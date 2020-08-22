 

Конфуз на фальстарті на виборах до Петрівської громади

Досуг Сегодня, 12:22111
Конфуз на фальстарті на виборах до Петрівської громади

Наближаються чергові місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня цього року. Висунення кандидатів заплановано з 15 вересня, але вже деякі починають заявляти про свою участь в них. В Петрівській громаді Вишгородського району стався конфуз з одним з кандидатів. До даної громади входить три сільські ради, які складаються з чотирьох сіл - Нові Петрівці, Старі Петрівці, Лютіж та Гута Межигірська. Начебто всі три діючі сільські голови планують балотуватись і двоє з них вже про це заявили. Першим це зробив Новопетрівський сільський голова Радіон Старенький, який повідомив в районній газеті про те, що балотуватиметься на голову Петрівської громади від політичної партії Слуга народа. Другий претендент сільський голова Старих Петрівець Ростислав Єрема так поспішав також заявити про свою участь, що нашвидкоруч видав газету з відповідною своєю заявою, де забув, що в громаду входить чотири села і кілька разів назвав що три, забувши взагалі про Гуту Межигірську! Село Гута Межигірська відносно інших трьох сіл не велике за кількістю виборців можливо тому про них і забув згадати горе-кандидат. Село має площу 130 га, тут проживає 231 людина.
Але на цьому неприємності не закінчились. Також кандидат помилився в кількості депутатів в усіх існуючих сільських радах, вказавши в тому числі, що в Старих Петрівцях зараз 22 депутати, а їх насправді 14! Також кандидат не знає, що з червня місяця поняття ОТГ не існує, у зв’язку зі змінами в законодавстві, а введено нове поняття – територіальна громада. Крім того, цей інформаційний бюлетень є незаконним, так як не зареєстрований у відповідному реєстрі Мін’юсту.
Погодьтеся, ну такий собі початок виборчих перегонів.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, выборы, 7dniv, 7dnivinfo  
Евромед - Европейский Фонд Развития Медицины и Образования
Евромед - Европейский Фонд Развития Медицины и Образования
Фотоловушки: что это и для чего используют
Фотоловушки: что это и для чего используют
Конфуз на фальстарті на виборах до Петрівської громади
Конфуз на фальстарті на виборах до Петрівської громади
Свадьба без нервов или зачем нужно свадебное агентство
Свадьба без нервов или зачем нужно свадебное агентство
Причины поломок планшетов Apple
Причины поломок планшетов Apple
Херсонщина туристическая: ТОП-3 места, которые стоит посетить
Херсонщина туристическая: ТОП-3 места, которые стоит посетить
Доставка букетов по городам России
Доставка букетов по городам России
5 советов по уходу за белыми кроссовками
5 советов по уходу за белыми кроссовками
Выбираем модное женское пальто в интернет-магазине LeBoutique
Выбираем модное женское пальто в интернет-магазине LeBoutique
Снизились процентные ставки по потребительским кредитам для украинцев
Снизились процентные ставки по потребительским кредитам для украинцев
Охранная система в 2020 году: датчики Ajax
Охранная система в 2020 году: датчики Ajax
Разновидности запчастей для автомобилей Skoda
Разновидности запчастей для автомобилей Skoda

Новости по теме

В новых выборах в Беларуси если их назначат, Тихановская не будет участвовать
В новых выборах в Беларуси если их назначат, Тихановская не будет участвовать
22-авг-2020, 09:49
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
14-авг-2020, 14:21
Люди перекрыли дорогу в Ивано-Франковской области
Люди перекрыли дорогу в Ивано-Франковской области
6-авг-2020, 18:05
Отстаивать двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе обещает кандидат на пост посла США
Отстаивать двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе обещает кандидат на пост посла США
6-авг-2020, 09:49
Критерии к кандидату на должность главы Нацбанка назвали в
Критерии к кандидату на должность главы Нацбанка назвали в "Слуге народа"
3-июл-2020, 09:55

