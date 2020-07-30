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Досуг Сегодня, 19:4748
Доставка букетов по городам России

В 2020 году порадовать свою подругу или родственницу из другого города стало намного проще. Доставки цветов по городам России открыла новые горизонты для тех, кто заботиться о своих близких, которые находятся на расстоянии, и хотят им сделать приятное. В этой статье мы попробуем сделать мини-обзор международной службы доставки цветов My-present.ru.

Как работает система доставки букетов?

Во-первых, стоит уточнить, что сам букет формируется в городе, в котором будет приниматься заказ, чтобы букет был свежим и не испортил вид в дороге, а также это помогает делать конечную стоимость презента меньше.

Например, если ваша мама живет в Воронеже, а в Москве, то букет будет собираться в Воронеже.

Сам процесс выглядит так:

  1. На сайте вы выбираете букет, исходя из тех изображений, которые там есть.
  2. Далее по средствам телефонного разговора у вас уточнят время доставки и адрес.
  3. В день доставки у вас еще раз уточнят эти данные.

Компания My-present.ru https://my-present.ru/dostavka-cvetov-russia/novokuznetsk/ доставляет букеты не только по России, но и по другим странам:

  • Австралия
  • Азербайджан
  • Аргентина
  • Болгария
  • Великобритания: Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия
  • Канада
  • Латвия
  • Молдова
  • Норвегия
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Соединенные Штаты Америки
  • И еще по другим странам. Всего шестьдесят стран.

В зависимости от того, в какой город или страну будет доставлен товар, формируется и цена.

Как оплатить?

Оплатить можно как и банковскими картами:

  • Mastercard
  • VISA
  • МИР
  • JCB
  • Discover
  • AMEX

Важно! Оплата происходит в рублях.

Также электронными деньгами:

  • PayPal
  • Qiwi
  • Web Money
  • Яндекс Деньги

Что будет с букетом, если получателя на месте нет?

Если получателя не будет на месте в назначенное время, то букет оставят либо соседям, либо на рецепции, либо букет возвращается в магазин. Но лучше давать при оформлении заказа номер телефона получателя.

Важные нюансы

В странах Европы и в Соединенных Штатах Америки в государственные праздники (не 14 февраля, не 8 марта) и по воскресеньям доставку не осуществляют, так как эти дни считаются выходными даже для цветочных и курьерских компаний.

В мусульманских странах не осуществляют доставку по пятницу.

В Израиле не осуществляют доставку в субботу. Обратите на это внимания при оформлении заказа.

Ассортимент MY-PRESENT

В компании MY-PRESENT вы сможете выбрать один из следующих подарков для своей подруги или родственницы из другого города/страны:

  • Цветы

Какие цветы можно заказать

  1. Альстромерии
  2. Гвоздики
  3. Пионы
  4. Розы: красные, желтые, кремовые, белые, розовые, оранжевые
  5. Розы кустовые - главный тренд 2020 года
  6. Тюльпаны
  7. Каллы
  8. Ирисы
  9. Лилии
  10. Гортензии
  11. Гладиолусы
  12. Орхидеи
  13. Фрезии
  14. Хризантемы
  15. Лизиантусы
  16. Герберы
  • Композиции

Какие композиции можно заказать

  1. Корзины из цветов

 

Такой вариант выглядит очень торжественно.

2. Сердца из роз

 

Хороший способ сказать о своих чувствах.

3. Цветы в коробке

 

Такой вариант композиций всё больше набирает популярность.

4. Комнатные растения

 

Комнатные растения будут радовать получателя своей красотой на более долгие сроки.

  • Фрукты

Корзинки с фруктами подойдут для любого случая. Они помогут даже растопить сердце своей возлюбленной/возлюбленного, как когда-то фруктами хотел жених из к/ф “Кавказская пленница” растопить сердце Ниночки.

 

  • Конфеты

Такой подарок точно поднимет настроение тому, кто получает ваш подарок.

  • Шары

Такой подарок прекрасно подойдет для торжества, признания в любви, напоминания о ярких впечатлениях или просто порадовать и поднять настроение.

Заказывая подарок в компании MY-PRESENT, вы точно себя гарантируете в качественном и свежем товаре.

 

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