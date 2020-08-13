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Досуг Сегодня, 15:2054
Охранная система в 2020 году: датчики Ajax

Предотвращая угрозы или своевременно реагируя на них, охранные системы дарят нам защиту и безопасность. В 2020 году каждая компания имеет на своих помещениях, как минимум, датчики. Лучше ставить целую охранную систему, чтобы быть уверенным в сохранности своего имущества. Лучше всего выбирать качественные комплектующие охранной системы. 

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Охранная система в 2020 году: датчики Ajax

Какие существуют датчики

Благодаря внедрению в охранную систему различных датчиков, можно максимизировать эффективность этих устройств. Какие же датчики существуют?

Какие существуют датчики

  • Контактные датчики

Это самые простые датчики. Для работы контактных датчиков не нужно электричество. Работают они следующим образом:

  1. В датчике есть микровыключатель 
  2. Когда дверь в закрытом состоянии - Контакт выключателя замкнут
  3. Если открыть дверь/окно/люк, то датчик считает, что произошло проникновение 
  • Датчики движения

Самые популярные и многочисленные датчики. Главное предназначение таких датчиков - среагировать на движение злоумышленников. Реагируют такие датчики разными способами, в зависимости от способа.

Какие существуют датчики движения

  1. Инфракрасные датчики

Такие датчики делятся следующим образом:


Пассивные инфракрасные датчики движения реагируют на температуру тела, которая выше температуры окружающей среды.

Активные инфракрасные датчики движения работают следующим образом: есть генератор, который излучает сигнал, и приёмник, который принимает отражённый сигнал. И в зависимости от того, какой сигнал, датчик решает, есть ли движение в радиусе воздействия или нет.

2. Ультразвуковые датчики 

Такие датчики вырабатывают ультразвук и срабатывают на частоту, отраженную от движимого объекта. Такая частота отличается, поэтому датчики срабатывают.

3. Микроволновые датчики

Такие датчики вырабатывают сверхвысокочастотное излучение. 

Важно! В жилых объектах их лучше не устанавливать. 

  • Акустические датчики

Работают благодаря входящим в конструкцию чувствительному микрофону и полосовому фильтру, которые реагируют на определённую частоту. 

Такие датчики называют еще и датчиками разбития. 

  • Вибрационные датчики

Главное предназначение таких датчиков - это защитить помещение от тех, кто проникает, ломая стену или потолок. Так как при совершении этих действий, исходит определённая вибрация, которую и считывает датчик.

  • Прочие

В зависимости от цели, из-за которой и устанавливается датчик, они также делятся на:

  1. Датчик наклона (в основном для банкоматов)
  2. Утечки бытового газа
  3. Протечки воды

Вывод

Выбирая охранную систему, вы должны знать основную информацию о них. Для того, чтобы всё работало исправно, обращайте внимание на те характеристики, которые описаны в этой статье. 

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