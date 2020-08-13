 

Все о ДСП: применение, сорта, характеристики и преимущества

Досуг Сегодня, 14:2333
Все о ДСП: применение, сорта, характеристики и преимущества

ДСП или древесно-стружечная плита представляет собой материал, производимый по технологии горячей прессовки просушенной древесной стружки. В состав добавляются вещества, скрепляющие опилки друг с другом. Это отдельные виды синтетических смол – формальдегидные и фенолформальдегидные. Наличие таких добавок делает полученную плиту более прочной и долговечной. Для ДСП нехарактерны такие недостатки, как наличие сучков или пустоты внутри структуры.

Преимущества и применение

Впервые древесную стружку и казеиновый клей начали использовать в 1887 году, но массовое производство было налажено только через полвека. Такое изобретение стало большим шагом на пути к рациональному применению такого природного ресурса, как дерево. При производстве применяются отходы, получаемые с помощью роторного оборудования и рубильных аппаратов.

Стоимость этого материала невысокая, но при этом он характеризуется повышенной прочностью и жесткостью. ДСП имеет однородный состав и без проблем подвергается обработке. Этот материал востребован при производстве мебели для офиса, так как она получается прочной, практичной и удобной.

Листы ДСП

Достоинства:

  • доступная цена;
  • прочность материала;
  • простота обработки поверхностей;
  • экологичность, отсутствие вредных веществ и токсичных компонентов в составе;
  • однородная структура.

Листы ДСП часто используются в строительной отрасли, при выполнении ремонтов. Применяют его для и внутренней отделки помещений, а также для изготовления дверей, подоконников, и т. д. Также он используется в качестве настила для полов и основы под потолки, обшивки внешних стен и создании временных заграждений.

Плиты ДСП характеризуются повышенной прочностью и качеством поверхности. Они поддаются фрезеровке и простой обработке кромок. Такие достоинства сделали данный материал востребованным в отрасли мебельного производства и промышленности. В первом случае он применяется для изготовления заготовок, столешниц, кухонных гарнитуров, прихожих и т. д.

Листы ДСП

Характеристики, сорта ДСП и классы эмиссии

Основные физические характеристики:

  • толщина изделия составляет 10-38 мм;
  • влажность структуры в диапазоне 6-10%;
  • величина теплопроводности варьируется в диапазоне 0,07-0,25 Вт/(м-К);
  • коэффициент водопоглощения составляет 12-88%;
  • величина удельной теплоемкости в диапазоне 1,7-1,9 кДж/(кг-К);
  • прочность изгиба листа будет не меньше 10-25 Мпа.

Если сравнивать с обычным деревом, ДСП может разбухать от влаги, но не сильно. Эти листы не так горючи. Чистая древесина немного прочнее.

Можно выделить три основных сорта материала, различающиеся между собой по качеству поверхности:

  1. Первый. Также этот сорт называется шлифованным, поскольку поверхность таких листов ровная и гладкая; сколы, царапины и прочие дефекты отсутствуют. Обработка такого типа плит производится на специальном шлифовальном оборудовании. У первого сорта отсутствует покрытие, как правило, он применяется для производства мебели.
  2. Второй. Представляет собой выбраковку первого сорта. Этот тип характеризуется наличием незначительных сколов или царапин. По сравнению с первым сортом, его стоимость ниже. Такие листы также подвергаются шлифовке, но чаще они используются на строительных объектах и реже – в мебельном производстве.
  3. Третий. Фактически такое ДСП является браком из-за низкого качества. На его поверхности имеются трещины, сколы и прочие дефекты. Также по краям возможно расслоение. Использование ДСП третьего сорта целесообразно там, где нет обзора, к примеру, в опалубках, при производстве внутристенных перегородок и т. д.

Все листы можно разделить на два класса эмиссии – Е1 и Е2. В первом случае 100 грамм материала содержит не больше 10 мг свободного формальдегида. По факту объем вещества, выделяемый в этом классе, безопасен для здоровья. Поэтому такие плиты применяются для изготовления детской мебели. В структуре класса Е2 на 100 грамм листа должно быть не более 30 мг формальдегида.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, Новости, Украина, ДСП, 7dniv, 7dnivinfo  
Почему наращивание ресниц не теряет популярности
Почему наращивание ресниц не теряет популярности
Как выбрать аппарат для газирования воды?
Как выбрать аппарат для газирования воды?
Все о ДСП: применение, сорта, характеристики и преимущества
Все о ДСП: применение, сорта, характеристики и преимущества
Различные виды текстиля для постельного белья: какой выбрать?
Различные виды текстиля для постельного белья: какой выбрать?
Нейтральное оборудование с нержавейки: основные преимущества
Нейтральное оборудование с нержавейки: основные преимущества
Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
Особенные швейцарские часы Victorinox Swiss Army
Особенные швейцарские часы Victorinox Swiss Army
PODVAL: Где в Мукачево приобрести стильную и качественную обувь?
PODVAL: Где в Мукачево приобрести стильную и качественную обувь?
Поездка из Днепропетровска в Приморск
Поездка из Днепропетровска в Приморск
Гороскоп на сегодня (18.08.20)
Гороскоп на сегодня (18.08.20)
Какие сегодня праздники, события - 18 Августа
Какие сегодня праздники, события - 18 Августа
Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку
Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку

Новости по теме

Материалы, используемые для создания наружной рекламы
Материалы, используемые для создания наружной рекламы
13-авг-2020, 16:33
Чем можно утеплить гараж
Чем можно утеплить гараж
6-авг-2020, 18:07
Виды офисных шкафов и их предназначение
Виды офисных шкафов и их предназначение
25-июл-2020, 17:48
Полипропиленовые трубы: качество и эстетика инженерных систем
Полипропиленовые трубы: качество и эстетика инженерных систем
24-июл-2020, 12:01
Профнастил: основные области применения, преимущества материала
Профнастил: основные области применения, преимущества материала
24-июн-2020, 18:51

