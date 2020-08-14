Евромед - Европейский Фонд Развития Медицины и Образования

Деятельность Европейского Фонда направлена на разработку и ведение проектов по совершенствованию профессионального уровня студентов и специалистов в области медицины. Для совершенствования профессиональных навыков, повышения квалификации и получения новых знаний организация Евромед проводит программы стажировки за границей.
Для кого предназначен проект международных стажировок
Европейский Фонд разработал проект зарубежных стажировок для всех представителей медицинской сферы:
- врачей;
- провизоров;
- фармацевтов;
- среднего медицинского персонала;
- студентов высших и средних медицинских образовательных учреждений.
Организаторы специальных образовательных программ для повышения квалификации врачей и студентов предлагают как общеобразовательные курсы широкого профиля, так и узкоспециализированную практику за рубежом.
Главные цели и задачи программы
Разработчики проекта подготовили программы международной стажировки с целью:
- ознакомить представителей отечественной медицины с особенностями работы коллег из Польши;
- предоставить медицинскому персоналу возможность получить практику и приобрести дополнительные навыки в Европе;
- получить новый опыт работы в медицинском учреждении, соответствующем европейским стандартам.
- принять участие в разработке новых методов оказания медицинской помощи;
- изучить особенности новейших медицинских разработок и инновационных технологий;
- приобрести актуальную информацию о практической деятельности специалистов из-за рубежа.
Особенности ведения проекта
Этот новаторский проект направлен на взаимодействие с ведущими медицинскими учреждениями широкого профиля, сотрудничество с профессионалами в сфере здравоохранения и образования, применение полученных знаний о новейших разработках на практике, а также получение новых знаний и опыта.
В распоряжении участников программы будут все актуальные научные материалы о последних разработках в области медицины. Студенты и специалисты из России и других стран СНГ смогут получить максимальную пользу. Стажировка в странах Европы – это уникальная возможность повысить своё уровень квалификации и перенять опыт польских коллег.
Медицинские проекты
Европейский Фонд предлагает вниманию студентов и специалистов в области медицины несколько программ, направленных на ознакомление с различными сферами деятельности и приобретение дополнительной практики.
Программа «Общая ознакомительная поездка»
Эта программа предназначена для:
- представителей администрации медицинских учреждений;
- специалистов из области здравоохранения;
- младшего и среднего персонала;
- студентов медицинских учебных заведений любого уровня аккредитации.
Программа «Поездка по специализации»
Проект направлен на повышение навыков представителей старшего медицинского персонала. Специалисты смогут углубить знания в своей сфере деятельности и пройти стажировку в узкопрофильной клинике. Участники проекта смогут узнать обо всех особенностях работы профессионалов за рубежом, техническом оборудовании больниц и новейших разработках, которые там используются.
Программа «Стажировка по специализации»
Эта программа обеспечивает возможность пройти стажировку за границей и применить полученные знания на практике. Участники смогут задать любые вопросы своим заграничным коллегам и получить практические навыки работы с новейшим оборудованием.
Программа «Для студентов»
Данный курс разработан для студентов средних и высших учебных заведений. Получение дополнительных знаний позволит студентам освоить все нюансы своей специализации. К тому же, прохождение стажировки за границей открывает для молодых специалистов новые перспективы трудоустройства в другой стране.