 

Почему наращивание ресниц не теряет популярности

Досуг Сегодня, 14:4031
Почему наращивание ресниц не теряет популярности

Наращивание ресниц как непременная часть гламурного образа появилось на отечественном рынке красоты около 15 лет назад. Пережив взрывообразный рост популярности в течение последнего десятилетия и частично сдав позиции современным "натуральным" трендам, эта услуга и сегодня остается одной из самых востребованных в прайсах практически всех салонов красоты. Да и узкие специалисты-лешмейкеры не спешат менять сферу деятельности, и ресницы для наращивания на витринах специализированных магазинов не залеживаются. Анализируя спрос, можно уверенно сказать, что наращивание ресниц удержало свои позиции в мировой индустрии красоты, пережив не одну волну моды.

Эффекты наращенных ресниц

В чем же секрет популярности "искусственных" ресниц? Ответ - в самом вопросе: именно в том, что профессионально наращенные ресницы искусственными как раз и не выглядят. Взгляд, созданный хорошим мастером, буквально завораживает: густые, блестящие ресницы с идеально подходящим к форме лица изгибом оттеняют цвет глаз, придавая им глубину и выразительность, которой нельзя достичь даже самой дорогой тушью.

С помощью различных модификаций материала для наращивания (различают шелковые и норковые ресницы) можно создать уникальный, неповторимый образ. Самые легкие и тонкие ресницы для наращивания ничем не отличаются по форме и структуре от человеческого волоса. Опытные мастера способны сотворить настоящий шедевр: сделать наращивание так, что никто и не догадается, что ресницы у клиентки - не родные. Так что считать наращенные ресницы дурным тоном и безвкусицей - ошибка. Результат - в умелых руках мастера и чувстве меры у клиентки.

Наращивание может быть полным и неполным: в первом случае искусственные волоски закрепляются по всей длине ресничного ряда, во втором - только на внешней его трети.

Стоит или не стоит: аргументы "за" и против" наращивания

Вопрос о том,стоит ли наращивать ресницы, уже относится к разряду классических. Не преследуя цели повлиять на чье-либо мнение, напомним основные аргументы за и против данной процедуры.

Стоит:

  • потому что существенно экономит время на макияж;
  • потому что позволяет не покупать дорогую тушь;
  • потому что на фото в важные моменты жизни нет риска получиться "без лица";
  • потому что красивый взгляд дает нужную уверенность в любой ситуации.

Не стоит:

  • потому что есть риск получить некачественную услугу;
  • потому что рост своих ресниц замедляется при постоянных наращиваниях;
  • потому что аллергия на акриловый клей может проявиться не сразу после наращивания, а спустя несколько дней, когда клиентка будет далеко от мастера.

Как все происходит

Наращивание ресниц - кропотливая процедура, требующая относительно длительного времени. В зависимости от желаемого объема, состояния и длины собственных ресниц клиентки она может занимать от 1,5 до 3 часов. Все это время клиентке придется провести, лежа неподвижно на спине, с закрытыми глазами.

При подготовке к наращиванию с самих ресниц и с области вокруг глаз тщательно удаляется вся декоративная и уходовая косметика. Накануне процедуры желательно не пользоваться жирным кремом для лица.

Начинается все с внешнего осмотра и консультации мастера. На этом этапе необходимо подобрать уместную длину, цвет изгиб и объем будущих ресниц.

Клиентка располагается в кресле или на кушетке, мастер фиксирует на нижнем веке специальный пластырь или патч, защищающий нижний ряд ресниц от склеивания с верхним при процедуре.

Далее мастер приступает к обработке собственных ресниц специальной жидкостью - праймером. Это необходимо для улучшения сцепления клея с чешуйками ресничных волосков.

Само наращивание заключатся в приклеивании специальным гипоаллергенным клеем искусственных волосков к собственным ресницам клиентки. Мастер может зафиксировать на одном веке от 50 до 300 искусственных ресниц. Каждая ресничка приклеивается отдельно.

