 

Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку

Досуг Сегодня, 21:0443
Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку

Детские кроватки — важная тема в жизни каждого родителя. Здоровый сон играет жизненно важную роль в уходе за ребенком и его развитии. Именно в кроватке ребенок часто приобретает ценные навыки сидения, стояния у перил, а также других физических активностей, но прежде всего — сон.

 

Детские кроватки - какую выбрать?

Сегодня на рынке представлено множество видов детских кроваток — https://delavega.ua/ru/krovati/detskie-krovati. Родители могут выбирать из мебели со съемными перекладинами, на колесиках (с тормозом) или с качающимся механизмом. Некоторые выглядят эффектно и к тому же многофункциональны, другие — более традиционны. Как выбрать детскую кроватку ?

 

Детские кроватки - размер

Детские кроватки в стандартной комплектации бывают двух размеров. Чаще всего вначале родители выбирают детские кровати размером 120х60 см. Детская кроватка такого размера подходит для детей до трех лет. С другой стороны, детские кроватки размером 140x70 см могут быть преобразованы в диван, которым будет пользоваться ребенок до семи лет.

Выбирая конкретный размер детской кроватки, стоит учитывать размер квартиры и место, где планируется поставить детскую кроватку, а также наличие братьев и сестер у малыша. Тогда в детской комнате должны будут уместиться две детские кроватки разного размера, в зависимости от потребностей детей.

Детские кроватки - качество изготовления

Детские кроватки должны быть прочными. Каркасы и наматрасник для детской кроватки должны быть качественными. Учитывая активность маленького человечка, кроватка должна выдерживать все усилия ребенка, начиная от прыжков и цепляния за перекладины, до игры с любимыми игрушками. Кроме того, детская кроватка требует тщательной отделки не только для эстетического эффекта, но, главным образом, из соображений безопасности.

 

Детскую кроватка должна быть тщательно отшлифована, а такие предметы, как винты и заглушки, должны быть вне досягаемости малыша. Кроватку нужно окрашивать специальными безопасными для ребенка лакокрасочными материалами.

Детские кроватки - матрас

Детские кроватки могут продаваться с матрасами. Обычно матрас для детской кроватки приобретается отдельно. Матрас может быть поролоновым, латексным, кокосовым или пружинным.

 

Рекомендуются матрасы из гречневой шелухи, которые очень популярны в Японии и Китае. Они натуральные и поэтому дышащие, не вызывают аллергии и не впитывают пот. Кроме того, они безопасны для позвоночника ребенка, поскольку легкая шелуха делает материал, из которого изготовлен матрас, эластичным.

Детские кроватки - регулируемая высота

Детская кроватка должна иметь три уровня регулировки высоты. Для новорожденного рекомендуется самая высокая настройка, чтобы матери было легче наклониться над ребенком. Когда малыш начинает сидеть, дно кровати опускается на второй уровень, а когда он начинает ходить и ползать — на самый нижний уровень.

 

Детская кроватка - покупка.

Решая, какая детская кроватка будет наиболее подходящей для малыша, следует отказаться от эстетических соображений. Важнейшие вопросы — безопасность и функциональность.

 

Во-первых, детская кроватка должна быть во многих отношениях безопасной для ребенка. Выбирая мебель для детской комнаты, стоит обратить внимание на материал, из которого она сделаны. Лучшая кровать для младенца — это кровать из соснового дерева. Он очень прочный. Стоит проверить, какие краски использовались и сертифицирована ли кроватка. Необходимо помнить, что ребенок будет развиваться и, например, у него начнут расти зубы. После этого малыш может попытаться жевать все, что находится вокруг него, включая элементы детской кроватки. Также важно, чтобы зазор между перекладинами был не больше 6 см, чтобы малыш не мог засунуть голову между ними.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Детские кроватки, 7dniv, 7dnivinfo  
Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку
Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку
Игральные карты: разновидности и особенности
Игральные карты: разновидности и особенности
You Moving – организация переезда
You Moving – организация переезда
Гороскоп на сегодня (17.08.20)
Гороскоп на сегодня (17.08.20)
Какие сегодня праздники, события - 17 Августа
Какие сегодня праздники, события - 17 Августа
Гороскоп на сегодня (16.08.20)
Гороскоп на сегодня (16.08.20)
Какие сегодня праздники, события - 16 Августа
Какие сегодня праздники, события - 16 Августа
Ортопедические салоны в Одессе
Ортопедические салоны в Одессе
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем
Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор

Новости по теме

Как будут работать детские лагеря при карантине
Как будут работать детские лагеря при карантине
5-авг-2020, 16:53
Как выбрать и где в Киеве купить хороший велосипед для ребенка
Как выбрать и где в Киеве купить хороший велосипед для ребенка
22-июл-2020, 17:42
Как выбрать детскую обувь - производитель DDStep рекомендует
Как выбрать детскую обувь - производитель DDStep рекомендует
5-июл-2020, 10:24
Правила выбора детской одежды
Правила выбора детской одежды
30-июн-2020, 20:14
Тонкости выбора детских джинсов
Тонкости выбора детских джинсов
30-июн-2020, 16:05