Последние новости

13:32
Политика
Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в намерении якобы присоединить Гродненскую область
13:29
События
На сегодня Запорожье, Черкассы и Чернигов находятся под угрозой вспышки коронавируса COVID-19
13:24
События
Задержать "организатора убийства" Бабченко разрешил суд
12:51
Экономика
Почти в 1,5 раза "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения
11:45
События
Вспышка коронавируса зафиксирована в "Челси"
11:43
Политика
Будет ли уволен Баканов при принятии закона о СБУ обьяснили в Раде
11:32
События
На Донбассе 26 августа один раз нарушили режим прекращения огня
10:42
События
Снова стать вице-президентом в случае победы Трампа согласился Пенс
10:41
События
С заместителем госсекретаря США встретился Зеленский
09:48
Политика
Европейский Союз и Канада призвали власти Беларуси согласиться на посредничество Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для разрешения политического кризиса в стране
09:45
События
Расширить западные территориальные воды планирует Греция
09:44
События
От взрыва в Ираке пострадали сотрудники ВОЗ
09:15
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 августа 2020
Вчера, 2020-08-26
23:09
События
Санкции против России расширили США
22:43
События
Перемирие на Донбассе обсудили Зеленский и Помпео
22:03
События
Из-за аварии в центре Киева пропал свет
20:17
Политика
Политические партии в Украине не могут использовать свои имущество и средства для благотворительной деятельности
20:16
Политика
В доме белорусского оппозиционера Валерия Цепкало проводятся обыски. Причины пока неизвестны
20:15
События
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли с конца января на начало лета 2021 года
20:01
События
Предвыборный вандализм: В Ужгороде повредили билборды "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 августа 20202364
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 августа 20201902
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 августа 20201610
Заместитель госсекретаря США, дипломат Стивен Биган на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Вашингтон примет серьезные меры против России, если информация об отравлении оппозиционера Алексея Навального подтвердится666
Эксцентричный российский адвокат Эльман Пашаев продолжит защищать артиста Михаила Ефремова в судебном процессе по делу о смертельном ДТП549
Запланированная на 28 августа встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" перенесена из-за командировки одного из участников443
Еще два нардепа заболели коронавирусом - заявил Разумков317

Досуг

Евромед - Европейский Фонд Развития Медицины и Образования
Евромед - Европейский Фонд Развития Медицины и Образования
Деятельность Европейского Фонда направлена на разработку и ведение проектов по совершенствованию профессионального уровня студентов и специалистов в области медицины.
Сегодня, 14:4436
Фотоловушки: что это и для чего используют
Фотоловушки: что это и для чего используют
Фотоловушка, или как еще ее часто называют «лесная камера», - это одна из разновидностей фотоаппарата, которую, как правило, используют охотники, егеря, экологи, а также для охраны частного участка.
Сегодня, 13:4055
Конфуз на фальстарті на виборах до Петрівської громади
Конфуз на фальстарті на виборах до Петрівської громади
Наближаються чергові місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня цього року. Висунення кандидатів заплановано з 15 вересня, але вже деякі починають заявляти про свою участь в них. В Петрівській громаді Вишгородського району стався конфуз з одним з кандидатів.
Сегодня, 12:22114
Свадьба без нервов или зачем нужно свадебное агентство
Свадьба без нервов или зачем нужно свадебное агентство
Как подготовиться к свадьбе, не изматывая нервы и не впадая в депрессию? Кому-то кажется странным, как такой прекрасный праздник может вызывать негатив и усталость, но правда: далеко не всем брачующимся по душе подготовительные хлопоты. Особенно, если впереди торжество на 100 человек, а времени в
Сегодня, 11:5956
Причины поломок планшетов Apple
Причины поломок планшетов Apple
Информационная статья, рассказывающая читателю об основных причинах поломок планшетов iPad и способах их ремонта.
Сегодня, 08:2660
Херсонщина туристическая: ТОП-3 места, которые стоит посетить
Херсонщина туристическая: ТОП-3 места, которые стоит посетить
На самом деле наша страна богата на туристические места, которое можно посетить в любое время года, главное, иметь желание и настроение путешествовать, ведь есть куда!
Вчера, 20:0599

События

На сегодня Запорожье, Черкассы и Чернигов находятся под угрозой вспышки коронавируса COVID-19
На сегодня Запорожье, Черкассы и Чернигов находятся под угрозой вспышки коронавируса COVID-19
Запорожье, Черкассы и Чернигов под угрозой вспышки COVID-19, - Ляшко
Сегодня, 13:2947
Задержать "организатора убийства" Бабченко разрешил суд
Задержать "организатора убийства" Бабченко разрешил суд
Шевченковский районный суд Киева объявил в розыск и разрешил задержать Вячеслава Пивоварника, обвиняемого в организации несостоявшегося убийства журналиста Аркадия Бабченко
Сегодня, 13:2443
Вспышка коронавируса зафиксирована в "Челси"
Вспышка коронавируса зафиксирована в "Челси"
Четверо игроков основы отправлены на карантин
Сегодня, 11:4564
На Донбассе 26 августа один раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе 26 августа один раз нарушили режим прекращения огня
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет
Сегодня, 11:3265
Снова стать вице-президентом в случае победы Трампа согласился Пенс
Снова стать вице-президентом в случае победы Трампа согласился Пенс
Выборы президента США должны пройти 3 ноября
Сегодня, 10:4265
С заместителем госсекретаря США встретился Зеленский
С заместителем госсекретаря США встретился Зеленский
Встреча состоялась после телефонного разговора Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео
Сегодня, 10:4168
7 Днів