Закончив наращивание, лешмейкер наносит на ресницы специальный защитный состав, закрепляющий клей и укладывает ресницы специальной щеточкой. Это позволяет наращенным ресницам держаться дольше.

Сколько стоит наращивание

Классическое поресничное наращивание стоит в салонах и у опытных частных мастеров от 400-500 грн. Меньшая цена за услугу должна навести на мысль о некачественных материалах или о недостаточном опыте мастера. То и другое чревато серьезными последствиями для здоровья глаз.

Поэтому, выбирая мастера для наращивания ресниц, самое пристальное внимание нужно обращать на отзывы и рекомендации его клиенток.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Ресницы, наращивание, 7dniv, 7dnivinfo  
Почему наращивание ресниц не теряет популярности
Почему наращивание ресниц не теряет популярности
Как выбрать аппарат для газирования воды?
Как выбрать аппарат для газирования воды?
Все о ДСП: применение, сорта, характеристики и преимущества
Все о ДСП: применение, сорта, характеристики и преимущества
Различные виды текстиля для постельного белья: какой выбрать?
Различные виды текстиля для постельного белья: какой выбрать?
Нейтральное оборудование с нержавейки: основные преимущества
Нейтральное оборудование с нержавейки: основные преимущества
Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
Особенные швейцарские часы Victorinox Swiss Army
Особенные швейцарские часы Victorinox Swiss Army
PODVAL: Где в Мукачево приобрести стильную и качественную обувь?
PODVAL: Где в Мукачево приобрести стильную и качественную обувь?
Поездка из Днепропетровска в Приморск
Поездка из Днепропетровска в Приморск
Гороскоп на сегодня (18.08.20)
Гороскоп на сегодня (18.08.20)
Какие сегодня праздники, события - 18 Августа
Какие сегодня праздники, события - 18 Августа
Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку
Мебель в детской комнате: как выбрать кроватку

Новости по теме

Тромбоз: серьезное заболевание, которое нельзя игнорировать
Тромбоз: серьезное заболевание, которое нельзя игнорировать
30-июл-2020, 11:47
Лучшие косметические процедуры для омоложения лица
Лучшие косметические процедуры для омоложения лица
21-июл-2020, 16:11
Тонкости выбора детских джинсов
Тонкости выбора детских джинсов
30-июн-2020, 16:05
Компьютерное кресло - лучший выбор для работы за монитором
Компьютерное кресло - лучший выбор для работы за монитором
30-июн-2020, 12:30
Блефаропластика – виды и особенности процедур
Блефаропластика – виды и особенности процедур
22-июн-2020, 16:06

Последние новости

15:16
Политика
Программу помощи безработным на период других карантинов расширит Кабмин
15:15
Политика
Усилить охрану госграниц Беларуси поручил Лукашенко
15:13
Политика
Руководителя Гостаможслужбы сменил Кабмин
14:20
События
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко назвал забастовку стране "угрозами и атакой" на рабочих заводов и фабрик
14:01
События
Еще один участник протестов умер в Беларуси
14:00
События
Завтра Украину снова поделят на зоны карантина
13:29
События
Соблюдение карантина на местах проверит Нацполиция
12:52
События
В Киеве в патрульный автомобиль стрелял мужчина
11:52
Политика
Официальным кандидатом в президенты США стал Байден
11:50
Политика
К новым выборам в Беларуси призывают в Австрии
11:48
События
В новом видеообращении Тихановская обратилась к лидерам ЕС
11:47
Экономика
Официальный курс доллара на 19 августа снизил НБУ
11:28
Политика
Торговые переговоры с Китаем из-за пандемии COVID-19 отменил Трамп
10:42
События
К равномерному распределению вакцины от коронавируса призывает ВОЗ
10:19
События
После попытки госпереворота в отставку уходит президент Мали
09:11
События
В Украине по состоянию на утро 19 августа 2020 - 96 403 человек инфицированых коронавирусом COVID-19
Вчера, 2020-08-18
21:26
События
На фоне закупок сомнительного медоборудования в отставку подал глава Минздрава Польши
21:23
События
Четверо детей под Харьковом отравились крысиным ядом
19:39
События
Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз созвонился с российским лидером Владимиром Путиным
19:38
События
Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти

