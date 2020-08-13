Охранная система в 2020 году: датчики Ajax

Предотвращая угрозы или своевременно реагируя на них, охранные системы дарят нам защиту и безопасность. В 2020 году каждая компания имеет на своих помещениях, как минимум, датчики. Лучше ставить целую охранную систему, чтобы быть уверенным в сохранности своего имущества. Лучше всего выбирать качественные комплектующие охранной системы.

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Какие существуют датчики

Благодаря внедрению в охранную систему различных датчиков, можно максимизировать эффективность этих устройств. Какие же датчики существуют?

Какие существуют датчики

Контактные датчики

Это самые простые датчики. Для работы контактных датчиков не нужно электричество. Работают они следующим образом:

В датчике есть микровыключатель Когда дверь в закрытом состоянии - Контакт выключателя замкнут Если открыть дверь/окно/люк, то датчик считает, что произошло проникновение

Датчики движения

Самые популярные и многочисленные датчики. Главное предназначение таких датчиков - среагировать на движение злоумышленников. Реагируют такие датчики разными способами, в зависимости от способа.

Какие существуют датчики движения

Инфракрасные датчики

Такие датчики делятся следующим образом:



Пассивные инфракрасные датчики движения реагируют на температуру тела, которая выше температуры окружающей среды.



Активные инфракрасные датчики движения работают следующим образом: есть генератор, который излучает сигнал, и приёмник, который принимает отражённый сигнал. И в зависимости от того, какой сигнал, датчик решает, есть ли движение в радиусе воздействия или нет.

2. Ультразвуковые датчики

Такие датчики вырабатывают ультразвук и срабатывают на частоту, отраженную от движимого объекта. Такая частота отличается, поэтому датчики срабатывают.

3. Микроволновые датчики

Такие датчики вырабатывают сверхвысокочастотное излучение.

Важно! В жилых объектах их лучше не устанавливать.

Акустические датчики

Работают благодаря входящим в конструкцию чувствительному микрофону и полосовому фильтру, которые реагируют на определённую частоту.

Такие датчики называют еще и датчиками разбития.

Вибрационные датчики

Главное предназначение таких датчиков - это защитить помещение от тех, кто проникает, ломая стену или потолок. Так как при совершении этих действий, исходит определённая вибрация, которую и считывает датчик.

Прочие

В зависимости от цели, из-за которой и устанавливается датчик, они также делятся на:

Датчик наклона (в основном для банкоматов) Утечки бытового газа Протечки воды

Вывод

Выбирая охранную систему, вы должны знать основную информацию о них. Для того, чтобы всё работало исправно, обращайте внимание на те характеристики, которые описаны в этой статье.