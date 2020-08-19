Херсонщина туристическая: ТОП-3 места, которые стоит посетить

На самом деле наша страна богата на туристические места, которое можно посетить в любое время года, главное, иметь желание и настроение путешествовать, ведь есть куда!

Особое место на туристической карте Украины занимает Херсонская область, где расположено множество достопримечательностей и памятных мест, которые вряд ли кого-то оставят равнодушным. Кстати, составить свой идеальный маршрут можно с помощью онлайн-путеводителя https://www.tripmustgoon.com/. Данный веб-ресурс предлагает интереснейшие места, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни, а также предоставляет полезную информацию касательно туристического потенциала нашей страны.

Куда поехать в первую очередь

Учитывая тот факт, что Херсонщина имеет большое количество привлекательных мест, мы подготовили для Вас тройку самых популярных, по данным сервиса tripmustgoon.com, туристических точек. Итак, поехали!

Аскания-Нова

Многие из нас неоднократно слышали о биосферном заповеднике «Аскания-Нова», но не каждый имел возможность побывать там. Это поистине уникальнейшее место, площадь которого составляет более 30 тыс. га. Заповедник охватывает дикие нетронутые территории с многообразной флорой и фауной:

Более 500 видов растений, занесенных в Красную книгу Украины;

Несколько десятков видов млекопитающих и птиц (живность составляет более чем 5000 особей).

Посетив «Асканию-Нову», Вы будете иметь уникальную возможность понаблюдать за буйволами, осликами, верблюдами, конями Пржевальского, оленями, антилопами и многими другими представителями фауны заповедника.

Шато князя Трубецкого

Даная достопримечательность станет настоящей находкой для любителей винного туризма. Более того, шато Трубецкого – единственное историческое шато на территории Украины.

Здесь можно осуществить путешествие в историю, посетить винные погреба, где, к слову, хранится более 10 тыс. бутылок вин, 7000 из них – редкостные экземпляры. Помимо этого, здесь можно ознакомиться с технологией виноделия, прогуляться виноградными плантациями, а также узнать интересные факты и послушать увлекательные истории.

Остров Джарилгач

«Украинские Мальдивы» - именно так украинцы окрестили окружающую акваторию, в частности и остров Джарилгач, который, кстати, является самым большим безлюдным островом не только Украины, но и Европы. Его площадь составляет 56 кв. м, отличается непревзойденными пляжами с белоснежным песком, которые соприкасаются с кристально чистой морской водой.

На острове можно отлично отдохнуть в кругу родных и близких, понаблюдать за дельфинами, которые подплывають к острову практически вплотную. Более того, Вас ожидает вкуснейшая рыба, мидии, рапаны, приготовленные на костре, и, конечно же, масса положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

Если путешествия за границу Вас изрядно поднадоели, невероятная и привлекательная Херсонщина способна стать отличной альтернативой и местом для новых ощущений, которые надолго сохранятся в вашей памяти.