Особенные швейцарские часы Victorinox Swiss Army

Швейцарская часовая индустрия покорила мир умелым сочетанием мастерства и инновационных технологий. Бренду Victorinox Swiss Army удалось гармонично соединить высокое качество, пристальное внимание к малейшим деталям, а также желание экспериментировать. Не удивительно, что их часы стают надежным спутником на долгое время.

Особенностью производства является изготовление всех хронометров в собственных мастерских Victorinox Swiss Army. Каждая модель проходит множество испытаний и проверок перед тем, как попасть в торговую сеть. Не удивительно, что бренд смело предлагает гарантию в течение 3 лет.

Новаторские идеи в Victorinox Swiss Army V241616

Модель часов от швейцарского производителя в классическом стиле обязательно поразит спрятанным в ней сюрпризе. Всего одним нажатием на коронку V241616 из обычных наручных часов превратится в настоящий хронограф. Оригинальное решение присутствует и в дизайне. На циферблате на гильошированном поле также разместили счетчик с двумя дисками.

Стальной корпус отлично сочетается с кожаным ремешком черного цвета. Безель фиксированный с PVD покрытием дополнен тахиметрической шкалой. Люминесцентные стрелки и метки позволяют определить время и в темное время суток. Секундная стрелка красного цвета является отличием бренда, по ободку циферблата расположилась 60-минутная шкала.

Сердцем часов выступает кварцевый механизм SOPROD SOP FM13D.

Темно-серый цвет хронометра внушает силу и мощь, а гильошированный декоративный элемент дополняет эстетичный вид хронометра.

Сапфировое стекло защищает сердце часов, а тройное антибликовое покрытие дает возможность удобно рассмотреть индикацию времени в любую погоду и при любом освещении.

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Часы Victorinox Swiss Army V241758 со спортивным характером

Необычная модель часов, которая поразит всех своей прочностью и надежностью, обязательно покорит каждого мужчину. Разработчики создали просто неубиваемые часы V241758. Не спешите прощаться с любимым аксессуаром, если он упал с высоты или на него наехал танк. Хронометр способен выдержать удар ножом по стеклу, о стену из кирпича, купание в стиральной машине. Перепады температур также не нанесут вреда изделию.

Кварцевый механизм Victorinox Swiss Army V241758 расположился в титановом корпусе под защитой надежного сапфирового стекла. Акцентом в изделии станет яркий резиновый ремешок сочного оранжевого цвета, тогда как корпус и циферблат имеют матовую поверхность графитового цвета.

Среди функций в наручных часах V241758 предусмотрены:

дата;

индикатор заряда батареи;

люминесцентные стрелки и индексы.

Класс водозащиты 200 м позволяет не беспокоиться о хронометре во время погружения с аквалангом. Задняя крышка герметично закрывается и защищает механизм от попадания влаги.

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Victorinox Swiss Army V241507 для ценителей кэжуал

Настоящим подарком для любителей классики и повседневного стиля станет модель швейцарских часов V241507. Корпус выполнен из стали серебристого цвета, что выделяется на фоне черного циферблата. По краю нанесена 60-минутная индикация. Защищает часы сапфировое стекло, что отличается высоким уровнем прочности и устойчивости к механическим повреждениям. Индикация времени – аналоговая, а стрелки и арабские цифры имеют люминесцентное покрытие. Внизу циферблата расположилось окошко даты.

Сердце хронометра — механическое с автоподзаводом. Крепятся часы на запястье посредством кожаного ремешка черного цвета.



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Качественные и надежные хронометры - обязательная составляющая современного человека. Часы отлично подчеркнут стиль и вкус владельца, его харизму. Такие аксессуары можно носить с классическим костюмом, с повседневной одеждой, а также как дополнение к спортивному стилю. Изделие комфортно расположится на запястье и будет только подчеркивать оригинальность мужчины.