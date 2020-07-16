 

Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем

Досуг Сегодня, 12:3361
Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем

Убеждение, что классификацию «тоник» и «лосьон» придумали маркетологи для привлечения большего числа клиентов, ложное. Если бы кожа умела говорить, она смогла бы более убедительно об этом рассказать. А пока она просто терпит, изредка подавая сигнальные «прыщики». Пора бы уже разобраться «who is who», и окончательно расставить все точки над «і».

Тоник: восстановить и тонизировать

Его главная миссия — нормализовать pH-баланс, подготовить к дальнейшему увлажнению и питанию. Эффективными очищающими свойствами средство не обладает, максимум — убирает невидимый слой пыли. Профессиональный тоник для лица регулирует секрецию сальных желез, производит успокаивающий эффект, насыщает кожу полезными антиоксидантами, повышает тонус. Он является неотъемлемым этапом подготовки к нанесению крема, при этом в несколько раз усиливает его действие.

Спирт в составе этого типа косметического средства нежелателен.  Допустимая норма — до 5 %. Как правило, в основе тоника находится гидролат. Он легкий, нежный и натуральный. Для придания ему дополнительных свойств (матирование, подсушивание, выравнивание, освежение и прочее), добавляют в малом количестве экстракты растений, выжимки, масла, концентраты, а иногда неагрессивные химические комплексы.

Тоником протирают хорошо очищенную кожу. Он не нуждается в смывании водой. Это завершающий этап подготовки, после которого на лицо наносят крем. Некоторые производители даже рекомендуют не ждать, пока тоник окончательно высохнет. Это улучшает увлажнение и питание.

Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем

Лосьон: очистить и дезинфицировать

Его основная задача — убрать остатки загрязнений, кожного сала (себума), отмершие клетки. Для людей с жирной кожей, без него нормальный уход просто невозможен. Он также помогает бороться с такими проблемами как акне, высыпания, пигментные пятна, зуд и шелушения.

В составе практически всегда есть спирт или другие компоненты, которые очищают и подсушивают. Дополнительными ингредиентами являются разные эфирные масла, молочная или фруктовые кислоты. Часто их дополняют «смягчающими элементами» (алоэ, растительные экстракты, витамины и прочее), которые слегка нейтрализуют жесткое воздействие спиртовой основы.

Лосьоном протирают лицо сразу после умывания или снятия макияжа мицеллярной водой. Это позволяет глубоко очистить поры. Если загрязнения на коже незначительные, он может использоваться и соло.

Важно: в последние годы все чаще встречаются средства «2 в 1». Косметологи не рекомендуют верить в их чудотворную силу, поскольку работают они каждый в своем направлении. Полноценно очистить или тонизировать кожу они не способны.

Что выбрать

Лосьон и тоник — это абсолютно разные средства. Они не взаимозаменяемы, и использование одного не исключает необходимость второго. Лучшим решением станет применение обоих. При этом они должны соответствовать вашему типу кожи. Их работа в тандеме непременно даст положительный результат.

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Теги: news, новости, Украина, Тоник, Лосьон, 7dniv, 7dnivinfo  
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