Новости ТОП-7

УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?12624
Штормовое предупреждение объявили в Украине4377
В Украине по состоянию на утро 17 августа 2020 - 92 820 человек инфицированых коронавирусом COVID-192424
В Украине по состоянию на утро 18 августа 2020 - 94 436 человек инфицированых коронавирусом COVID-191643
В Украине по состоянию на утро 19 августа 2020 - 96 403 человек инфицированых коронавирусом COVID-19777
Что делали в Беларуси рассказали выданные РФ боевики "Вагнера"235
О возможном переносе местных выборов заявил Ляшко230

Досуг

Почему наращивание ресниц не теряет популярности
Почему наращивание ресниц не теряет популярности
Наращивание ресниц как непременная часть гламурного образа появилось на отечественном рынке красоты около 15 лет назад. Пережив взрывообразный рост популярности в течение последнего десятилетия и частично сдав позиции современным "натуральным" трендам, эта услуга и сегодня остается одной из самых
Сегодня, 14:4034
Как выбрать аппарат для газирования воды?
Как выбрать аппарат для газирования воды?
Параметры выбора бытового сифона для газировки
Сегодня, 14:2539
Все о ДСП: применение, сорта, характеристики и преимущества
Все о ДСП: применение, сорта, характеристики и преимущества
ДСП или древесно-стружечная плита представляет собой материал, производимый по технологии горячей прессовки просушенной древесной стружки. Для ДСП нехарактерны такие недостатки, как наличие сучков или пустоты внутри структуры.
Сегодня, 14:2335
Различные виды текстиля для постельного белья: какой выбрать?
Различные виды текстиля для постельного белья: какой выбрать?
Покупка новых простыней или постельного белья - это приятное занятие, и один из самых быстрых и простых способов обновить вашу спальню, но это может стать непростым процессом. Какую ткань выбрать, чтобы вам приятно спалось, - узнате в этой статье!
Сегодня, 11:5552
Нейтральное оборудование с нержавейки: основные преимущества
Нейтральное оборудование с нержавейки: основные преимущества
Любая профессиональная кухня – в ресторане, кафе либо другом заведении общепита – должна быть укомплектована необходимой техникой, мебелью, девайсами, а также, что немаловажно, – вспомогательными элементами, которые еще известны под названием «нейтральное оборудование».
Сегодня, 11:5453
Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
Какой котел выбрать для отопления частного дома: газовый, электрический, твердотопливный
Система отопления частного дома требует особого внимания и ответственного отношения. Просто приобрести отопительный котел, радиатор отопления и другие компоненты, а затем быстро их установить, недостаточно. 
Вчера, 23:19132

События

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко назвал забастовку стране "угрозами и атакой" на рабочих заводов и фабрик
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко назвал забастовку стране "угрозами и атакой" на рабочих заводов и фабрик
Когда в стране идут протесты, Лукашенко заявляет об угрозах военным
Сегодня, 14:2040
Еще один участник протестов умер в Беларуси
Еще один участник протестов умер в Беларуси
В мужчину стреляли силовики во время протеста в Бресте
Сегодня, 14:0143
Завтра Украину снова поделят на зоны карантина
Завтра Украину снова поделят на зоны карантина
Зонирование будет введено в не менее 13 регионах
Сегодня, 14:0046
Соблюдение карантина на местах проверит Нацполиция
Соблюдение карантина на местах проверит Нацполиция
Противоправные действия будут сообщать после аналитической работы
Сегодня, 13:2955
В Киеве в патрульный автомобиль стрелял мужчина
В Киеве в патрульный автомобиль стрелял мужчина
Мужчину задержали правоохранители
Сегодня, 12:5248
В новом видеообращении Тихановская обратилась к лидерам ЕС
В новом видеообращении Тихановская обратилась к лидерам ЕС
Тихановская призвала не признавать выборы в стране
Сегодня, 11:4868
7 Днів