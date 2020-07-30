Доставка букетов по городам России

В 2020 году порадовать свою подругу или родственницу из другого города стало намного проще. Доставки цветов по городам России открыла новые горизонты для тех, кто заботиться о своих близких, которые находятся на расстоянии, и хотят им сделать приятное. В этой статье мы попробуем сделать мини-обзор международной службы доставки цветов My-present.ru.

Как работает система доставки букетов?

Во-первых, стоит уточнить, что сам букет формируется в городе, в котором будет приниматься заказ, чтобы букет был свежим и не испортил вид в дороге, а также это помогает делать конечную стоимость презента меньше.

Например, если ваша мама живет в Воронеже, а в Москве, то букет будет собираться в Воронеже.

Сам процесс выглядит так:

На сайте вы выбираете букет, исходя из тех изображений, которые там есть. Далее по средствам телефонного разговора у вас уточнят время доставки и адрес. В день доставки у вас еще раз уточнят эти данные.

Компания My-present.ru https://my-present.ru/dostavka-cvetov-russia/novokuznetsk/ доставляет букеты не только по России, но и по другим странам:

Австралия

Азербайджан

Аргентина

Болгария

Великобритания: Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия

Канада

Латвия

Молдова

Норвегия

Объединенные Арабские Эмираты

Соединенные Штаты Америки

И еще по другим странам. Всего шестьдесят стран.

В зависимости от того, в какой город или страну будет доставлен товар, формируется и цена.

Как оплатить?

Оплатить можно как и банковскими картами:

Mastercard

VISA

МИР

JCB

Discover

AMEX

Важно! Оплата происходит в рублях.

Также электронными деньгами:

PayPal

Qiwi

Web Money

Яндекс Деньги

Что будет с букетом, если получателя на месте нет?

Если получателя не будет на месте в назначенное время, то букет оставят либо соседям, либо на рецепции, либо букет возвращается в магазин. Но лучше давать при оформлении заказа номер телефона получателя.

Важные нюансы

В странах Европы и в Соединенных Штатах Америки в государственные праздники (не 14 февраля, не 8 марта) и по воскресеньям доставку не осуществляют, так как эти дни считаются выходными даже для цветочных и курьерских компаний.

В мусульманских странах не осуществляют доставку по пятницу.

В Израиле не осуществляют доставку в субботу. Обратите на это внимания при оформлении заказа.

Ассортимент MY-PRESENT

В компании MY-PRESENT вы сможете выбрать один из следующих подарков для своей подруги или родственницы из другого города/страны:

Цветы

Какие цветы можно заказать

Альстромерии Гвоздики Пионы Розы: красные, желтые, кремовые, белые, розовые, оранжевые Розы кустовые - главный тренд 2020 года Тюльпаны Каллы Ирисы Лилии Гортензии Гладиолусы Орхидеи Фрезии Хризантемы Лизиантусы Герберы

Композиции

Какие композиции можно заказать

Корзины из цветов

Такой вариант выглядит очень торжественно.

2. Сердца из роз

Хороший способ сказать о своих чувствах.

3. Цветы в коробке

Такой вариант композиций всё больше набирает популярность.

4. Комнатные растения

Комнатные растения будут радовать получателя своей красотой на более долгие сроки.

Фрукты

Корзинки с фруктами подойдут для любого случая. Они помогут даже растопить сердце своей возлюбленной/возлюбленного, как когда-то фруктами хотел жених из к/ф “Кавказская пленница” растопить сердце Ниночки.

Конфеты

Такой подарок точно поднимет настроение тому, кто получает ваш подарок.

Шары

Такой подарок прекрасно подойдет для торжества, признания в любви, напоминания о ярких впечатлениях или просто порадовать и поднять настроение.

Заказывая подарок в компании MY-PRESENT, вы точно себя гарантируете в качественном и свежем товаре.