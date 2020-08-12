Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором

Стерилизатор медицинский – оборудование, использование которого гарантирует соблюдение существующих санитарных нормативов, применяемых к лабораторным, хирургическим, стоматологическим инструментам, перевязочным материалам и объектам, предполагающим непосредственное соприкосновение с пациентами и сотрудниками, рабочей посуде в лабораториях различной специализации. Интернет-магазин ООО «Украналитика» предлагает приобрести функциональный, надежный STERILIZATORY MEDICINSKIY медицинский стерилизатор из богатейшего ассортимента нашего каталога, представленного проверенными, авторитетными производителями. Все реализуемые товары имеют необходимую для их безопасного применения сертификацию и сопроводительные документы.

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