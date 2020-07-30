Доставка букетов по городам России

В 2020 году порадовать свою подругу или родственницу из другого города стало намного проще. Доставки цветов по городам России открыла новые горизонты для тех, кто заботиться о своих близких, которые находятся на расстоянии, и хотят им сделать приятное. В этой статье мы попробуем сделать мини-обзор международной службы доставки цветов My-present.ru.
Как работает система доставки букетов?
Во-первых, стоит уточнить, что сам букет формируется в городе, в котором будет приниматься заказ, чтобы букет был свежим и не испортил вид в дороге, а также это помогает делать конечную стоимость презента меньше.
Например, если ваша мама живет в Воронеже, а в Москве, то букет будет собираться в Воронеже.
Сам процесс выглядит так:
- На сайте вы выбираете букет, исходя из тех изображений, которые там есть.
- Далее по средствам телефонного разговора у вас уточнят время доставки и адрес.
- В день доставки у вас еще раз уточнят эти данные.
Компания My-present.ru https://my-present.ru/dostavka-cvetov-russia/novokuznetsk/ доставляет букеты не только по России, но и по другим странам:
- Австралия
- Азербайджан
- Аргентина
- Болгария
- Великобритания: Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия
- Канада
- Латвия
- Молдова
- Норвегия
- Объединенные Арабские Эмираты
- Соединенные Штаты Америки
- И еще по другим странам. Всего шестьдесят стран.
В зависимости от того, в какой город или страну будет доставлен товар, формируется и цена.
Как оплатить?
Оплатить можно как и банковскими картами:
- Mastercard
- VISA
- МИР
- JCB
- Discover
- AMEX
Важно! Оплата происходит в рублях.
Также электронными деньгами:
- PayPal
- Qiwi
- Web Money
- Яндекс Деньги
Что будет с букетом, если получателя на месте нет?
Если получателя не будет на месте в назначенное время, то букет оставят либо соседям, либо на рецепции, либо букет возвращается в магазин. Но лучше давать при оформлении заказа номер телефона получателя.
Важные нюансы
В странах Европы и в Соединенных Штатах Америки в государственные праздники (не 14 февраля, не 8 марта) и по воскресеньям доставку не осуществляют, так как эти дни считаются выходными даже для цветочных и курьерских компаний.
В мусульманских странах не осуществляют доставку по пятницу.
В Израиле не осуществляют доставку в субботу. Обратите на это внимания при оформлении заказа.
Ассортимент MY-PRESENT
В компании MY-PRESENT вы сможете выбрать один из следующих подарков для своей подруги или родственницы из другого города/страны:
- Цветы
Какие цветы можно заказать
- Альстромерии
- Гвоздики
- Пионы
- Розы: красные, желтые, кремовые, белые, розовые, оранжевые
- Розы кустовые - главный тренд 2020 года
- Тюльпаны
- Каллы
- Ирисы
- Лилии
- Гортензии
- Гладиолусы
- Орхидеи
- Фрезии
- Хризантемы
- Лизиантусы
- Герберы
- Композиции
Какие композиции можно заказать
- Корзины из цветов
Такой вариант выглядит очень торжественно.
2. Сердца из роз
Хороший способ сказать о своих чувствах.
3. Цветы в коробке
Такой вариант композиций всё больше набирает популярность.
4. Комнатные растения
Комнатные растения будут радовать получателя своей красотой на более долгие сроки.
- Фрукты
Корзинки с фруктами подойдут для любого случая. Они помогут даже растопить сердце своей возлюбленной/возлюбленного, как когда-то фруктами хотел жених из к/ф “Кавказская пленница” растопить сердце Ниночки.
- Конфеты
Такой подарок точно поднимет настроение тому, кто получает ваш подарок.
- Шары
Такой подарок прекрасно подойдет для торжества, признания в любви, напоминания о ярких впечатлениях или просто порадовать и поднять настроение.
Заказывая подарок в компании MY-PRESENT, вы точно себя гарантируете в качественном и свежем товаре.