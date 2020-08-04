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Квартиры в сданных новостройках

Приобретение квартиры в сданной новостройке является одним популярных способов покупки собственного жилья. Такая жилплощадь имеет много преимуществ и дает возможность каждому подобрать квартиру, соответствующую его желанием. Однако ряд трудностей, сопровождающий приобретение жилплощади в новостройках, останавливает многих от такой покупки. Если говорить про сданные новостройки, то риски таких сделок минимальные.

Почему следует обращать внимание именно на новостройки

Преимущества покупки квартиры в сданных новостройках делают этот рынок недвижимости все более популярным. Среди основных причин, почему следует обращать внимание именно на такое жилье, значатся:

  1. Большой выбор планировок и вариантов квартир. Среди новостроек есть как студии, так и 3-х или 4-х комнатные комфортабельные квартиры.
  2. Постройка здания полностью завершена, коммунальные услуги подключены. Это дает возможность при желании сразу же заселиться в квартиру, если в ней есть ремонт, или приступить к отделке после заключения договора.
  3. Отсутствие любых махинаций (как с документами, так и с информацией о состоянии жилья). Поскольку прежнего хозяина нет, такие квартиры не имеют юридических проблем.
  4. Возможность приобретать жилье в кредит или в рассрочку.

Такой вариант чаще всего рассматривается теми, кто приобретает квартиру для себя или своей семью.

Удобство квартир в новостройках

Современные постройки имеют все необходимое для современного человека. Это включает в себя:

  • удобное расположение домов внутри комплекса;
  • достаточное количество парковочных мест;
  • организацию вывоза мусора;
  • детские площадки, имеющие ограды при их прилегании к тротуарам или парковочным местам;
  • функциональные пандусы, удобные для подъема детских колясок или инвалидных кресел;
  • безопасные ступеньки и перила;
  • места в подъездах для хранения детских колясок или велосипедов.

Наличие вышеперечисленных факторов и их функциональные особенности могут отличаться в зависимости от застройщика, месторасположения дома и количества квартир в комплексе. Выбирая для себя квартиру в сданной новостройке, обратите внимание на все интересующие вас моменты заранее с учетов ваших потребностей.

Как выбрать квартиру в новостройке

Выбирая квартиру в сданной новостройке, обратите внимание на следующие моменты:

  • наличие всех необходимых документов у застройщика (при необходимости обратитесь за помощью к юристам или в риэлтерскую компанию);
  • стоимость квартиры за 1м2 (цена может изменяться в зависимости от района города, вида жилого комплекса и так далее);
  • возможность оформить рассрочку или кредит (если вы не располагаете суммой для оплаты всей покупки сразу же).

Поскольку современный рынок предлагает большое количество квартир в сданных новостройках, каждая семья сможет подобрать оптимальный для себя вариант. Делая выбор, ознакомьтесь со всем ассортиментом предлагаемого жилья. Перед покупкой определите те параметры и требования, которые являются для вас обязательными. Большинство сайтов, где есть предложения от застройщиков, имеют удобные фильтры, помогающие быстрее найти необходимое. С их помощью вы сможете быстрее найти подходящее жилье.

Приобретать квартиру в сданной новостройке — современное решение для любой семьи!

 

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