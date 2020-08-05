5 советов по уходу за белыми кроссовками

Белые кроссовки давно стали классикой городского стиля. Они прекрасно сочетаются с джинсами, юбками и пиджаками, придают образу изюминку и свежесть. Однако белый цвет при интенсивном использовании быстро тускнеет и желтеет. Прежде чем купить белые кроссовки, важно узнать, как грамотно за ними ухаживать.

Особенности ухода за белоснежными кроссовками

Уход за обувью зависит в первую очередь от материала, из которого она сшита. И все же есть некоторые общие советы для любого фасона и любого материала:

не носить каждый день;

обрабатывать спецсредствами;

мыть и стирать;

сохранять форму;

правильно сушить.

Пару обуви не рекомендуется носить каждый день, так как она должна успеть высохнуть. Если уровень влажности будет оставаться высоким, возникнет риск образования неприятного запаха, а износ обуви существенно ускорится.

Старайтесь обрабатывать белоснежные кроссовки водоотталкивающими средствами перед тем, как выйти из дому. Они препятствуют попаданию влаги в швы и помогают сохранить цвет ярким. Для ежедневного ухода пользуйтесь светлой тряпочкой и мицеллярной водой, которая эффективно устраняет загрязнения. Предварительно протирайте пыль с поверхности. Стирайте кроссовки осторожно: натуральные материалы могут деформироваться.

Не сушите обувь на батарее. Для сушки оптимально использование специальных сушилок либо бумаги, активно впитывающей влагу. Сушка под батареей приведет к деформации, швы могут расклеиться, а кожа — потрескаться.

Как избежать желтых пятен на кроссовках?

Частая проблема белых кроссовок — желтые пятна. Во избежание их появления не стоит хранить обувь под прямым солнцем. Это наибольший фактор риска. Кроме того, нужно хорошо смывать моющие средства, чтобы они не оставались на поверхности долго.

Если же пятна уже появились, устранить их можно с помощью перекиси водорода и уксуса. Жидкость следует капнуть на ватный диск и обработать пятна. После этого хорошо смыть проточной водой.