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Досуг Вчера, 23:1939
Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный

Система отопления частного дома требует особого внимания и ответственного отношения. Просто приобрести отопительный котел, радиатор отопления и другие компоненты, а затем быстро их установить, недостаточно. Чтобы она в полной мере соответствовала вашим ожиданиям, необходимо обдумывать каждый шаг. И в первую очередь вам придется правильно выбрать оборудование.

Отопительный котел — это один из самых главных элементов системы. От него зависит, насколько эффективной она будет и в какую сумму вам обойдется ее эксплуатация. Чтобы было проще разобраться в этом, предлагаем вам рассмотреть преимущества и недостатки самых распространенных котлов: газового, электрического и твердотопливного.

Газовый котел

Газовое отопительное оборудование является наиболее распространенным. Объясняется это популярностью топливного ресурса (газа) и некоторыми преимуществами котлов этого типа:

  • Высокая эффективность. Топовые модели показывают КПД выше 98%. Благодаря этому они быстро окупаются.

  • Безопасность. Оборудование хорошо защищено от аварий, поэтому риск возникновения чрезвычайных ситуаций очень низкий.

  • Долговечность. Устройства безупречно работают в течение многих лет. Но нужно беречь их от механических повреждений и следить за их состоянием.

  • Разнообразие моделей. На рынке присутствуют различные варианты, отличающиеся по типу, конструкции, производителю, цене и т.д.

Здесь есть и недостатки:

  • Газовое оборудование более пожароопасное в сравнении с другими видами, что объясняется характеристиками самого топлива (газа).

  • Цены на газ постоянно повышаются, поэтому невозможно предугадать, во сколько обойдется обогрев жилья в следующем году.

  • Сложность и высокая стоимость монтажа газового отопления обусловлена необходимостью подключаться к центральной трубе. А это огромный кусок работы.

Электрический котел

Здесь тоже есть и преимущества, и недостатки. Начнем с первых:

  • Легкий и недорогой монтаж в сравнении с предыдущим типом. Выполнение львиной доли работ в этом случае не требуется.

  • Доступность оборудования в плане цены и разнообразие моделей.

  • Благодаря компактности оборудования его проще устанавливать. Также вопрос с его размещением стоит не так остро.

  • В сравнении с газовыми системами электрические менее опасные.

Главный недостаток электрической системы отопления выражается в большой стоимости обогрева жилья. Даже при таких высоких тарифах на газ, затраты на него ниже, чем на используемое электричество. Поэтому, электрическое отопление, как правило, выбирают владельцы частных домов, которые не могут подключить газ в силу отдаленности центральной трубы.

Твердотопливный котел

Преимуществ у твердотопливных котлов много:

  • Низкая стоимость оборудования и отопительного сырья.

  • Возможность использования разных видов сырья (дрова, уголь, торфяные брикеты и др.).

  • Автономность. Эта система не будет зависеть от централизованного электроснабжения и доставки газа. Если вы заготовите дрова с углем, то в вашем доме всегда будет тепло.

Это очень серьезные достоинства, но даже они не способны перекрыть главный недостаток — отсутствие автоматизации. Здесь не получится просто выставить нужную температуру и ждать. Владельцу твердотопливного котла придется подготовить помещение для топлива, покупать уголь, покупать дрова либо самостоятельно их заготавливать. Во время обогрева жилья нужно будет постоянно подбрасывать топливо в котел и следить за ним.

Этот вариант подойдет тем, кто не боится работать и имеет время для этого, а также готов полностью взять процесс под свой контроль.

Вывод из всего вышесказанного можно сделать следующий — все три вида имеют право на существование. И выбор следует делать, исходя из индивидуальных потребностей.

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Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
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Досуг

Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
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