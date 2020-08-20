Фотоловушки: что это и для чего используют

Фотоловушка, или как еще ее часто называют «лесная камера», - это одна из разновидностей фотоаппарата, которую, как правило, используют охотники, егеря, экологи, а также для охраны частного участка.

Главной особенностью девайса является то, что он работает в автономном режиме, без участия человека. Фото- или видеосъемку запускает специальный датчик движения. Благодаря компактным размерам устройство можно установить практически в любом месте, например, на улице или в лесу, а благодаря мощной АКБ гаджет способен проработать на протяжении длительного времени. Кстати, купить фотоловушки от ведущих производителей можно в интернет-магазине Techno-market.org – по максимально выгодным ценам и с доставкой по Украине.

Фотоловушки и охота: преимущества использования

Данные устройства пользуются огромной популярностью среди охотников. Во-первых, фотоловушки, благодаря компактным размерам и незначительному весу, легко помещаются в рюкзак. Во-вторых, оборудование имеет прочный корпус, устойчивый к повреждениям и влиянию прочих внешних факторов.

Среди прочих «плюсов» отметим:

Устойчивость к загрязнениям;

Имеют надежную защиту от влаги, включая дождь и снег;

Не боятся резких перепадов температуры, оптимальная работоспособность сохраняется и летом, и зимой;

Длительная автономность – от 6 до 8 месяцев (обеспечивается солнечным зарядным устройством);

Достаточно широкий угол обзора;

Срабатывают на расстоянии от 5 до 20 метров (в зависимости от модели);

Способы работать в темноте (благодаря подсветке);

Файлы сохраняются на карте памяти или передаются с помощью ММS на смартфон.

Более того, фотоловушки часто используются егерями для охраны охотничьих угодий от браконьеров. Ведь устройства оснащают специальным креплением, позволяющим устанавливать их практически на любой поверхности. К тому же оборудование имеет соответствующий внешний вид – для лучшей маскировки среди кустов и деревьев.

Стоит также упомянуть об использовании фотоловушек экологами в научных целях – для изучения фауны конкретной местности и контроля количества популяции диких животных.

Фотоловушка – эффективное средство для охраны дачного участка

Помимо охоты, фото-, видеофиксирующие устройства являются незаменимым техническим средством для охраны дачных участков. Мощная камера позволяет делать высококачественные фото- и видеоматериалы, которые устройство сразу же передает на телефон с помощью мобильного Интернета, информируя, таким образом, владельца о том или ином ЧП.

Благодаря широкому ассортименту данного оборудования, существуют модели, способные синхронизировать сразу с несколькими мобильными устройствами при помощи сетей GSM, 3G или 4G, а также дающие возможность подключать Email-почту.