
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.08 (состоянием на 09:00)2165
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 12.08 (состоянием на 09:00)1755
После задержания активистов на протесте под посольством Беларуси в Киеве бывшему политическому заключенному Александру Кольченко присудили общественные работы971
Евромайдан в Киеве признан самым кровавым и бессмысленным побоищем 21 века347
Штормовое предупреждение объявили в Украине234

Досуг

Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
Дизель-генераторы от своих аналогов отличаются экономичны расходом топлива, длительной работе, большому эксплуатационному ресурсу.
Вчера, 23:0241
10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни
10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни
Стильные трехуровневые домо-квартиры QDRO – terraced house с собственным двором — отличная альтернатива загородному дому. Объект находится на территории коттеджного городка «Конык», в Голосеевском районе столицы. Неподалеку расположен заказник «Жуков остров» и
Вчера, 19:4453
Надежная покупка машины в Кременчуге
Надежная покупка машины в Кременчуге
Приобретение автомобиля – ответственный процесс. В ходе этого мероприятия человеку необходимо не только выбрать достойную марку, но и проконтролировать, чтобы новая машина пребывала в отличном техническом состоянии. О последнем не стоит сильно беспокоиться, когда покупаете новый автомобиль в
Вчера, 17:0363
Материалы, используемые для создания наружной рекламы
Материалы, используемые для создания наружной рекламы
Технический прогресс и появление новых технологий позволили пополнить ассортимент материалов для наружной рекламы новыми позициями. Материалы, представленные в компании АВЕРС, позволяют создать качественный рекламный носитель, который будет выполнять свои задачи максимально эффективно.
Вчера, 16:3368
Инфраструктура облачных серверов
Инфраструктура облачных серверов
Облачный сервер это продвинутая физическая или виртуальная инфраструктура, которая позволяет хранить данные и обрабатываемую информацию. Облачные сервера работают на уникальном программном обеспечении, которое контролирует физические сервера различного типа.
Вчера, 13:2866
Стоимость деревянных беседок из сруба: факторы, что на нее влияют
Стоимость деревянных беседок из сруба: факторы, что на нее влияют
Наиболее распространенной среди малых архитектурных форм является деревянная беседка из сруба, которая гармонично впишется в архитектуру любого загородного участка. Уютная беседка из дерева обеспечит приятный отдых на природе и создаст комфортные условия на придомовой территории своих владельцев.
Вчера, 13:0766

События

В "красную зону" попали Три города и пять районов
В "красную зону" попали Три города и пять районов
В "красной зоне" должны остановить общественный транспорт и закрыть рестораны
Вчера, 22:5837
В "желтую зону" карантина попал Киев
В "желтую зону" карантина попал Киев
В Киеве был превышен показатель заболеваемости COVID-19
Вчера, 22:1643
На зоны карантина по новым правилам поделили Украину
На зоны карантина по новым правилам поделили Украину
Красную зону расширили
Вчера, 20:5762
Акция солидарности проходит под посольством Беларуси в Киеве
Акция солидарности проходит под посольством Беларуси в Киеве
На акцию прошли более сотни человек
Вчера, 19:3254
Посредничество для урегулирования в Беларуси предлагают Польша и страны Балтии
Посредничество для урегулирования в Беларуси предлагают Польша и страны Балтии
Белорусским властям выдвинули несколько условий
Вчера, 19:2452
Мирное соглашение согласовали Израиль и ОАЭ
Мирное соглашение согласовали Израиль и ОАЭ
ОАЭ стали первой страной Персидского залива с дипломатическими отношениями с Израилем
Вчера, 19:2056
7 Днів