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Как и для чего используются съедобные улитки

В последнее время промышленное выращивание улиток на специальных фермах приобрело стремительного развития, поскольку данные моллюски активно используются как в кулинарии, так и в косметологии.

На сегодняшний день существует несколько разновидностей съедобных моллюсков, использующихся для приготовления разнообразных блюд, в одних странах это неотъемлемая составляющая национальной кухни, в других – деликатес или повседневная пища. Как бы там ни было, но мясо данных брюхоногих очень полезное, питательное, имеет высокие вкусовые качества. Кстати, много полезной информации об улитках можно найти здесь: https://ukraine.snails-house.com/.

Разновидности съедобных улиток

Как правило, для приготовления блюд используются три основных вида съедобных улиток, имеющих очень вкусное мясо:

  • Helix Aspersa Maxima. Характеризируются быстрым ростом – за один сезон достигают необходимых размеров, которые соответствуют коммерческим и потребительским критериям и требованиям;
  • Helix Aspersa Muller. Главной особенностью данного вида является то, что их готовят вместе с раковинами. Именно поэтому их выращивание является очень выгодным делом, а вкусовые свойства мяса улиток трудно переоценить;
  • Виноградные улитки. Являются одними из самых популярных видов. Особенно ценятся французскими гурманами. Их мясо питательное и полезное, а по вкусовым качествам виноградная улитка не имеет себе равных.

К слову, если Вы решили открыть собственную улитковую ферму, Вам обязательно понадобится, во-первых, помощь профессионалов, а во-вторых, некоторые сопутствующие товары. Все это доступно по ссылке: https://ukraine.snails-house.com/related-products/.

Как и для чего используются съедобные улитки

Улитки в кулинарии

Существует немалое количество рецептов приготовления съедобных улиток, а число ценителей данного деликатеса растет в арифметической прогрессии. Ведь помимо отличных вкусовых качеств, мясо улиток богато полезными веществами и витаминами, среди которых белок, углеводы, витамины группы В и пр. В то же время содержание жиров – минимальное, по некоторым данным, не превышает 5%.

Улитки особенно популярны во Франции. Там их готовят в растительном масле с добавлением петрушки. Более того, в начале 2010 года Д. Пьерю – известный французский гастроном – придумал новый деликатес, именуемый улитковой икрой, что стало настоящей сенсацией в кулинарном мире.

Если, порой, Вы имеете свой собственный ресторанный бизнес и планируете его открытие, обязательно включите блюда с улиток в меню. А от самые лучшие живые улитки можно приобрести на сайте компании «Snails House»: https://ukraine.snails-house.com/jivi-ravluku.

Улитки и медицина

Помимо кулинарии, улитки используют также в фармацевтической отрасли и косметологии. В частности, с виноградных улиток изготовляют специальный экстракт – гелицидин, использующийся для лечения заболеваний дыхательных путей (трахеит, бронхит и пр.).

Фармацевтика – еще не предел. Особую популярность в представительниц прекрасной половины человечества приобрел так называемый улиточный массах лица. Дело в том, что выделяемый моллюсками секрет содержит множество витаминов, а, следовательно, хорошо увлажняет и питают кожный покров, делая его более эластичным и мягким. Помимо этого, массаж улитками обладает омолаживающим эффектом, удалят омертвевшие клетки, защищают кожу от вредных солнечных лучей.

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