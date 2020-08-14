Ортопедические салоны в Одессе

Заботитесь о своем здоровье, но так и не можете определиться с выбором ортосалона? На нашем сайте представлены адреса ортосалонов в Одессе, специализирующихся на продаже современных, безопасных и качественных ортопедических товаров и медицинских изделий. Мы сотрудничаем с лучшими производителями ортотоваров, а потому легко удовлетворим запросы даже самых взыскательных покупателей.

На решение проблем, связанных с функционированием опорно-двигательного аппарата, специализируется такой специалист, как ортопед. Большая часть патологий опорно-двигательной системы успешно излечивается. Неспроста в качестве символики ортопедии выступает выпрямленное дерево. В деле реабилитации важнейшую роль играют привычки пациента и его забота о собственном здоровье.

Посещение «Медтехника Ортосалон» - это первый значимый шаг на пути к здоровью. У нас можно приобрести все необходимое для прохождения реабилитационного периода после травм и операций, лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Наши ортопедические товары помогут вам значительно повысить уровень жизни.

Что входит в группу ортопедических товаров?

В перечень ортотоваров входят медико-технические изделия, необходимые для поддержания необходимого уровня мобильности пациентов, страдающих от заболеваний опорно-двигательного аппарата. Так, поражение суставов чаще всего носит затяжной характер и требует сложной реабилитации, в ходе которого не обойтись без специальных поддерживающих и фиксирующих средств. В сети «Медтехника Ортосалон» вы найдете все необходимые орто-товары: корсеты, бандажи и ортезы, а также компрессионные изделия от проверенных производителей. Для удобства покупателей наши салоны представлены по нескольким адресам в Одессе:

проспект Гагарина,13;

ул. Ак. Королева,33;

ул. Ришельевская 35/37.

Это позволяет клиенту легко добраться до наших салонов из любой точки Одессы.

Мы заботимся о каждом клиенте

В своей работе мы делаем ставку на внимательное отношение к проблемам каждого клиента. В ортосалонах представлена техника не только для медицинских учреждений, но и для домашнего использования.

В наш ассортимент входят все наиболее востребованные на сегодня ортопедические изделия:

антиэмболическое белье;

ортопедические стельки;

массажеры;

спортивные товары;

компрессионное белье;

бандажи;

обувь ортопедическая;

компрессионное белье для профилактки варикозов, тромбозов;

аппликаторы.

У нас можно приобрести на заказ ортоизделия для позвоночника, в числе которых и корректоры осанки, и товары для реабилитации после травм позвоночника.

За счет того, что мы на постоянной основе сотрудничаем напрямую производителями ортотоваров из Украины и других стран, мы не завышаем цены на представленный ассортимент. Все товары, которые предлагают магазины ортопедии в Одессе, прошли сертификацию и полностью соответствуют стандартам качества.

Почему стоит выбрать именно нас?

Возможно, вы уже знаете наши магазины Медтехники по рекомендациям знакомых и врачей, или впервые решили посетить нас. Можно выделить следующие преимущества обращения в «Медтехника Ортосалон»:

У нас адекватная ценовая политика. Мы понимаем, какую роль играют средства реабилитации для людей, страдающих от патологий опорно-двигательной системы. Поэтому мы тщательно продумываем ценовую политику, предлагая медицинскую технику в Одессе.

У нас безупречный сервис. К нам обращаются люди, страдающие от заболеваний опорно-двигательной системы, их родственники, а также те, кто заботится о своем здоровье. Мы делаем все, чтобы посещение наших салонов и консультации специалистов Медтехники подарили только приятные впечатления.

Мы тщательно подходим к побору персонала в наши салоны – это специалисты высокого профиля, которые знают все нюансы подбора ортопедических товаров. Ведь не все бандажи одинаковые, а к подбору ортопедической обуви следует подойти особенно внимательно.

Ассортимент, представленный в наших магазинах, регулярно обновляется. Помимо продажи ортопедических товаров мы предлагаем такую услугу, как ремонт медтехники. Сломался тонометр? Достаточно обратиться к нашим специалистам, они быстро и качественно проведут ремонт. Также в наших салонах можно абсолютно бесплатно пройти диагностику стоп, чтобы быстро выявить плоскостопие.

Мы заботимся о здоровье своих клиентов, а потому предлагаем сервис и ортопедические товары высочайшего качества. Чтобы лично убедиться в этом, обязательно посетите наши салоны, адреса которых представлены на нашем официальном сайте.