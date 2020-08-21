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Досуг Сегодня, 15:2071
Обучение в Польше: как выбрать престижный вуз и поступить?

Где лучше получить высшее образование – в отечественных или зарубежных вузах? Этот вопрос актуален для многих родителей и абитуриентов. Недостатки современной системы образования, отсутствие рабочих мест и низкая зарплата после окончания украинских вузов – вот основные факторы, которые побуждают ехать учиться за рубеж. Выбирая образование за границей https://proekt-obk.com/ru/page/pro-navchannya-za-kordonom, есть высокий шанс для успешного трудоустройства. А все потому, что во многих странах делают основной акцент на высокое качество подготовки бакалавров и магистров. Компетентные, образованные выпускники университетов могут найти хорошую, интересную и хорошо оплачиваемую работу, причем по своей специальности. Это касается и обучения в Польше, его уровень тоже очень высокий. Вот почему вузы Польши для украинцев – это хорошая возможность получить качественное образование и потом хорошо трудоустроиться.

Плюсы и минусы образования за границей

К основным плюсам относится:

  • высокое качество образования;
  • возможность получить престижный диплом;
  • хорошие перспективы трудоустройства;
  • возможность принимать участие в студенческих обменах, грантовых программах;
  • широкий выбор актуальных специальностей;
  • студенты могут выбирать, на каком языке учиться;
  • молодежь учится самостоятельно отвечать за свои поступки;
  • множество новых знакомств и контактов и др.

Что касается минусов, то к ним можно отнести:

  • непростой период адаптации молодежи;
  • высокая стоимость проживания и обучения;
  • больше времени на подготовку документов для зачисления в вуз.

Собственно, сама цель высшего образования – качественное обучение. Поэтому вариант образования за границей и выбирает так много молодежи. В основном украинские абитуриенты едут получать техническое, экономическое, медицинское, художественное образование в Польше. Почему Польша? В ЕС очень высокий уровень образования, а Польша предлагает демократичные цены не только на учебу, но и на проживание.

Как выбрать лучший вуз?

Первым делом, определитесь со страной, куда планируете поступать. Если вы задумываетесь про обучение в Польше https://proekt-obk.com/ru, рекомендуем посетить сайт этого проекта. Какую информацию здесь можно найти? Актуальные цены, перечень специальностей каждого вуза, всю информацию о поступлении и документах.

Параллельно с выбором страны, думайте, какая специальность самая интересная для абитуриента. При этом учитывайте и то, будут ли востребованы выпускники этой специальности через 5 лет, когда выпускник получит диплом. Как бы университеты не старались совершенствовать и дополнять перечень специальностей, все равно из-за процессов автоматизации многие профессии могут исчезнуть в скором будущем. Поэтому хорошо анализируйте рынок труда.

При выборе вуза важно учитывать такие моменты:

  • место в рейтинге Perspektywy;
  • расположение;
  • цену;
  • особенности поступления;
  • наличие мест в общежитии;
  • инфраструктуру.

Не забывайте, что в больших городах легче найти подработку, а затем и работу. К тому же, жизнь здесь интереснее, чем в маленьких городках: тут есть больше развлечений, достопримечательностей, здесь чаще организовывают интересные мероприятия и т.д.

Преимущество обучения в Польше по сравнению с другими странами ЕС заключается в более низких ценах и на учебу, и на проживание. Поэтому украинская молодежь часто выбирает именно польские вузы.

Основные документы, которые нужно подавать

Имейте в виду: точный перечень документов всегда нужно уточнять в университете, куда будете поступать. К основным документам относятся: копии свидетельства о рождении, паспортов, медицинская справка, свидетельство о среднем образовании вместе с приложением, сертификат о знании польского языка, заполненная регистрационная анкета.

Также каждый студент должен иметь студенческую визу. Постарайтесь как можно раньше подать документы для зачисления в вуз и выбрать, где будете жить, подать документы для получения визы. Тогда вы сможете вовремя приступить к учебе. Напомним: в польских вузах она начинается с 1 октября!

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Теги: news, новости, Украина, Польша, обучение, 7dniv, 7dnivinfo  
Обучение в Польше: как выбрать престижный вуз и поступить?
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