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Seadora - высококачественная рыба и морепродукты

Полезность употребления рыбы и прочих морепродуктов в пищу трудно переоценить. Прежде всего, это богатейший источник питательных веществ и минералов, в частности, белков, фосфора, калия, кальция и прочих элементов, в которых нуждается наш организм.

Но чтобы получить максимум пользы от такой пищи, нужно в обязательном порядке использовать для ее приготовления исключительно свежие морепродукты, отличающиеся высоким качеством и безопасностью. Именно такие продукты предлагает компания Seadora, которая занимается не только поставками рыбы и морепродуктов без посредников, но самостоятельно осуществляет вылов – чтобы в конечном итоге клиент получал свежую рыбу и другие морепродукты, отличающиеся высокими вкусовыми и презентабельными характеристиками.

Seadora - высококачественная рыба и морепродукты

Почему стоит выбрать именно Seadora?

На сегодняшний день отечественный рынок морепродуктов перенасыщен разными компаниями, которые, как правило, занимаются исключительно посредничеством, что, конечно же, влияет на строки поставки несколько раз замороженной и размороженной рыбы в торговые точки (иногда этот показатель составляет до двух недель). Компания Seadora же пошла по несколько другому пути, выбрав для себя схему работы «рыбак – конечный потребитель». Такая модель позволяет поставлять охлажденные морепродукты в максимально сжатые строки (2-3 дня), используя для этого все доступные транспортные средства, в частности и авиационные. Это позволяет сохранять качество и свежеть продукции, ее вкусовые качества.

Широчайший ассортимент морепродуктов со всех уголков мира

Seadora предлагает традиционные и экзотические виды морепродуктов со всего мира, включая:

  • Тунец и скумбрию;
  • Камбалу и сибас;
  • Лосось, голец, окунь и многие другие.

Более того, ассортимент морепродуктов компании также включают такую экзотику, как королевский краб, филе акулы, рыба-меч, рыба-попугай, рыба-император. Полный перечень продукции можно посмотреть, перейдя по ссылке: https://seadora.com.ua/catalog/file-ryby.

Рациональное использование водных биоресурсов

Seadora ответственно относиться к взятым на себя обязательствам – не только в плане поставки высококачественных и свежих морепродуктов, но и бережного отношения к морям, океанам и всем их дарам. Именно поэтому компания вылавливает ровно столько рыб и других водные биоресурсов ровно в таком количестве, которое нужно для реализации, не более того.

Seadora - высококачественная рыба и морепродукты

В итоге

Если морепродукты – неотъемлемая часть Вашего рациона, и Вы хотите употреблять в пищу исключительно высококачественную и максимально свежую рыбу, Seadora – именно то, что Вам нужно. Ведь данная компания – это, прежде всего, качество, ответственность, надежность и уважение – как к собственным клиентам, так и к окружающей среде.

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Seadora - высококачественная рыба и морепродукты
Seadora - высококачественная рыба и морепродукты
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Досуг

Seadora - высококачественная рыба и морепродукты
Seadora - высококачественная рыба и морепродукты
Полезность употребления рыбы и прочих морепродуктов в пищу трудно переоценить. Прежде всего, это богатейший источник питательных веществ и минералов, в частности, белков, фосфора, калия, кальция и прочих элементов, в которых нуждается наш организм.
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