Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку

Детские кроватки — важная тема в жизни каждого родителя. Здоровый сон играет жизненно важную роль в уходе за ребенком и его развитии. Именно в кроватке ребенок часто приобретает ценные навыки сидения, стояния у перил, а также других физических активностей, но прежде всего — сон.

Детские кроватки - какую выбрать?

Сегодня на рынке представлено множество видов детских кроваток — https://delavega.ua/ru/krovati/detskie-krovati. Родители могут выбирать из мебели со съемными перекладинами, на колесиках (с тормозом) или с качающимся механизмом. Некоторые выглядят эффектно и к тому же многофункциональны, другие — более традиционны. Как выбрать детскую кроватку ?

Детские кроватки - размер

Детские кроватки в стандартной комплектации бывают двух размеров. Чаще всего вначале родители выбирают детские кровати размером 120х60 см. Детская кроватка такого размера подходит для детей до трех лет. С другой стороны, детские кроватки размером 140x70 см могут быть преобразованы в диван, которым будет пользоваться ребенок до семи лет.

Выбирая конкретный размер детской кроватки, стоит учитывать размер квартиры и место, где планируется поставить детскую кроватку, а также наличие братьев и сестер у малыша. Тогда в детской комнате должны будут уместиться две детские кроватки разного размера, в зависимости от потребностей детей.

Детские кроватки - качество изготовления

Детские кроватки должны быть прочными. Каркасы и наматрасник для детской кроватки должны быть качественными. Учитывая активность маленького человечка, кроватка должна выдерживать все усилия ребенка, начиная от прыжков и цепляния за перекладины, до игры с любимыми игрушками. Кроме того, детская кроватка требует тщательной отделки не только для эстетического эффекта, но, главным образом, из соображений безопасности.

Детскую кроватка должна быть тщательно отшлифована, а такие предметы, как винты и заглушки, должны быть вне досягаемости малыша. Кроватку нужно окрашивать специальными безопасными для ребенка лакокрасочными материалами.

Детские кроватки - матрас

Детские кроватки могут продаваться с матрасами. Обычно матрас для детской кроватки приобретается отдельно. Матрас может быть поролоновым, латексным, кокосовым или пружинным.

Рекомендуются матрасы из гречневой шелухи, которые очень популярны в Японии и Китае. Они натуральные и поэтому дышащие, не вызывают аллергии и не впитывают пот. Кроме того, они безопасны для позвоночника ребенка, поскольку легкая шелуха делает материал, из которого изготовлен матрас, эластичным.

Детские кроватки - регулируемая высота

Детская кроватка должна иметь три уровня регулировки высоты. Для новорожденного рекомендуется самая высокая настройка, чтобы матери было легче наклониться над ребенком. Когда малыш начинает сидеть, дно кровати опускается на второй уровень, а когда он начинает ходить и ползать — на самый нижний уровень.

Детская кроватка - покупка.

Решая, какая детская кроватка будет наиболее подходящей для малыша, следует отказаться от эстетических соображений. Важнейшие вопросы — безопасность и функциональность.

Во-первых, детская кроватка должна быть во многих отношениях безопасной для ребенка. Выбирая мебель для детской комнаты, стоит обратить внимание на материал, из которого она сделаны. Лучшая кровать для младенца — это кровать из соснового дерева. Он очень прочный. Стоит проверить, какие краски использовались и сертифицирована ли кроватка. Необходимо помнить, что ребенок будет развиваться и, например, у него начнут расти зубы. После этого малыш может попытаться жевать все, что находится вокруг него, включая элементы детской кроватки. Также важно, чтобы зазор между перекладинами был не больше 6 см, чтобы малыш не мог засунуть голову между ними.