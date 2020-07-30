Почему наращивание ресниц не теряет популярности

Наращивание ресниц как непременная часть гламурного образа появилось на отечественном рынке красоты около 15 лет назад. Пережив взрывообразный рост популярности в течение последнего десятилетия и частично сдав позиции современным "натуральным" трендам, эта услуга и сегодня остается одной из самых востребованных в прайсах практически всех салонов красоты. Да и узкие специалисты-лешмейкеры не спешат менять сферу деятельности, и ресницы для наращивания на витринах специализированных магазинов не залеживаются. Анализируя спрос, можно уверенно сказать, что наращивание ресниц удержало свои позиции в мировой индустрии красоты, пережив не одну волну моды.

Эффекты наращенных ресниц

В чем же секрет популярности "искусственных" ресниц? Ответ - в самом вопросе: именно в том, что профессионально наращенные ресницы искусственными как раз и не выглядят. Взгляд, созданный хорошим мастером, буквально завораживает: густые, блестящие ресницы с идеально подходящим к форме лица изгибом оттеняют цвет глаз, придавая им глубину и выразительность, которой нельзя достичь даже самой дорогой тушью.

С помощью различных модификаций материала для наращивания (различают шелковые и норковые ресницы) можно создать уникальный, неповторимый образ. Самые легкие и тонкие ресницы для наращивания ничем не отличаются по форме и структуре от человеческого волоса. Опытные мастера способны сотворить настоящий шедевр: сделать наращивание так, что никто и не догадается, что ресницы у клиентки - не родные. Так что считать наращенные ресницы дурным тоном и безвкусицей - ошибка. Результат - в умелых руках мастера и чувстве меры у клиентки.

Наращивание может быть полным и неполным: в первом случае искусственные волоски закрепляются по всей длине ресничного ряда, во втором - только на внешней его трети.

Стоит или не стоит: аргументы "за" и против" наращивания

Вопрос о том,стоит ли наращивать ресницы, уже относится к разряду классических. Не преследуя цели повлиять на чье-либо мнение, напомним основные аргументы за и против данной процедуры.

Стоит:

потому что существенно экономит время на макияж;

потому что позволяет не покупать дорогую тушь;

потому что на фото в важные моменты жизни нет риска получиться "без лица";

потому что красивый взгляд дает нужную уверенность в любой ситуации.

Не стоит:

потому что есть риск получить некачественную услугу;

потому что рост своих ресниц замедляется при постоянных наращиваниях;

потому что аллергия на акриловый клей может проявиться не сразу после наращивания, а спустя несколько дней, когда клиентка будет далеко от мастера.

Как все происходит

Наращивание ресниц - кропотливая процедура, требующая относительно длительного времени. В зависимости от желаемого объема, состояния и длины собственных ресниц клиентки она может занимать от 1,5 до 3 часов. Все это время клиентке придется провести, лежа неподвижно на спине, с закрытыми глазами.

При подготовке к наращиванию с самих ресниц и с области вокруг глаз тщательно удаляется вся декоративная и уходовая косметика. Накануне процедуры желательно не пользоваться жирным кремом для лица.

Начинается все с внешнего осмотра и консультации мастера. На этом этапе необходимо подобрать уместную длину, цвет изгиб и объем будущих ресниц.

Клиентка располагается в кресле или на кушетке, мастер фиксирует на нижнем веке специальный пластырь или патч, защищающий нижний ряд ресниц от склеивания с верхним при процедуре.

Далее мастер приступает к обработке собственных ресниц специальной жидкостью - праймером. Это необходимо для улучшения сцепления клея с чешуйками ресничных волосков.

Само наращивание заключатся в приклеивании специальным гипоаллергенным клеем искусственных волосков к собственным ресницам клиентки. Мастер может зафиксировать на одном веке от 50 до 300 искусственных ресниц. Каждая ресничка приклеивается отдельно.

Закончив наращивание, лешмейкер наносит на ресницы специальный защитный состав, закрепляющий клей и укладывает ресницы специальной щеточкой. Это позволяет наращенным ресницам держаться дольше.

Сколько стоит наращивание

Классическое поресничное наращивание стоит в салонах и у опытных частных мастеров от 400-500 грн. Меньшая цена за услугу должна навести на мысль о некачественных материалах или о недостаточном опыте мастера. То и другое чревато серьезными последствиями для здоровья глаз.

Поэтому, выбирая мастера для наращивания ресниц, самое пристальное внимание нужно обращать на отзывы и рекомендации его клиенток.