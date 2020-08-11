Разновидности запчастей для автомобилей Skoda

Skoda – популярный производитель авто из Чешской Республики. Машины Skoda любят по всему миру, их ценят за комфорт, безопасность, универсальность и стиль. Как и любое другое авто, Skoda нуждается в постоянном уходе и внимании. Поэтому у любого автолюбителя должно быть на примете пару компаний, куда можно обратиться за необходимой запчастью.

У многих автовладельцев есть своё проверенное место – они приобретают запчасти на Шкоду в Днепропетровске. Это экономит время, ведь не нужно ездить по разным городам и искать подходящую запчасть, достаточно просто зайти в интернет-магазин.

Оригинальные запчасти для автомобилей Skoda

Все оригинальные запасные части отличаются уникальным номером и логотипом, с помощью чего производитель даёт 100% гарантию. Различить такие запчасти можно по фирменной упаковке изготовителя – на ней есть особый штрихкод. Производство оригинальных деталей — это налаженный заводской процесс, который исключает погрешности. Поэтому такие детали легко занимают свои штатные места, отличаются точным весом и размером.

Преимущества описываемых деталей в том, что у них есть сертификаты и гарантийный срок. Также каждая запчасть оснащена вин-кодом, с помощью которого можно быстро отыскать недостающую.

Однако стоит помнить, что стоимость оригинальных запчастей в разы выше от представленных аналогов, которые изготавливают фирмы без имени. Специалисты уверяют, что лучше один раз заплатить за качественный продукт, который прослужит долгие годы, чем постоянно искать дешёвые, но не такие надёжные аналоги.

Лицензионные запчасти

Лицензионные запчасти для авто выпускаются компаниями на основе лицензии от главного завода-изготовителя. Их качество ничем не уступает оригинальным продуктам. Главный плюс лицензионных запасных частей – более низкая стоимость. Также лицензионные запчасти различаются межу собой маркировкой завода-изготовителя, логотипом или другими отличительными знаками.

Неоригинальные автозапчасти

Главная причина, по которой неоригинальные запчасти Skoda пользуются спросом – низкая цена. Стоимость некоторых позиций в 2 раза ниже, чем цена оригинальных или лицензионных запчастей. Такие товары не всегда оказываются плохими или некачественными, встречаются и вполне достойные экземпляры. Но как их найти и как из огромного ассортимента подобрать подходящую и надёжную деталь – загадка.

Неоригинальные запчасти Skoda могут выйти из строя раньше времени. А некоторые и вовсе негативно влияют на работу всего механизма – ведь автомобиль это единая система, элементы которой взаимосвязаны между собой.

Какие автозапчасти приобретать для своего авто – личный выбор каждого. Кто-то не жалеет денег и покупает только оригинальные запчасти, чтобы быть уверенным в качестве и надёжности авто. Кто-то же напротив – ищет самые дешёвые позиции, и не задумывается о том, к чему такая покупка приведёт. Многие автовладельцы считают, что оптимальный вариант – покупка лицензионных частей. Он сочетает в себе приемлемую цену и качество продукции.