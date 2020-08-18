Установка пластикового окна — на что обратить внимание

Увеличение востребованности пластиковых окон безусловно связано с их практичностью и всеобщим удешевлением производства. В последнее время, компании производители пластиковых окон предлагают Вашему вниманию ряд доступных моделей, среди которых особого внимания заслуживают окна от компании VEKA, отличающиеся надежностью и простотой в уходе и эксплуатации. Пластиковые окна по своим характеристикам превосходят деревянные аналоги по многим пунктам: они обладают конкурентной ценой, хорошей шумоизоляцией, устойчивостью к внешней среде, теплоизоляцией. Установить пластиковые окна можно, как с помощью услуг опытных специалистов компании, так и самостоятельно, сэкономив деньги на монтаже.

Основные правила установки окна

Несмотря на то, что процесс установки окон каких-то 15-20 лет назад был чем-то диковинным, сегодня установить пластиковые окна самостоятельно гораздо проще, если пользоваться следующими правилами:

произведите точные замеры оконного проёма;

используйте качественные оконные блоки, соответствующие ДСТУ;

обеспечьте безопасною транспортировку пластиковой конструкции;

позаботьтесь о правильном подборе и установке откосов, отливов и подоконников.

Понимание того, что оконный блок устанавливается надолго, экономия на материалах, как и халатное отношение к установке, недопустимо. Для успешной установки оконного блока необходимо поэтапно выполнить ряд действий, гарантирующих качественный монтаж.

Этапы грамотного монтажа пластикового окна своими силами

Подготовительные работы являются первым этапом к самостоятельному монтажу окна, направленные на освобождение оконного проема, защиту мебели от пыли и грязи.

Демонтаж старой рамы является следующей трудоемкой работой, требующей от вас снятия не только старой конструкции, но и удаления старого отлива и подоконника.

Монтаж окна следует начинать с извлечения створок и стеклопакета. После извлечения оконная рама крепится к стене с помощью анкерных болтов и монтажных пластин. Закрепленная в проеме рама по уровню имеет промежутки между стеной и рамой, которые равномерно заполняются монтажной пеной.

Установка подоконника и отлива, согласно размерам, является очередным этапом, который требует точности измерения конструкции. Подоконник вырезается под проем и устанавливается с учетом наклона от окна в пределах 5 градусов. После установки подоконника происходит работа по заполнению пространства между подоконником и стеной с помощью монтажной пены.

Следующий этап завершает черновую работу, путем установки откосов, визуально расширяющих оконный проем. Как правило, в целях эстетичности вида, рекомендуется устанавливать откосы одной фирмы с оконным профилем.

От качества фурнитурных элементов будет зависеть долговечность конструкции. Соблюдение элементарных правил установки и алгоритма проведения работ позволит Вам собственными силами установить пластиковое окно. После самостоятельной установки, Вы со временем убедитесь в качестве конструкции окон фирмы VEKA, готовых радовать своего владельца длительное время.