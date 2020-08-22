Конфуз на фальстарті на виборах до Петрівської громади

Наближаються чергові місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня цього року. Висунення кандидатів заплановано з 15 вересня, але вже деякі починають заявляти про свою участь в них. В Петрівській громаді Вишгородського району стався конфуз з одним з кандидатів. До даної громади входить три сільські ради, які складаються з чотирьох сіл - Нові Петрівці, Старі Петрівці, Лютіж та Гута Межигірська. Начебто всі три діючі сільські голови планують балотуватись і двоє з них вже про це заявили. Першим це зробив Новопетрівський сільський голова Радіон Старенький, який повідомив в районній газеті про те, що балотуватиметься на голову Петрівської громади від політичної партії Слуга народа. Другий претендент сільський голова Старих Петрівець Ростислав Єрема так поспішав також заявити про свою участь, що нашвидкоруч видав газету з відповідною своєю заявою, де забув, що в громаду входить чотири села і кілька разів назвав що три, забувши взагалі про Гуту Межигірську! Село Гута Межигірська відносно інших трьох сіл не велике за кількістю виборців можливо тому про них і забув згадати горе-кандидат. Село має площу 130 га, тут проживає 231 людина.

Але на цьому неприємності не закінчились. Також кандидат помилився в кількості депутатів в усіх існуючих сільських радах, вказавши в тому числі, що в Старих Петрівцях зараз 22 депутати, а їх насправді 14! Також кандидат не знає, що з червня місяця поняття ОТГ не існує, у зв’язку зі змінами в законодавстві, а введено нове поняття – територіальна громада. Крім того, цей інформаційний бюлетень є незаконним, так як не зареєстрований у відповідному реєстрі Мін’юсту.

Погодьтеся, ну такий собі початок виборчих перегонів.