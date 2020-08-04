 

Снизились процентные ставки по потребительским кредитам для украинцев

Досуг Вчера, 19:4971
Снизились процентные ставки по потребительским кредитам для украинцев

Сведения от Национального Банка свидетельствуют, что процентные ставки сразу по нескольким категориям стали ниже. Это займы в национальной валюте, кредиты в иностранной валюте, займы для предприятий в гривнах. А вот валютные кредиты для предприятий стали дороже.

Напомним, в июне ставки по кредитам для населения составляли 36.3% годовых. В следующем месяце они опустились на 0.7 процентных пункта и составили 35.6% в год.

Национальный Банк предоставил следующие сведения:

  • Рост ставок по валютным кредитам для бизнес-организаций составил 0.3%. Ранее ставка была 5.1%, теперь – 5.4% годовых;

  • Ставки в гривне упали с 10 процентов до 9.3% годовых для бизнес-организаций;

  • Займы в иностранной валюте для заемщиков снизились до ставки 6.7% годовых;

  • Кредиты в гривнах для украинцев упали до 35.6% годовых.

Банки демонстрируют рост кредитных портфелей. Он вырос на 2.1%. Кредитный портфель населения вырос на 1.3% и составил 214 млрд гривен. Рост КП предприятий составил 2.3%. Сумма КП для предприятий достигла 792 млрд гривен.

Почему ставки по потребительским кредитам все еще высокие?

Сервис по выдаче займов онлайн на карту Crezu сообщил, почему кредиты для населения остаются недоступными. Высокая стоимость объясняется рисками, которые банки закладывают в процентную ставку. Из сотни заемщиков десять могут не исполнять долговые обязательства. Именно поэтому в Украине сильным спросом пользуется такая услуга, как кредит онлайн с плохой кредитной историей. Невыплаченные деньги перекладываются на плечи добросовестных и порядочных клиентов. Таким образом, они платят проценты не только по исвоим займам, но и по обязательствам других. Они «закрывают» дыры или упущенную прибыль банков. Триггеры для снижения ставок уже запущены, но они еще не успели отразиться на кредитах в полной мере. Ожидать дальнейшего снижения можно к осени 2020 года, когда экономика отойдет от мировой пандемии Covid-19. Затем, в 2021 году, в начале или к концу года, ставки могут снова пойти вверх.

Национальный банк полагает, что это случится из-за роста инфляции. Сведения о прогнозах опубликованы в июльском отчете 2020 от регулятора. Напомним, что сейчас учетная ставка находится на рекордно низком уровне – 6%. По мнению НБУ, восстановится спрос на кредиты со стороны населения и бизнеса, что создаст давление на УС. При этом стимулирующая политика сохранится до 2022 года.

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Снизились процентные ставки по потребительским кредитам для украинцев
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Досуг

Снизились процентные ставки по потребительским кредитам для украинцев
Снизились процентные ставки по потребительским кредитам для украинцев
Сведения от Национального Банка свидетельствуют, что процентные ставки сразу по нескольким категориям стали ниже. Это займы в национальной валюте, кредиты в иностранной валюте, займы для предприятий в гривнах. А вот валютные кредиты для предприятий стали дороже.
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