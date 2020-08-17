Разработка веб-сайтов от команды или фрилансера? Помогает разобраться «ItUa»

Многие в целях экономии денег нанимают дешевого подрядчика. Есть еще вариант самостоятельно все сделать, используя готовые шаблоны. Вот только такие ресурсы не всегда бывают качественными. К тому же они требуют постоянных доработок.

Поэтому разработка веб-сайтов должна выполняться профессионалами. Главное найти грамотного исполнителя и для этого «ItUa» поделится некоторыми секретами.

Почему стоит отдавать предпочтение профессионалам?

Многие заказчики так и не понимают, а какая разница между фрилансером и определенной командой. Они все предоставляют одинаковые услуги, поэтому не стоит так переживать.

Вот только сотрудничество с командой профессионалов более надежное. Чтобы в этом убедиться, можно ознакомиться с такими тонкостями:

В команде работает целый штат специалистов. Поэтому исключается вероятность того, что будут плохо выполнены работы. Что касается фрилансера, то бывают специалисты разного уровня и есть вероятность допущения ошибок.

Никаких форс-мажорных ситуаций и срывов сроков. Еще раз акцентируется внимание на том, что в компании целый штат сотрудников. Если случится непредвиденная ситуация, кого-то из специалистов можно заменить. В случае фрилансера такой возможности нет и это грозит срывом всех сроков.

Оформление договора – это важный момент для обеих сторон. Заказчик и компания четко прописывают все условия, чтобы потом избежать конфликтов. Если говорить о фрилансере, то не всегда могут прописывать договор.

Компания дорожит своей репутацией, поэтому качественно предоставляет услуги. Что касается фрилансеров, некоторые это правило игнорируют и часто выполняют свою работу не совсем хорошо.

Выбирая между фрилансером и командой, отдавайте предпочтение последней. Так вы исключите вероятность срыва сроков, поиска нового исполнителя.

Когда будете выбирать компанию, обратите внимание на такие моменты:

интересуйтесь опытом работы фирмы;

уделите внимание портфолио;

изучите отзывы.

Учитывая эти тонкости, выбрать грамотного исполнителя не составит проблем. «ItUa» станет для вас надежным партнером и советчиком.