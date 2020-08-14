 

Ортопедические салоны в Одессе

Досуг Вчера, 20:0151
Ортопедические салоны в Одессе

Заботитесь о своем здоровье, но так и не можете определиться с выбором ортосалона? На нашем сайте представлены адреса ортосалонов в Одессе, специализирующихся на продаже современных, безопасных и качественных ортопедических товаров и медицинских изделий. Мы сотрудничаем с лучшими производителями ортотоваров, а потому легко удовлетворим запросы даже самых взыскательных покупателей.

На решение проблем, связанных с функционированием опорно-двигательного аппарата, специализируется такой специалист, как ортопед. Большая часть патологий опорно-двигательной системы успешно излечивается. Неспроста в качестве символики ортопедии выступает выпрямленное дерево. В деле реабилитации важнейшую роль играют привычки пациента и его забота о собственном здоровье.

Посещение «Медтехника Ортосалон» - это первый значимый шаг на пути к здоровью. У нас можно приобрести все необходимое для прохождения реабилитационного периода после травм и операций, лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Наши ортопедические товары помогут вам значительно повысить уровень жизни.

Что входит в группу ортопедических товаров?

В перечень ортотоваров входят медико-технические изделия, необходимые для поддержания необходимого уровня мобильности пациентов, страдающих от заболеваний опорно-двигательного аппарата. Так, поражение суставов чаще всего носит затяжной характер и требует сложной реабилитации, в ходе которого не обойтись без специальных поддерживающих и фиксирующих средств. В сети «Медтехника Ортосалон» вы найдете все необходимые орто-товары: корсеты, бандажи и ортезы, а также компрессионные изделия от проверенных производителей. Для удобства покупателей наши салоны представлены по нескольким адресам в Одессе:

  • проспект Гагарина,13;
  • ул. Ак. Королева,33;
  • ул. Ришельевская 35/37.

Это позволяет клиенту легко добраться до наших салонов из любой точки Одессы.

Мы заботимся о каждом клиенте

В своей работе мы делаем ставку на внимательное отношение к проблемам каждого клиента. В ортосалонах представлена техника не только для медицинских учреждений, но и для домашнего использования.
В наш ассортимент входят все наиболее востребованные на сегодня ортопедические изделия:

  • антиэмболическое белье;
  • ортопедические стельки;
  • массажеры;
  • спортивные товары;
  • компрессионное белье;
  • бандажи;
  • обувь ортопедическая;
  • компрессионное белье для профилактки варикозов, тромбозов;
  • аппликаторы.

У нас можно приобрести на заказ ортоизделия для позвоночника, в числе которых и корректоры осанки, и товары для реабилитации после травм позвоночника.

За счет того, что мы на постоянной основе сотрудничаем напрямую производителями ортотоваров из Украины и других стран, мы не завышаем цены на представленный ассортимент. Все товары, которые предлагают магазины ортопедии в Одессе, прошли сертификацию и полностью соответствуют стандартам качества.

Почему стоит выбрать именно нас?

Возможно, вы уже знаете наши магазины Медтехники по рекомендациям знакомых и врачей, или впервые решили посетить нас. Можно выделить следующие преимущества обращения в «Медтехника Ортосалон»:

  • У нас адекватная ценовая политика. Мы понимаем, какую роль играют средства реабилитации для людей, страдающих от патологий опорно-двигательной системы. Поэтому мы тщательно продумываем ценовую политику, предлагая медицинскую технику в Одессе.
  • У нас безупречный сервис. К нам обращаются люди, страдающие от заболеваний опорно-двигательной системы, их родственники, а также те, кто заботится о своем здоровье. Мы делаем все, чтобы посещение наших салонов и консультации специалистов Медтехники подарили только приятные впечатления.
  • Мы тщательно подходим к побору персонала в наши салоны – это специалисты высокого профиля, которые знают все нюансы подбора ортопедических товаров. Ведь не все бандажи одинаковые, а к подбору ортопедической обуви следует подойти особенно внимательно.

Ассортимент, представленный в наших магазинах, регулярно обновляется. Помимо продажи ортопедических товаров мы предлагаем такую услугу, как ремонт медтехники. Сломался тонометр? Достаточно обратиться к нашим специалистам, они быстро и качественно проведут ремонт. Также в наших салонах можно абсолютно бесплатно пройти диагностику стоп, чтобы быстро выявить плоскостопие.

Мы заботимся о здоровье своих клиентов, а потому предлагаем сервис и ортопедические товары высочайшего качества. Чтобы лично убедиться в этом, обязательно посетите наши салоны, адреса которых представлены на нашем официальном сайте.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, Новости, Украина, ортопедические_салоны, Одесса, 7dniv, 7dnivinfo  
Ортопедические салоны в Одессе
Ортопедические салоны в Одессе
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем
Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни
10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни
Надежная покупка машины в Кременчуге
Надежная покупка машины в Кременчуге
Материалы, используемые для создания наружной рекламы
Материалы, используемые для создания наружной рекламы
Инфраструктура облачных серверов
Инфраструктура облачных серверов
Стоимость деревянных беседок из сруба: факторы, что на нее влияют
Стоимость деревянных беседок из сруба: факторы, что на нее влияют
Рост проверок компаний на предмет соблюдения карантинных мер. Как избежать штрафа?
Рост проверок компаний на предмет соблюдения карантинных мер. Как избежать штрафа?
Тридцать минут и паспорт: все, что необходимо для оформления микрозайма
Тридцать минут и паспорт: все, что необходимо для оформления микрозайма

