Все о ДСП: применение, сорта, характеристики и преимущества

ДСП или древесно-стружечная плита представляет собой материал, производимый по технологии горячей прессовки просушенной древесной стружки. В состав добавляются вещества, скрепляющие опилки друг с другом. Это отдельные виды синтетических смол – формальдегидные и фенолформальдегидные. Наличие таких добавок делает полученную плиту более прочной и долговечной. Для ДСП нехарактерны такие недостатки, как наличие сучков или пустоты внутри структуры.

Преимущества и применение

Впервые древесную стружку и казеиновый клей начали использовать в 1887 году, но массовое производство было налажено только через полвека. Такое изобретение стало большим шагом на пути к рациональному применению такого природного ресурса, как дерево. При производстве применяются отходы, получаемые с помощью роторного оборудования и рубильных аппаратов.

Стоимость этого материала невысокая, но при этом он характеризуется повышенной прочностью и жесткостью. ДСП имеет однородный состав и без проблем подвергается обработке. Этот материал востребован при производстве мебели для офиса, так как она получается прочной, практичной и удобной.

Достоинства:

доступная цена;

прочность материала;

простота обработки поверхностей;

экологичность, отсутствие вредных веществ и токсичных компонентов в составе;

однородная структура.

Листы ДСП часто используются в строительной отрасли, при выполнении ремонтов. Применяют его для и внутренней отделки помещений, а также для изготовления дверей, подоконников, и т. д. Также он используется в качестве настила для полов и основы под потолки, обшивки внешних стен и создании временных заграждений.

Плиты ДСП характеризуются повышенной прочностью и качеством поверхности. Они поддаются фрезеровке и простой обработке кромок. Такие достоинства сделали данный материал востребованным в отрасли мебельного производства и промышленности. В первом случае он применяется для изготовления заготовок, столешниц, кухонных гарнитуров, прихожих и т. д.

Характеристики, сорта ДСП и классы эмиссии

Основные физические характеристики:

толщина изделия составляет 10-38 мм;

влажность структуры в диапазоне 6-10%;

величина теплопроводности варьируется в диапазоне 0,07-0,25 Вт/(м-К);

коэффициент водопоглощения составляет 12-88%;

величина удельной теплоемкости в диапазоне 1,7-1,9 кДж/(кг-К);

прочность изгиба листа будет не меньше 10-25 Мпа.

Если сравнивать с обычным деревом, ДСП может разбухать от влаги, но не сильно. Эти листы не так горючи. Чистая древесина немного прочнее.

Можно выделить три основных сорта материала, различающиеся между собой по качеству поверхности:

Первый. Также этот сорт называется шлифованным, поскольку поверхность таких листов ровная и гладкая; сколы, царапины и прочие дефекты отсутствуют. Обработка такого типа плит производится на специальном шлифовальном оборудовании. У первого сорта отсутствует покрытие, как правило, он применяется для производства мебели. Второй. Представляет собой выбраковку первого сорта. Этот тип характеризуется наличием незначительных сколов или царапин. По сравнению с первым сортом, его стоимость ниже. Такие листы также подвергаются шлифовке, но чаще они используются на строительных объектах и реже – в мебельном производстве. Третий. Фактически такое ДСП является браком из-за низкого качества. На его поверхности имеются трещины, сколы и прочие дефекты. Также по краям возможно расслоение. Использование ДСП третьего сорта целесообразно там, где нет обзора, к примеру, в опалубках, при производстве внутристенных перегородок и т. д.

Все листы можно разделить на два класса эмиссии – Е1 и Е2. В первом случае 100 грамм материала содержит не больше 10 мг свободного формальдегида. По факту объем вещества, выделяемый в этом классе, безопасен для здоровья. Поэтому такие плиты применяются для изготовления детской мебели. В структуре класса Е2 на 100 грамм листа должно быть не более 30 мг формальдегида.