Последние новости

20:15
События
На протестах в Беларуси с 9 августа погибли не менее пяти человек
20:12
Политика
Ситуацию в Беларуси Трамп назвал ужасной
19:45
События
Запрет хасидам посещать Умань в этом году поддержало правительство
19:43
Политика
Новые выборы в Беларуси после изменения конституции допустил Лукашенко
18:41
События
Енин заявил что на расследование катастрофы в Иране может уйти 5 лет
18:38
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание в связи с резким обострением ситуации в Беларуси
18:37
Политика
Президенту Беларуси Александру Лукашенко может быть отказано во въезде в ряд европейских стран
17:32
События
Экстренное заседание из-за ситуации в Беларуси созвал глава Совета Европы
17:17
События
Если к началу октября рейтинг власти не поднимется, местные выборы перенесут под предлогом COVID-19
16:53
События
Режим чрезвычайной ситуации продлили в Румынии
16:49
События
С призывом прекратить насилие обратился президент Германии к Лукашенко
16:36
Политика
От должности главы ОАСК могут отстранить Вовка
15:10
Политика
Злочевского заочно арестовал ВАКС
14:26
События
Выставить блокпосты и не пустить хасидов пригрозил мэр Умани
12:28
События
Снова отключают интернет в Беларуси
11:46
Политика
Поделиться президентскими полномочиями готов Лукашенко
10:15
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (17.08.20)
10:12
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 17 Августа
10:07
Экономика
Менять цель по инфляции в Нацбанке пока не планируют
10:05
События
Обвинения Малюськи по делу депозитов в ПриватБанке опровергли у Суркисов

Новости ТОП-7

УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?12564
В Украине по состоянию на утро 16 августа 2020 - 91 356 человек инфицированых коронавирусом COVID-192610
В Украине по состоянию на утро 17 августа 2020 - 92 820 человек инфицированых коронавирусом COVID-191927
Участвовать в нацотборе на Евровидение будет затравленный националистами за "Смуглянку" школьник из Волыни1894
За прошедшие сутки, 15 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано613
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 15.08 (состоянием на 09:00)285
На выдачу "вагнеровцев" России отреагировал Зеленский260

Досуг

Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку
Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку
Детские кроватки — важная тема в жизни каждого родителя. Здоровый сон играет жизненно важную роль в уходе за ребенком и его развитии. Именно в кроватке ребенок часто приобретает ценные навыки сидения, стояния у перил, а также других физических активностей, но прежде всего — сон.
Сегодня, 21:0444
Игральные карты: разновидности и особенности
Игральные карты: разновидности и особенности
Игральные карты – изобретение хотя и довольно древнее, но все же не утратившее актуальность и на сегодняшний день. Многие согласятся, что карты – это, наверное, один из отличных способов скоротать время или же провести его в кругу друзей более увлекательно и захватывающе. Бридж,
Сегодня, 19:0058
You Moving – организация переезда
You Moving – организация переезда
Планируете переезд со старой квартиры в новое жилье? Вы владелец бизнеса и решили сменить офис? Без перевозки мебели, вещей и прочих грузов тут не обойтись. И это факт.
Сегодня, 14:2974
Ортопедические салоны в Одессе
Ортопедические салоны в Одессе
Заботитесь о своем здоровье, но так и не можете определиться с выбором ортосалона? На нашем сайте представлены адреса ортосалонов в Одессе, специализирующихся на продаже современных, безопасных и качественных ортопедических товаров и медицинских изделий. Мы сотрудничаем с лучшими
15-авг-2020, 20:01144
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Стерилизатор медицинский — купить стерилизаторы для медицинских лабораторных инструментов  | Цена | Киев, Харьков, Одесса, Днепр
14-авг-2020, 17:22175
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Електрика – один з найважливіших винаходів людства. Життя без побутової техніки, гаджетів та різноманітного обладнання просто неможливе. Тому під час ремонту вагоме місце відводиться під розводку електромережі. Якщо у вас є необхідний досвід та інструменти, можна спробувати зайнятись
14-авг-2020, 14:21145

События

На протестах в Беларуси с 9 августа погибли не менее пяти человек
На протестах в Беларуси с 9 августа погибли не менее пяти человек
Еще не менее семи были в критическом состоянии
Сегодня, 20:1547
Запрет хасидам посещать Умань в этом году поддержало правительство
Запрет хасидам посещать Умань в этом году поддержало правительство
Приезд паломников ожидался в сентябре
Сегодня, 19:4549
Енин заявил что на расследование катастрофы в Иране может уйти 5 лет
Енин заявил что на расследование катастрофы в Иране может уйти 5 лет
Точных сроков окончания расследования в МИД не дают
Сегодня, 18:4151
Экстренное заседание из-за ситуации в Беларуси созвал глава Совета Европы
Экстренное заседание из-за ситуации в Беларуси созвал глава Совета Европы
В Совете Европы считают недопустимым насилие против демонстрантов
Сегодня, 17:3281
Если к началу октября рейтинг власти не поднимется, местные выборы перенесут под предлогом COVID-19
Если к началу октября рейтинг власти не поднимется, местные выборы перенесут под предлогом COVID-19
В Украине местные выборы, которые Рада назначила на 25 октября, оказались под реальной угрозой отмены или переноса.
Сегодня, 17:1774
Режим чрезвычайной ситуации продлили в Румынии
Режим чрезвычайной ситуации продлили в Румынии
Спецрежим на территории страны продлили еще на месяц
Сегодня, 16:5374
7 Днів