Охранная система в 2020 году: датчики Ajax

Предотвращая угрозы или своевременно реагируя на них, охранные системы дарят нам защиту и безопасность. В 2020 году каждая компания имеет на своих помещениях, как минимум, датчики. Лучше ставить целую охранную систему, чтобы быть уверенным в сохранности своего имущества. Лучше всего выбирать качественные комплектующие охранной системы.
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Какие существуют датчики
Благодаря внедрению в охранную систему различных датчиков, можно максимизировать эффективность этих устройств. Какие же датчики существуют?
Какие существуют датчики
- Контактные датчики
Это самые простые датчики. Для работы контактных датчиков не нужно электричество. Работают они следующим образом:
- В датчике есть микровыключатель
- Когда дверь в закрытом состоянии - Контакт выключателя замкнут
- Если открыть дверь/окно/люк, то датчик считает, что произошло проникновение
- Датчики движения
Самые популярные и многочисленные датчики. Главное предназначение таких датчиков - среагировать на движение злоумышленников. Реагируют такие датчики разными способами, в зависимости от способа.
Какие существуют датчики движения
- Инфракрасные датчики
Такие датчики делятся следующим образом:
Пассивные инфракрасные датчики движения реагируют на температуру тела, которая выше температуры окружающей среды.
Активные инфракрасные датчики движения работают следующим образом: есть генератор, который излучает сигнал, и приёмник, который принимает отражённый сигнал. И в зависимости от того, какой сигнал, датчик решает, есть ли движение в радиусе воздействия или нет.
2. Ультразвуковые датчики
Такие датчики вырабатывают ультразвук и срабатывают на частоту, отраженную от движимого объекта. Такая частота отличается, поэтому датчики срабатывают.
3. Микроволновые датчики
Такие датчики вырабатывают сверхвысокочастотное излучение.
Важно! В жилых объектах их лучше не устанавливать.
- Акустические датчики
Работают благодаря входящим в конструкцию чувствительному микрофону и полосовому фильтру, которые реагируют на определённую частоту.
Такие датчики называют еще и датчиками разбития.
- Вибрационные датчики
Главное предназначение таких датчиков - это защитить помещение от тех, кто проникает, ломая стену или потолок. Так как при совершении этих действий, исходит определённая вибрация, которую и считывает датчик.
- Прочие
В зависимости от цели, из-за которой и устанавливается датчик, они также делятся на:
- Датчик наклона (в основном для банкоматов)
- Утечки бытового газа
- Протечки воды
Вывод
Выбирая охранную систему, вы должны знать основную информацию о них. Для того, чтобы всё работало исправно, обращайте внимание на те характеристики, которые описаны в этой статье.