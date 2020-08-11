 

Особенные швейцарские часы Victorinox Swiss Army

Досуг Вчера, 22:5353
Особенные швейцарские часы Victorinox Swiss Army

Швейцарская часовая индустрия покорила мир умелым сочетанием мастерства и инновационных технологий. Бренду Victorinox Swiss Army удалось гармонично соединить высокое качество, пристальное внимание к малейшим деталям, а также желание экспериментировать. Не удивительно, что их часы стают надежным спутником на долгое время.

Особенностью производства является изготовление всех хронометров в собственных мастерских Victorinox Swiss Army. Каждая модель проходит множество испытаний и проверок перед тем, как попасть в торговую сеть. Не удивительно, что бренд смело предлагает гарантию в течение 3 лет.

Новаторские идеи в Victorinox Swiss Army V241616

Модель часов от швейцарского производителя в классическом стиле обязательно поразит спрятанным в ней сюрпризе. Всего одним нажатием на коронку V241616 из обычных наручных часов превратится в настоящий хронограф. Оригинальное решение присутствует и в дизайне. На циферблате на гильошированном поле также разместили счетчик с двумя дисками.
Стальной корпус отлично сочетается с кожаным ремешком черного цвета. Безель фиксированный с PVD покрытием дополнен тахиметрической шкалой. Люминесцентные стрелки и метки позволяют определить время и в темное время суток. Секундная стрелка красного цвета является отличием бренда, по ободку циферблата расположилась 60-минутная шкала.

Сердцем часов выступает кварцевый механизм SOPROD SOP FM13D.
Темно-серый цвет хронометра внушает силу и мощь, а гильошированный декоративный элемент дополняет эстетичный вид хронометра.
Сапфировое стекло защищает сердце часов, а тройное антибликовое покрытие дает возможность удобно рассмотреть индикацию времени в любую погоду и при любом освещении.

Смотреть на сайте https://www.watch4you.com.ua/victorinox-swiss-army-v241616.html

Часы Victorinox Swiss Army V241758 со спортивным характером

Необычная модель часов, которая поразит всех своей прочностью и надежностью, обязательно покорит каждого мужчину. Разработчики создали просто неубиваемые часы V241758. Не спешите прощаться с любимым аксессуаром, если он упал с высоты или на него наехал танк. Хронометр способен выдержать удар ножом по стеклу, о стену из кирпича, купание в стиральной машине. Перепады температур также не нанесут вреда изделию.

Кварцевый механизм Victorinox Swiss Army V241758 расположился в титановом корпусе под защитой надежного сапфирового стекла. Акцентом в изделии станет яркий резиновый ремешок сочного оранжевого цвета, тогда как корпус и циферблат имеют матовую поверхность графитового цвета.

Среди функций в наручных часах V241758 предусмотрены:

  • дата;
  • индикатор заряда батареи;
  • люминесцентные стрелки и индексы.

Класс водозащиты 200 м позволяет не беспокоиться о хронометре во время погружения с аквалангом. Задняя крышка герметично закрывается и защищает механизм от попадания влаги.

Подробнее ознакомиться с моделью https://www.watch4you.com.ua/victorinox-swiss-army-v241758.html

Victorinox Swiss Army V241507 для ценителей кэжуал

Настоящим подарком для любителей классики и повседневного стиля станет модель швейцарских часов V241507. Корпус выполнен из стали серебристого цвета, что выделяется на фоне черного циферблата. По краю нанесена 60-минутная индикация. Защищает часы сапфировое стекло, что отличается высоким уровнем прочности и устойчивости к механическим повреждениям. Индикация времени – аналоговая, а стрелки и арабские цифры имеют люминесцентное покрытие. Внизу циферблата расположилось окошко даты.
Сердце хронометра — механическое с автоподзаводом. Крепятся часы на запястье посредством кожаного ремешка черного цвета.

