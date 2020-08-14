Ортопедические салоны в Одессе

Заботитесь о своем здоровье, но так и не можете определиться с выбором ортосалона? На нашем сайте представлены адреса ортосалонов в Одессе, специализирующихся на продаже современных, безопасных и качественных ортопедических товаров и медицинских изделий. Мы сотрудничаем с лучшими производителями ортотоваров, а потому легко удовлетворим запросы даже самых взыскательных покупателей.
На решение проблем, связанных с функционированием опорно-двигательного аппарата, специализируется такой специалист, как ортопед. Большая часть патологий опорно-двигательной системы успешно излечивается. Неспроста в качестве символики ортопедии выступает выпрямленное дерево. В деле реабилитации важнейшую роль играют привычки пациента и его забота о собственном здоровье.
Посещение «Медтехника Ортосалон» - это первый значимый шаг на пути к здоровью. У нас можно приобрести все необходимое для прохождения реабилитационного периода после травм и операций, лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Наши ортопедические товары помогут вам значительно повысить уровень жизни.
Что входит в группу ортопедических товаров?
В перечень ортотоваров входят медико-технические изделия, необходимые для поддержания необходимого уровня мобильности пациентов, страдающих от заболеваний опорно-двигательного аппарата. Так, поражение суставов чаще всего носит затяжной характер и требует сложной реабилитации, в ходе которого не обойтись без специальных поддерживающих и фиксирующих средств. В сети «Медтехника Ортосалон» вы найдете все необходимые орто-товары: корсеты, бандажи и ортезы, а также компрессионные изделия от проверенных производителей. Для удобства покупателей наши салоны представлены по нескольким адресам в Одессе:
- проспект Гагарина,13;
- ул. Ак. Королева,33;
- ул. Ришельевская 35/37.
Это позволяет клиенту легко добраться до наших салонов из любой точки Одессы.
Мы заботимся о каждом клиенте
В своей работе мы делаем ставку на внимательное отношение к проблемам каждого клиента. В ортосалонах представлена техника не только для медицинских учреждений, но и для домашнего использования.
В наш ассортимент входят все наиболее востребованные на сегодня ортопедические изделия:
- антиэмболическое белье;
- ортопедические стельки;
- массажеры;
- спортивные товары;
- компрессионное белье;
- бандажи;
- обувь ортопедическая;
- компрессионное белье для профилактки варикозов, тромбозов;
- аппликаторы.
У нас можно приобрести на заказ ортоизделия для позвоночника, в числе которых и корректоры осанки, и товары для реабилитации после травм позвоночника.
За счет того, что мы на постоянной основе сотрудничаем напрямую производителями ортотоваров из Украины и других стран, мы не завышаем цены на представленный ассортимент. Все товары, которые предлагают магазины ортопедии в Одессе, прошли сертификацию и полностью соответствуют стандартам качества.
Почему стоит выбрать именно нас?
Возможно, вы уже знаете наши магазины Медтехники по рекомендациям знакомых и врачей, или впервые решили посетить нас. Можно выделить следующие преимущества обращения в «Медтехника Ортосалон»:
- У нас адекватная ценовая политика. Мы понимаем, какую роль играют средства реабилитации для людей, страдающих от патологий опорно-двигательной системы. Поэтому мы тщательно продумываем ценовую политику, предлагая медицинскую технику в Одессе.
- У нас безупречный сервис. К нам обращаются люди, страдающие от заболеваний опорно-двигательной системы, их родственники, а также те, кто заботится о своем здоровье. Мы делаем все, чтобы посещение наших салонов и консультации специалистов Медтехники подарили только приятные впечатления.
- Мы тщательно подходим к побору персонала в наши салоны – это специалисты высокого профиля, которые знают все нюансы подбора ортопедических товаров. Ведь не все бандажи одинаковые, а к подбору ортопедической обуви следует подойти особенно внимательно.
Ассортимент, представленный в наших магазинах, регулярно обновляется. Помимо продажи ортопедических товаров мы предлагаем такую услугу, как ремонт медтехники. Сломался тонометр? Достаточно обратиться к нашим специалистам, они быстро и качественно проведут ремонт. Также в наших салонах можно абсолютно бесплатно пройти диагностику стоп, чтобы быстро выявить плоскостопие.
Мы заботимся о здоровье своих клиентов, а потому предлагаем сервис и ортопедические товары высочайшего качества. Чтобы лично убедиться в этом, обязательно посетите наши салоны, адреса которых представлены на нашем официальном сайте.