Как выбрать хороший бетон для фундамента?

Чтобы определиться с подходящей маркой и купить бетон для создания фундамента, нужно акцентировать внимание на качестве использования стройматериалов. На правильный выбор влияют несколько факторов: размер, вес, глубина и нюансы проекта. Предусмотрение всех факторов положительно скажется на прочности возводимой конструкции.



Какой бетон подходит для основания дома?



• Хорошая бетонная смесь должна состоять из чистого песка и щебня или гравия с фракцией 20-40 мм. Другие примеси и составляющие снижают качество бетонного фундамента и, соответственно, прочность возводимого здания.

• Выбирайте марку цемента с хорошими показателями.

• Рекомендуемая пропорциональность для раствора по частям — 1 цемента, 4 гравия и 3 песка. Также нужно добавлять воду для создания необходимой и однородной консистенции.

В бетонном растворе не должно наблюдаться пузырьков воздуха и комков, потому что они становятся причиной пустот, которые значительно уменьшают прочность постройки.



Какие есть марки бетона и где их применяют?



Здесь рассмотрим часто применяемые марки бетона:



• М100 и М150 применяют при возведении ленточного основания дома, но несущая способность бетона не должна превышать 130 кг/м²;

• М200 и М250 применяют при возведении заглубленного ленточного основания на песчано-скальной почве; не должна превышать 262 кг/м²;

• М300 И М400 применяют при возведении заглубленных оснований для кирпичных многоэтажек на глине или суглинке; не должно превышать 393 кг/м².



Какие показатели помогут определиться с маркой бетона?



• Плотность,

• Водонепроницаемость, защищающая строение от грунтовых вод,

• Морозостойкость — для постоянно низких температур подходят более высокие марки,

• Пожаробезопасность,

• Текучесть раствора,

• Общий вес здания,

• Геологические показания земельного участка,

• Вид выбранного фундамента.



Чтобы облегчить выбор, можно заказать проектно-сметную документацию. Тогда конструктор сможет определиться и рассказать о подходящих марках для определенных видов работ. Если вы не хотите заниматься предварительным заказам, тогда можно проконсультироваться со специалистами https://bud-kiev.com.ua.



Рекомендуемыми марками бетона для строительства основания здания считается М350 и М400, потому что они отличаются высокой плотностью — это не позволяет жидкости проникать в конструкцию и оставляет цоколь максимально сухим. <!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/share/clipdata_200822_201233_386.sdoc-->