Купить можно по ссылке https://www.watch4you.com.ua/victorinox-swiss-army-v241507.html

Качественные и надежные хронометры - обязательная составляющая современного человека. Часы отлично подчеркнут стиль и вкус владельца, его харизму. Такие аксессуары можно носить с классическим костюмом, с повседневной одеждой, а также как дополнение к спортивному стилю. Изделие комфортно расположится на запястье и будет только подчеркивать оригинальность мужчины.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Часы, Швейцарские, 7dniv, 7dnivinfo  
Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
Особенные швейцарские часы Victorinox Swiss Army
Особенные швейцарские часы Victorinox Swiss Army
PODVAL: Где в Мукачево приобрести стильную и качественную обувь?
PODVAL: Где в Мукачево приобрести стильную и качественную обувь?
Поездка из Днепропетровска в Приморск
Поездка из Днепропетровска в Приморск
Гороскоп на сегодня (18.08.20)
Гороскоп на сегодня (18.08.20)
Какие сегодня праздники, события - 18 Августа
Какие сегодня праздники, события - 18 Августа
Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку
Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку
Игральные карты: разновидности и особенности
Игральные карты: разновидности и особенности
You Moving – организация переезда
You Moving – организация переезда
Гороскоп на сегодня (17.08.20)
Гороскоп на сегодня (17.08.20)
Какие сегодня праздники, события - 17 Августа
Какие сегодня праздники, события - 17 Августа
Гороскоп на сегодня (16.08.20)
Гороскоп на сегодня (16.08.20)

Новости по теме

Купольные LED-светильники: особенности и преимущества
Купольные LED-светильники: особенности и преимущества
11-авг-2020, 20:46
Плюсы и минусы кварцевых часов
Плюсы и минусы кварцевых часов
30-июн-2020, 12:28
Как выбрать дорогие часы наручные?
Как выбрать дорогие часы наручные?
29-июн-2020, 20:19
Samsung Galaxy S10+ в интернет магазине Стилус
Samsung Galaxy S10+ в интернет магазине Стилус
28-июн-2020, 17:45
Toshiba 40S1650EV: обзор модели
Toshiba 40S1650EV: обзор модели
22-июн-2020, 12:03

Последние новости

Вчера, 2020-08-18
21:26
События
На фоне закупок сомнительного медоборудования в отставку подал глава Минздрава Польши
21:23
События
Четверо детей под Харьковом отравились крысиным ядом
19:39
События
Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз созвонился с российским лидером Владимиром Путиным
19:38
События
Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти
19:35
События
Эксгумацию тел погибших во время боевых действий в 2014 году провели в Славянске
18:37
Политика
Чем займется Фокин в ТКГ рассказал Кравчук
18:35
События
Какие ограничения будут в школах разных карантинных зон разъяснили в Минздраве
16:40
События
Отправить к психиатрам руководство НОТУ из-за травли певца-сироты предложили в "Оппоплатформе"
16:36
Экономика
Спецпошлины на уголь, дизтопливо и сжиженный газ из РФ ввел Кабмин до конца 2020-го
16:34
События
В Пресненском суде Москвы сегодня продолжилось слушание дела о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова
16:32
События
12-летнему певцу-сироте отказано в участии в нацотборе на детское Евровидение
16:29
События
Первых белорусских беженцев начала принимать Польша
14:21
События
Еще одно видеообращение записала Светлана Тихановская
14:16
События
Стрельба произошла в Мариуполе
14:12
События
Возможны подтопления и оползни на западе Украины
13:50
События
Ослабить карантин не готовы Киев и 13 областей
12:07
События
Официально в состав украинской делегации в ТКГ вошел Фокин
12:01
Политика
Главная опонентка действующей власти Беларуси Светлана Тихановская может вернуться в Беларусь
11:57
События
Силовиков за безупречную службу Лукашенко наградил медалями
11:53
События
Во Львове в больнице скончался пациент, которому впервые в Украине провели операцию по трансплантации поджелудочной железы

