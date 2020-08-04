Приобретение квартиры в сданной новостройке является одним популярных способов покупки собственного жилья. Такая жилплощадь имеет много преимуществ и дает возможность каждому подобрать квартиру, соответствующую его желанием. Однако ряд трудностей, сопровождающий приобретение жилплощади в новостройках, останавливает многих от такой покупки. Если говорить про сданные новостройки, то риски таких сделок минимальные.
Почему следует обращать внимание именно на новостройки
Преимущества покупки квартиры в сданных новостройках делают этот рынок недвижимости все более популярным. Среди основных причин, почему следует обращать внимание именно на такое жилье, значатся:
- Большой выбор планировок и вариантов квартир. Среди новостроек есть как студии, так и 3-х или 4-х комнатные комфортабельные квартиры.
- Постройка здания полностью завершена, коммунальные услуги подключены. Это дает возможность при желании сразу же заселиться в квартиру, если в ней есть ремонт, или приступить к отделке после заключения договора.
- Отсутствие любых махинаций (как с документами, так и с информацией о состоянии жилья). Поскольку прежнего хозяина нет, такие квартиры не имеют юридических проблем.
- Возможность приобретать жилье в кредит или в рассрочку.
Такой вариант чаще всего рассматривается теми, кто приобретает квартиру для себя или своей семью.
Удобство квартир в новостройках
Современные постройки имеют все необходимое для современного человека. Это включает в себя:
- удобное расположение домов внутри комплекса;
- достаточное количество парковочных мест;
- организацию вывоза мусора;
- детские площадки, имеющие ограды при их прилегании к тротуарам или парковочным местам;
- функциональные пандусы, удобные для подъема детских колясок или инвалидных кресел;
- безопасные ступеньки и перила;
- места в подъездах для хранения детских колясок или велосипедов.
Наличие вышеперечисленных факторов и их функциональные особенности могут отличаться в зависимости от застройщика, месторасположения дома и количества квартир в комплексе. Выбирая для себя квартиру в сданной новостройке, обратите внимание на все интересующие вас моменты заранее с учетов ваших потребностей.
Как выбрать квартиру в новостройке
Выбирая квартиру в сданной новостройке, обратите внимание на следующие моменты:
- наличие всех необходимых документов у застройщика (при необходимости обратитесь за помощью к юристам или в риэлтерскую компанию);
- стоимость квартиры за 1м2 (цена может изменяться в зависимости от района города, вида жилого комплекса и так далее);
- возможность оформить рассрочку или кредит (если вы не располагаете суммой для оплаты всей покупки сразу же).
Поскольку современный рынок предлагает большое количество квартир в сданных новостройках, каждая семья сможет подобрать оптимальный для себя вариант. Делая выбор, ознакомьтесь со всем ассортиментом предлагаемого жилья. Перед покупкой определите те параметры и требования, которые являются для вас обязательными. Большинство сайтов, где есть предложения от застройщиков, имеют удобные фильтры, помогающие быстрее найти необходимое. С их помощью вы сможете быстрее найти подходящее жилье.
Приобретать квартиру в сданной новостройке — современное решение для любой семьи!