Последние новости

15:16
Политика
Программу помощи безработным на период других карантинов расширит Кабмин
15:15
Политика
Усилить охрану госграниц Беларуси поручил Лукашенко
15:13
Политика
Руководителя Гостаможслужбы сменил Кабмин
14:20
События
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко назвал забастовку стране "угрозами и атакой" на рабочих заводов и фабрик
14:01
События
Еще один участник протестов умер в Беларуси
14:00
События
Завтра Украину снова поделят на зоны карантина
13:29
События
Соблюдение карантина на местах проверит Нацполиция
12:52
События
В Киеве в патрульный автомобиль стрелял мужчина
11:52
Политика
Официальным кандидатом в президенты США стал Байден
11:50
Политика
К новым выборам в Беларуси призывают в Австрии
11:48
События
В новом видеообращении Тихановская обратилась к лидерам ЕС
11:47
Экономика
Официальный курс доллара на 19 августа снизил НБУ
11:28
Политика
Торговые переговоры с Китаем из-за пандемии COVID-19 отменил Трамп
10:42
События
К равномерному распределению вакцины от коронавируса призывает ВОЗ
10:19
События
После попытки госпереворота в отставку уходит президент Мали
09:11
События
В Украине по состоянию на утро 19 августа 2020 - 96 403 человек инфицированых коронавирусом COVID-19
Вчера, 2020-08-18
21:26
События
На фоне закупок сомнительного медоборудования в отставку подал глава Минздрава Польши
21:23
События
Четверо детей под Харьковом отравились крысиным ядом
19:39
События
Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз созвонился с российским лидером Владимиром Путиным
19:38
События
Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти

Новости ТОП-7

УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?12624
Штормовое предупреждение объявили в Украине4377
В Украине по состоянию на утро 17 августа 2020 - 92 820 человек инфицированых коронавирусом COVID-192424
В Украине по состоянию на утро 18 августа 2020 - 94 436 человек инфицированых коронавирусом COVID-191643
В Украине по состоянию на утро 19 августа 2020 - 96 403 человек инфицированых коронавирусом COVID-19775
Что делали в Беларуси рассказали выданные РФ боевики "Вагнера"235
О возможном переносе местных выборов заявил Ляшко230

Досуг

Почему наращивание ресниц не теряет популярности
Почему наращивание ресниц не теряет популярности
Наращивание ресниц как непременная часть гламурного образа появилось на отечественном рынке красоты около 15 лет назад. Пережив взрывообразный рост популярности в течение последнего десятилетия и частично сдав позиции современным "натуральным" трендам, эта услуга и сегодня остается одной из самых
Сегодня, 14:4033
Как выбрать аппарат для газирования воды?
Как выбрать аппарат для газирования воды?
Параметры выбора бытового сифона для газировки
Сегодня, 14:2538
Все о ДСП: применение, сорта, характеристики и преимущества
Все о ДСП: применение, сорта, характеристики и преимущества
ДСП или древесно-стружечная плита представляет собой материал, производимый по технологии горячей прессовки просушенной древесной стружки. Для ДСП нехарактерны такие недостатки, как наличие сучков или пустоты внутри структуры.
Сегодня, 14:2335
Различные виды текстиля для постельного белья: какой выбрать?
Различные виды текстиля для постельного белья: какой выбрать?
Покупка новых простыней или постельного белья - это приятное занятие, и один из самых быстрых и простых способов обновить вашу спальню, но это может стать непростым процессом. Какую ткань выбрать, чтобы вам приятно спалось, - узнате в этой статье!
Сегодня, 11:5552
Нейтральное оборудование с нержавейки: основные преимущества
Нейтральное оборудование с нержавейки: основные преимущества
Любая профессиональная кухня – в ресторане, кафе либо другом заведении общепита – должна быть укомплектована необходимой техникой, мебелью, девайсами, а также, что немаловажно, – вспомогательными элементами, которые еще известны под названием «нейтральное оборудование».
Сегодня, 11:5453
Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
Система отопления частного дома требует особого внимания и ответственного отношения. Просто приобрести отопительный котел, радиатор отопления и другие компоненты, а затем быстро их установить, недостаточно. 
Вчера, 23:19132

События

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко назвал забастовку стране "угрозами и атакой" на рабочих заводов и фабрик
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко назвал забастовку стране "угрозами и атакой" на рабочих заводов и фабрик
Когда в стране идут протесты, Лукашенко заявляет об угрозах военным
Сегодня, 14:2040
Еще один участник протестов умер в Беларуси
Еще один участник протестов умер в Беларуси
В мужчину стреляли силовики во время протеста в Бресте
Сегодня, 14:0143
Завтра Украину снова поделят на зоны карантина
Завтра Украину снова поделят на зоны карантина
Зонирование будет введено в не менее 13 регионах
Сегодня, 14:0046
Соблюдение карантина на местах проверит Нацполиция
Соблюдение карантина на местах проверит Нацполиция
Противоправные действия будут сообщать после аналитической работы
Сегодня, 13:2955
В Киеве в патрульный автомобиль стрелял мужчина
В Киеве в патрульный автомобиль стрелял мужчина
Мужчину задержали правоохранители
Сегодня, 12:5248
В новом видеообращении Тихановская обратилась к лидерам ЕС
В новом видеообращении Тихановская обратилась к лидерам ЕС
Тихановская призвала не признавать выборы в стране
Сегодня, 11:4868
7 Днів