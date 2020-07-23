 

Игральные карты: разновидности и особенности

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Игральные карты: разновидности и особенности

Игральные карты – изобретение хотя и довольно древнее, но все же не утратившее актуальность и на сегодняшний день.

Многие согласятся, что карты – это, наверное, один из отличных способов скоротать время или же провести его в кругу друзей более увлекательно и захватывающе. Бридж, блэкджек, покер, пасьянс – это далеко не весь перечень интереснейших игр, которые возникли именно благодаря игральным картам. К тому же они невероятно компактные, запросто помещаются в сумку или даже карман.

Говоря об игральных картах, которые, к слову, можно выгодно приобрести здесь: https://www.gamemaster.com.ua/ru/karty-plastikovye, мало кто знает, что существует несколько разновидностей карт, предназначенных для тех или иных целей. Попробуем разобраться в данном вопросе более подробно.

Игральные карты: разновидности и особенности

Основные виды игральных карт

Современные производители выпускают широкое разнообразие карт. Условно их можно разделить на:

  • Игральные карты;
  • Карты для фокусов;
  • Карты для трюков;
  • Сувенирные карты.

Учитывая предназначение карт, их количество в колоде может оставлять от 32 до 54 штук. Помимо этого, карты могут отличаться шириной и материалом изготовления. К примеру, покерные карты немного шире, чем те, которые используются для бриджа.

Сейчас на рынке представлены пластиковые игральные карты, которые также можно классифицировать по индексу на стандартные – как правило, используются для бриджа или фокусных трюков, и крупные –  идеальный вариант для покера.

С чего изготовляют карты

Раньше карты для игр и фокусов изготовляли с картона, современные же варианты выполняют с пластика или полупластика. Последние являются более доступными, поскольку изготавливают их с плотного картона, покрытого пластиком с одной стороны. Второй вариант – пластиковые – имеют несколько высший ценник, но в то же время отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, а главное не деформируются и не мнутся.

Где приобрести качественные карты

Если вы желаете приобрести действительно качественные пластиковые карты для игр или фокусов, большой выбор данных товаров представлен в интернет-магазине GameMaster. Вас приятно удивит не только  широкое разнообразие карт, но и максимально доступные цены.

На сайте Вы сможете приобрести необходимый вариант карт – как для популярных игр, так и для того, чтобы удивлять друзей, родных и близких эффектными фокусами и зрелищными трюками.

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