Новости по теме

Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
14-авг-2020, 17:22
Косметика на сайте BonVivant
Косметика на сайте BonVivant
11-авг-2020, 18:41
Кожаный диван: преимущества и особенности ухода
Кожаный диван: преимущества и особенности ухода
11-авг-2020, 15:51
Брендовая мужская обувь в интернет-магазине «M1 Outlet»
Брендовая мужская обувь в интернет-магазине «M1 Outlet»
30-июл-2020, 11:42
Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Быстрое кредитование от SOS CREDIT
9-июл-2020, 14:56

Последние новости

Вчера, 2020-08-15
23:11
Экономика
В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться - заявил Шмыгаль
22:14
Политика
Помощь по обеспечению безопасности Беларуси окажет Россия
20:52
События
Возможность побега в Россию обсуждают у Лукашенко
20:49
События
На Донбассе сохраняется режим "тишины"
20:47
События
Более 50% коек для пациентов с коронавирусом заняты в Киеве и двух областях
18:40
Политика
МИД Беларуси отреагировал на подготовку санкций ЕС
18:39
События
Масштабный пожар на предприятии произошел в Днепре
18:37
Политика
Помпео заявил что США поддерживают освобождение демонстрантов в Беларуси, но этого недостаточно
18:35
События
Рейсы в Киев возобновляет Air Astana
18:33
Политика
Не допустить приезда хасидов в Умань призывает мэр Черкасс
17:48
Политика
Изучить деятельность владельца танкера Delfi Криклий просит полицию
17:43
События
Вспышку коронавируса зафиксировали в студенческом общежитии в Запорожье
17:28
События
Совет по передаче власти начал формировать штаб Тихановской
17:04
Политика
О внешнем вмешательстве из-за протестов заявил Лукашенко
16:45
События
Минздрав призвал регионы подготовиться ко второй волне коронавируса
16:09
События
Первую партию собственной вакцины от COVID-19 произвела РФ
14:44
События
В память о погибшем на протестах в центре Минска проходит акция
14:11
События
Лукашенко высказался об урегулировании ситуации в Беларуси
14:04
Политика
На выдачу "вагнеровцев" России отреагировал Зеленский
13:45
События
"Тишину" на Донбассе четыре раза нарушили Боевики

Новости ТОП-7

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в связи с задержанием украинцев в Беларуси просит ООН и ОБСЕ содействовать их правовой защите1273
Евромайдан в Киеве признан самым кровавым и бессмысленным побоищем 21 века513
Как будут учиться дети с 1 сентября рассказали в Кабмине496
Границы более 40 стран открыты для украинцев226
Не вмешиваться в ситуацию в Беларуси Польша призвала НАТО193
Капитана милиции, который стал на сторону протестующих задержали в Беларуси182
Были объявлены официальные результаты выборов в Беларуси179

Досуг

Ортопедические салоны в Одессе
Ортопедические салоны в Одессе
Заботитесь о своем здоровье, но так и не можете определиться с выбором ортосалона? На нашем сайте представлены адреса ортосалонов в Одессе, специализирующихся на продаже современных, безопасных и качественных ортопедических товаров и медицинских изделий. Мы сотрудничаем с лучшими
Вчера, 20:0152
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Стерилизатор медицинский — купить стерилизаторы для медицинских лабораторных инструментов  | Цена | Киев, Харьков, Одесса, Днепр
14-авг-2020, 17:22126
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Електрика – один з найважливіших винаходів людства. Життя без побутової техніки, гаджетів та різноманітного обладнання просто неможливе. Тому під час ремонту вагоме місце відводиться під розводку електромережі. Якщо у вас є необхідний досвід та інструменти, можна спробувати зайнятись
14-авг-2020, 14:21113
Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем
Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем
Убеждение, что классификацию «тоник» и «лосьон» придумали маркетологи для привлечения большего числа клиентов, ложное. Если бы кожа умела говорить, она смогла бы более убедительно об этом рассказать. А пока она просто терпит, изредка подавая сигнальные «прыщики».
14-авг-2020, 12:33110
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
Дизель-генераторы от своих аналогов отличаются экономичны расходом топлива, длительной работе, большому эксплуатационному ресурсу.
13-авг-2020, 23:02152
10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни
10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни
Стильные трехуровневые домо-квартиры QDRO – terraced house с собственным двором — отличная альтернатива загородному дому. Объект находится на территории коттеджного городка «Конык», в Голосеевском районе столицы. Неподалеку расположен заказник «Жуков остров» и
13-авг-2020, 19:44125

События

Возможность побега в Россию обсуждают у Лукашенко
Возможность побега в Россию обсуждают у Лукашенко
Мнения о перспективах Лукашенко разделились
Вчера, 20:5263
На Донбассе сохраняется режим "тишины"
На Донбассе сохраняется режим "тишины"
Ситуация в зоне ООС остается контролируемой
Вчера, 20:4957
Более 50% коек для пациентов с коронавирусом заняты в Киеве и двух областях
Более 50% коек для пациентов с коронавирусом заняты в Киеве и двух областях
Наименьшее количество коек заполнено в Запорожской области
Вчера, 20:4755
Масштабный пожар на предприятии произошел в Днепре
Масштабный пожар на предприятии произошел в Днепре
Пожар произошел на складе хранения поддонов, автомобильных аккумуляторных батарей
Вчера, 18:3975
Рейсы в Киев возобновляет Air Astana
Рейсы в Киев возобновляет Air Astana
Это уже третья попытка Air Astana возобновить рейсы в Украину
Вчера, 18:3561
Вспышку коронавируса зафиксировали в студенческом общежитии в Запорожье
Вспышку коронавируса зафиксировали в студенческом общежитии в Запорожье
Коронавирус обнаружили у 29 иностранных студентов
Вчера, 17:4352
7 Днів