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Досуг Сегодня, 14:2153
Як самостійно зробити розводку в квартирі?

Електрика – один з найважливіших винаходів людства. Життя без побутової техніки, гаджетів та різноманітного обладнання просто неможливе. Тому під час ремонту вагоме місце відводиться під розводку електромережі. Якщо у вас є необхідний досвід та інструменти, можна спробувати зайнятись електромонтажними роботами самостійно. Однак, найкращим рішенням для такого завдання будуть послуги електрика.

Попри це, якщо ви вирішили робити все самостійно - рекомендуємо ознайомитись із цією статтею.

Плануємо електромережу

Роботи розпочинаються зі складання схеми. Такий документ допоможе уникнути проблем у майбутньому та не пропустити важливих виходів електрофурнітури. При складанні схеми необхідно враховувати:

  • максимально допустиму напругу окремих проводів та мережі загалом;
  • розташування побутових приладів, світильників та фурнітури (завжди повинні бути розетки про запас);
  • спеціальне обладнання, котре потребує окремого виходу.

Які знадобляться інструменти

Якщо плануєте виконати монтаж проводки своїми руками, вам знадобляться наступні інструменти:

  • лазерний та будівельний рівні;
  • кольоровий шнурок;
  • перфоратор з різними коронками та свердлами;
  • будівельний молоток;
  • долото;
  • рулетка;
  • кусачки;
  • викрутки;
  • індикатор.

Розводка електромережі

Який обрати різновид розводки

Виділяють три основних способи розводки електромережі:

  • встановлення розподільчих коробок – в кожному приміщенні монтують розподільчу коробку, від неї проводка тягнеться до фурнітури та системи освітлення;
  • зірка – розетки напряму підключають до мережі, найдорожчий, однак найзручніший та найбезпечніший спосіб;
  • шлейф – групи електроспоживачів під’єднані до щитка напряму.

Окрім того, різняться і способи монтажу кабелів. При закритій прокладці електропроводка ховається в стіні. Відкрита проводка йде по спеціальним каналам чи кріпиться до поверхонь кліпсами, це неодмінний атрибут деяких сучасних стилів (лофт, ретро, кантрі). Також виділяють і комбінований спосіб монтажу кабелів.

Як обрати проводку, автомат та фурнітуру

Щоб електромережа гарно працювала, слід уважно підійти до вибору всіх її елементів:

  • електрофурнітура. Зверніть увагу на спосіб встановлення розеток і вимикачів (відкритий чи закритий). Для ванної кімнати слід брати моделі з підвищеною водостійкістю. Якщо у домі проживають маленькі діти, купуйте розетки із спеціальним захистом;
  • автоматичні вимикачі. Враховуйте сумарну потужність майбутніх електроприладів. Краще брати обладнання від перевірених виробників – воно прослужить довше;
  • проводка. Перевагу слід надавати мідним кабелям. Проводка вибирається із врахуванням приладів, які будуть підключені до мережі. Наприклад, для світильників беруть кабелі з січенням в 1,5 мм2, а для потужної техніки часом потрібна проводка на 4+ мм2.

Як вибрати проводку для квартири

Як правильно робити розводку

Весь процес можна розділити на кілька стадій:

  • знеструмлення мережі. Ніколи не забувайте про це при роботі з електроприладами та кабелями;
  • розмітка. Потрібно намітити розетки, вимикачі та виходи під світильники. Розподільчі коробки намічуємо вертикально над розетками;
  • свердління отворів. Робимо все акуратно, перевіряємо, чи розетки та вимикачі знаходяться на одному рівні – це допоможе підвищити естетичну привабливість інтер’єру. Далі формуємо борозни під кабелі;
  • розкладаємо та розводимо дроти. До стіни їх простіше за все кріпити притискними пластинами. Одразу перевіряйте правильність з’єднання – своєчасно виявлену помилку буде легше усунути;
  • проводимо завершальні роботи. Продовжуємо ремонт і штукатурення стін, потім встановлюємо розетки, вимикачі та світильники. Наостанок збираємо ввідний щиток чи підключаємось до нього. Не забудьте зберегти схему – в майбутньому вона вам точно знадобиться.

Якщо у вас виникають сумніви щодо будь-якого з етапів, замовляйте послуги майстрів Домслужби. Професійний електрик приїде у зручний день та час, аби впоратись із поставленим завданням. Сервіс пропонує доступні ціни, при цьому вартість послуг фіксована. На роботу надається гарантія, а для постійних замовників діють додаткові знижки.

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