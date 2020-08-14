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Евромед - Европейский Фонд Развития Медицины и Образования

Деятельность Европейского Фонда направлена на разработку и ведение проектов по совершенствованию профессионального уровня студентов и специалистов в области медицины. Для совершенствования профессиональных навыков, повышения квалификации и получения новых знаний организация Евромед проводит программы стажировки за границей.

Для кого предназначен проект международных стажировок

Европейский Фонд разработал проект зарубежных стажировок для всех представителей медицинской сферы:

  • врачей;
  • провизоров;
  • фармацевтов;
  • среднего медицинского персонала;
  • студентов высших и средних медицинских образовательных учреждений.

Организаторы специальных образовательных программ для повышения квалификации врачей и студентов предлагают как общеобразовательные курсы широкого профиля, так и узкоспециализированную практику за рубежом.

Главные цели и задачи программы

Разработчики проекта подготовили программы международной стажировки с целью:

  • ознакомить представителей отечественной медицины с особенностями работы коллег из Польши;
  • предоставить медицинскому персоналу возможность получить практику и приобрести дополнительные навыки в Европе;
  • получить новый опыт работы в медицинском учреждении, соответствующем европейским стандартам.
  • принять участие в разработке новых методов оказания медицинской помощи;
  • изучить особенности новейших медицинских разработок и инновационных технологий;
  • приобрести актуальную информацию о практической деятельности специалистов из-за рубежа.

Особенности ведения проекта

Этот новаторский проект направлен на взаимодействие с ведущими медицинскими учреждениями широкого профиля, сотрудничество с профессионалами в сфере здравоохранения и образования, применение полученных знаний о новейших разработках на практике, а также получение новых знаний и опыта.

В распоряжении участников программы будут все актуальные научные материалы о последних разработках в области медицины. Студенты и специалисты из России и других стран СНГ смогут получить максимальную пользу. Стажировка в странах Европы – это уникальная возможность повысить своё уровень квалификации и перенять опыт польских коллег.

Медицинские проекты

Европейский Фонд предлагает вниманию студентов и специалистов в области медицины несколько программ, направленных на ознакомление с различными сферами деятельности и приобретение дополнительной практики.

Программа «Общая ознакомительная поездка»

Эта программа предназначена для:

  • представителей администрации медицинских учреждений;
  • специалистов из области здравоохранения;
  • младшего и среднего персонала;
  • студентов медицинских учебных заведений любого уровня аккредитации.

Программа «Поездка по специализации»

Проект направлен на повышение навыков представителей старшего медицинского персонала. Специалисты смогут углубить знания в своей сфере деятельности и пройти стажировку в узкопрофильной клинике. Участники проекта смогут узнать обо всех особенностях работы профессионалов за рубежом, техническом оборудовании больниц и новейших разработках, которые там используются.

Программа «Стажировка по специализации»

Эта программа обеспечивает возможность пройти стажировку за границей и применить полученные знания на практике. Участники смогут задать любые вопросы своим заграничным коллегам и получить практические навыки работы с новейшим оборудованием.

Программа «Для студентов»

Данный курс разработан для студентов средних и высших учебных заведений. Получение дополнительных знаний позволит студентам освоить все нюансы своей специализации. К тому же, прохождение стажировки за границей открывает для молодых специалистов новые перспективы трудоустройства в другой стране.

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Евромед - Европейский Фонд Развития Медицины и Образования
Евромед - Европейский Фонд Развития Медицины и Образования
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Евромед - Европейский Фонд Развития Медицины и Образования
Евромед - Европейский Фонд Развития Медицины и Образования
Деятельность Европейского Фонда направлена на разработку и ведение проектов по совершенствованию профессионального уровня студентов и специалистов в области медицины.
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