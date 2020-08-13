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Досуг Сегодня, 14:4748
Как выбрать хороший бетон для фундамента?

Чтобы определиться с подходящей маркой и купить бетон для создания фундамента, нужно акцентировать внимание на качестве использования стройматериалов. На правильный выбор влияют несколько факторов: размер, вес, глубина и нюансы проекта. Предусмотрение всех факторов положительно скажется на прочности возводимой конструкции.


Какой бетон подходит для основания дома?


• Хорошая бетонная смесь должна состоять из чистого песка и щебня или гравия с фракцией 20-40 мм. Другие примеси и составляющие снижают качество бетонного фундамента и, соответственно, прочность возводимого здания.
• Выбирайте марку цемента с хорошими показателями.
• Рекомендуемая пропорциональность для раствора по частям — 1 цемента, 4 гравия и 3 песка. Также нужно добавлять воду для создания необходимой и однородной консистенции.
В бетонном растворе не должно наблюдаться пузырьков воздуха и комков, потому что они становятся причиной пустот, которые значительно уменьшают прочность постройки.


Какие есть марки бетона и где их применяют?


Здесь рассмотрим часто применяемые марки бетона:


• М100 и М150 применяют при возведении ленточного основания дома, но несущая способность бетона не должна превышать 130 кг/м²;
• М200 и М250 применяют при возведении заглубленного ленточного основания на песчано-скальной почве; не должна превышать 262 кг/м²;
• М300 И М400 применяют при возведении заглубленных оснований для кирпичных многоэтажек на глине или суглинке; не должно превышать 393 кг/м².


Какие показатели помогут определиться с маркой бетона?


• Плотность,
• Водонепроницаемость, защищающая строение от грунтовых вод,
• Морозостойкость — для постоянно низких температур подходят более высокие марки,
• Пожаробезопасность,
• Текучесть раствора,
• Общий вес здания,
• Геологические показания земельного участка,
• Вид выбранного фундамента.


Чтобы облегчить выбор, можно заказать проектно-сметную документацию. Тогда конструктор сможет определиться и рассказать о подходящих марках для определенных видов работ. Если вы не хотите заниматься предварительным заказам, тогда можно проконсультироваться со специалистами https://bud-kiev.com.ua.

Рекомендуемыми марками бетона для строительства основания здания считается М350 и М400, потому что они отличаются высокой плотностью — это не позволяет жидкости проникать в конструкцию и оставляет цоколь максимально сухим. <!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/share/clipdata_200822_201233_386.sdoc-->

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Теги: news, Новости, Украина, Бетон, 7dniv, 7dnivinfo  
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Как выбрать хороший бетон для фундамента?
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