Выбираем модное женское пальто в интернет-магазине LeBoutique

Согласитесь, пальто – один из обязательных составляющих гардероба современной женщины. Хотя данный элемент одежды и появился много лет назад, но, как видим, все также остается особенно популярным и в наши дни.

Если в прошлом веке, когда, собственно, пальто и получило свою привычную форму, для пошива, как правило, использовали шерсть, то современные производители шьют данную одежду практически с любого материала, что значительно увеличивает ассортимент предложений. В последнее время популярным способом обзавестись качественным пальто, заказать его в интернет-магазине, не выходя из дома.

Но какой вариант выбрать? Если данный вопрос, образно говоря, завел Вас в тупик, предлагаем Вашему вниманию ТОП-5 лучших моделей пальто от LeBoutique.

#1 Пальто серое Favoritti

Стильное и невероятно удобное женское пальто, которое станет отличным выбором как для осени, так и для весны. Модель выполнена с высококачественной пальтовой ткани (80% шерсть, 20% полиэстер), имеет приятный серый цвет, длинные рукава и капюшон, но без воротника.

Изделие дополнено двумя карманами, а в качестве подкладки использован нейлон. Пальто застегивается на пять потайных кнопок, талию можно затягивать на кулису.

#2 Пальто молочного цвета Sergio Cotti

Изысканная и утонченная модель пальто молочного цвета, которая позволит подчеркнуть женственность и естественность фигуры. Изделие выполнено с высококачественного кашмилона, вискозы и спандекса.

Стоит отметить наличие V-образного выреза, наклонных прорезных карманов и однобортную застежку с четырех пуговиц. Пальто имеет длину до колен, способную визуально вытянуть фигуру, не сковывает движения, дарит комфорт и удобство.

#3 Пальто сливового цвета Leo Pride

Изделие пошито с качественного и приятного на ощупь материала, основу которого составляет шерсть, имеет прекрасные эксплуатационные и эстетические характеристики. Модель получила отложный воротник, застежку на пуговицы, длинные рукава и накладные карманы. Пальто выполнено в сливовом цвете, станет идеальным вариантом для сезона весна-осень.

#4 Пальто коричневое Lesya

Отличительной чертой данной модели является изысканная вышивка и высочайшее качество пошива. Изделие выполнено с высококачественного кашемира, удобное и практичное, застегивается на потайные кнопки.

Пальто свободно ложиться на фигуру, не облегая ее, следовательно, дарит полную свободу движений и максимальный комфорт. Помимо этого, модель получила прорезные карманы и цельнокроеные рукава до кисти.

#5 Пальто красное Dolcedonna

Модель получила длину до колена, имеет слегка приталенный силуэт, следовательно, позволит идеально дополнить Ваш образ и подчеркнуть женскую красоту. Демисезонное пальто выполнено из шерсти с добавлением полиэстера, спереди имеет отложный воротник, накладные карманы и застегивается на три большие пуговицы.