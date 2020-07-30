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Досуг Сегодня, 14:0751
Лечебные свойства ихтиола

Ихтиол применяется в медицине очень давно, еще в позапрошлом веке. Он обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Также, он действует и как антисептик. Ранее отмечали и его общеукрепляющие свойства. 

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Не забывайте, что перед применением тех или иных препаратов, необходима консультация лечащего врача, так как самолечение может обернуться серьезными проблемами.

Что лечат с помощью ихтиола

Раньше ихтиол использовали в качестве лечения хронических головных болей. Он был распространен в лечении кожных заболеваний.

Сегодня данный компонент входит в состав суппозиториев и мазей. Применяют его исключительно местно, а в прошлом столетии была практика приема препарата внутрь. 

Ихтиоловые свечи и мази используют в лечении многих заболеваний:

  1. Геморрой.
  2. Простатит.
  3. Параметрит.
  4. Аднексит.
  5. Оофорит.
  6. Сальпингит.
  7. Экзема.
  8. Псориаз.
  9. Угревая сыпь.

Это далеко не весь перечень болезней, которые могут быть вылечены при помощи препаратов с ихтиолом. 

В зависимости от назначения, лекарство применяют ректально (после очистительной клизмы или дефекации), интрвагинально или наносят тонким слоем на пораженный участок кожи. Врач определит длительность лечения и частоту приема, так как все зависит от индивидуальных особенностей организма и течения заболевания. 

Какие существуют противопоказания к применению ихтиоловых препаратов

Абсолютным противопоказанием к лечению ихтиолом является детский возраст. Свечи крайне запрещено использовать для детей до 18 лет. 

Лекарственное средство может вызвать аллергические реакции. При ректальном введении не исключено чувство жжения и небольшой зуд. При наличии чувствительности к ихтиолу, от него стоит отказаться.

Во время беременности ихтиоловые свечи и мазь используют с осторожностью, только в случае, если препарат не нанесет вреда будущему ребенку. 

Нельзя использовать ихтиол не по назначению. Ознакомьтесь с инструкцией, следуйте наставлениям специалиста. 

При правильном использовании, лекарственные средства с ихтиолом помогут облегчить симптомы и окажут влияние на выздоровление.

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Теги: news, новости, Украина, ихитол, 7dniv, 7dnivinfo  
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