Новости ТОП-7

УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?12609
Участвовать в нацотборе на Евровидение будет затравленный националистами за "Смуглянку" школьник из Волыни2916
Штормовое предупреждение объявили в Украине2916
В Украине по состоянию на утро 16 августа 2020 - 91 356 человек инфицированых коронавирусом COVID-192652
В Украине по состоянию на утро 17 августа 2020 - 92 820 человек инфицированых коронавирусом COVID-192302
В Украине по состоянию на утро 18 августа 2020 - 94 436 человек инфицированых коронавирусом COVID-191503
За прошедшие сутки, 15 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано1094

Досуг

Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
Система отопления частного дома требует особого внимания и ответственного отношения. Просто приобрести отопительный котел, радиатор отопления и другие компоненты, а затем быстро их установить, недостаточно. 
Вчера, 23:1941
Особенные швейцарские часы Victorinox Swiss Army
Особенные швейцарские часы Victorinox Swiss Army
Швейцарская часовая индустрия покорила мир умелым сочетанием мастерства и инновационных технологий. Бренду Victorinox Swiss Army удалось гармонично соединить высокое качество, пристальное внимание к малейшим деталям, а также желание экспериментировать
Вчера, 22:5359
PODVAL: Где в Мукачево приобрести стильную и качественную обувь?
PODVAL: Где в Мукачево приобрести стильную и качественную обувь?
Магазин PODVAL в Мукачево предлагает только качественную обувь на любой вкус.
Вчера, 21:1966
Поездка из Днепропетровска в Приморск
Поездка из Днепропетровска в Приморск
Приморск – это небольшой городок на берегу Азовского моря. На вид ничем не отличается, а жизнь там спокойная и размеренная. Население до 15000 человек. Отдых в Приморске подходит тем людям, которые не нуждаются в бурных развлечениях, тусовках.
Вчера, 13:2782
Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку
Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку
Детские кроватки — важная тема в жизни каждого родителя. Здоровый сон играет жизненно важную роль в уходе за ребенком и его развитии. Именно в кроватке ребенок часто приобретает ценные навыки сидения, стояния у перил, а также других физических активностей, но прежде всего — сон.
17-авг-2020, 21:04111
Игральные карты: разновидности и особенности
Игральные карты: разновидности и особенности
Игральные карты – изобретение хотя и довольно древнее, но все же не утратившее актуальность и на сегодняшний день. Многие согласятся, что карты – это, наверное, один из отличных способов скоротать время или же провести его в кругу друзей более увлекательно и захватывающе. Бридж,
17-авг-2020, 19:00124

События

На фоне закупок сомнительного медоборудования в отставку подал глава Минздрава Польши
На фоне закупок сомнительного медоборудования в отставку подал глава Минздрава Польши
Он отрицает какие-либо нарушения закона
Вчера, 21:2657
Четверо детей под Харьковом отравились крысиным ядом
Четверо детей под Харьковом отравились крысиным ядом
Их доставили в больницу
Вчера, 21:2352
Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз созвонился с российским лидером Владимиром Путиным
Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз созвонился с российским лидером Владимиром Путиным
Путин рассказал ему о переговорах с Меркель и Макроном
Вчера, 19:3987
Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти
Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти
Лукашенко пригрозил "остудить горячие головы"
Вчера, 19:3864
Эксгумацию тел погибших во время боевых действий в 2014 году провели в Славянске
Эксгумацию тел погибших во время боевых действий в 2014 году провели в Славянске
Образцы ДНК тел будут направлены на экспертизу в Киев
Вчера, 19:3570
Какие ограничения будут в школах разных карантинных зон разъяснили в Минздраве
Какие ограничения будут в школах разных карантинных зон разъяснили в Минздраве
В "оранжевой зоне" учителям придется носить защитные щитки, в "красной" - учеба онлайн
Вчера, 18:3558
7 Днів