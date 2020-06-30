Влияние наркотиков на жизнь человека - есть ли выход?

Наркоману тяжело избавиться от своей зависимости. При отказе от употребляемых веществ он испытывает физические и психологические страдания.

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Лечение наркомании включает в себя комплекс методов, с помощью которых врачи добиваются сперва уменьшения доз, а затем и полного избавления от болезненной тяги. В идеале пациент навсегда отказывается от наркотиков. Для этого необходимо желание наркомана и его сила воли.

Немного истории

Наркомания как болезнь была признана лишь в ХХ веке, а наркология как наука сформировалась лишь к 70-ым годам прошлого столетия. Попытки избавить человечество от зависимости предпринимались и раньше, но характер у них был довольно сомнительный. Например, от алкоголизма лечились опиумом, а от опиумной зависимости — морфием. Впрочем, метод замещения применяется в наркологии до сих пор, однако теперь он несколько изменился.

Как лечат наркоманию?

Существуют принципы лечения наркомании:

отказ пациента от употребления веществ должен быть добровольным и осознанным;

подход к каждому больному должен быть строго индивидуальным;

терапия должна носить комплексный характер.

Лечение проводят в несколько этапов:

Избавление от физической зависимости. Курс психотерапии.

Первый этап включает в себя преодоление абстинентного синдрома (так называемые “ломки”) и период детоксикации (очищение организма от наркотиков). Это очень сложный этап, сопровождающийся срывами и эмоциональным напряжением. Отказ от наркотиков на физическом уровне проходит мучительно. Так, к примеру, по воспоминаниям бывших наркоманов, избавление от героиновой зависимости сопровождается болью, сравнимой по ощущениям с единовременным переломом всех костей.

Вторым этапом часто пренебрегают, причём зря. Сознание пациента, прошедшего избавление лишь от физической зависимости, ещё не приучено к мысли о возможности счастливого будущего без наркотиков. Он пока не понимает, как жить дальше. Ему кажется, что будущее лишено смысла и удовольствий. Большинство пациентов, закончивших курс лечения после первого этапа, в скором времени снова становятся зависимыми.

Психотерапия включает в себя беседы о причинах и следствиях развития болезни у пациента и работу в группе. Все эти мероприятия направлены на коррекцию убеждений наркомана. Так как употребление психоактивных веществ связано с возведением их в ранг необходимых для жизни, у пациента должен появится другой смысловой стержень, другая сверхидея, благодаря которой он сможет оставаться счастливым.

А что дальше?

Избавление от зависимости — это важный и сложный шаг. Однако на этом трудности не заканчиваются.

Дело в том, что наркоманами становятся не просто так. Чаще всего за этим стоят попытки сбежать от реальности с её трудностями и трагедиями. Возвращаясь к обычной жизни, бывший наркоман вспоминает о тех неблагоприятных ситуациях, с которыми он сталкивался. К тому же, он снова встречает старых друзей, с которыми употреблял, и удержаться от приёма очередной дозы становится всё сложнее.

Существуют специализированные группы бывших наркоманов, где люди, победившие это заболевание, делятся друг с другом опытом. Здесь обсуждаются способы воздержания от приёма препаратов, оказывается необходимая поддержка и решаются общие проблемы.

Как видите, избавиться от наркозависимости вполне реально. Для этого нужно искреннее желание наркомана излечиться от болезни, а также готовность продолжать борьбу долгое время.