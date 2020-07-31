Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор

Без электричества чувствовать себя комфортно в условиях проживания за городом невозможно. Даже несмотря на всеобщую электрификацию, от периодического отсутствия энергии никто не защищен. Электрогенератор является наиболее правильным решением в таких случаях. Агрегат представляет собой оборудование, оснащённое двигателем внутреннего сгорания, который является альтернативой источникам питания.

Дизельный генератор и загородный дом – вещи вполне совместимые

За генерацию энергии внутри дизель-генератора отвечает альтернатор, который бывает асинхронного и синхронного типа. Этот элемент начинает работать под воздействием вала мотора, который установлен на раме.

Дизель-генераторы от своих аналогов отличаются экономичны расходом топлива, длительной работе, большому эксплуатационному ресурсу, высокой мощностью и надежность, отличным качество генерируемого тока. Благодаря своим характеристикам и надежной конструкции, использовать оборудование можно в качестве:



постоянных,



резервных,



аварийных источников.



На какие параметры обращать внимание при выборе источника света

Перед тем как приобрести дизельный генератор в Украине, необходимо изучить основополагающие характеристики с учетом места и временного промежутка использования оборудования. Важно просчитать коэффициент реактивной мощности для всех устройств. Если дизельгенератор покупается в качестве резервного источника, не нужно учитывать нагрузки с низким приоритетом. Как правило, в генерирующем агрегате должно оставаться про запас до 30 % мощности по отношению к расчетной.

Запуск оборудования осуществляется при помощи электростартера, который подпитывается от батареи или от шнура вручную. В оснащении с мощностью до 5 Квт предусмотрен шнуровой стартер. В более мощных моделях он бесполезен, так как повернуть коленвал будет невероятно сложно. Восстановить энергосбережение без усилий человека поможет система с автозапуском ABR.

Производители предлагают дизельгенераторы средней, малой и высокой мощности. Оснащается оборудование системой защиты от снижения давления масла, перегрузки, дисплеем или цифровым контроллером. Генераторы могут иметь жидкостное или воздушное охлаждение. Модели со вторым вариантом выделяются повышенной мощностью и большим ресурсом работы. Работать такие электрические станции могут круглые сутки.