Все цвета самодельного мыла

Мыло - это не только предмет первой необходимости. Это и важнейший косметологический продукт, которым мы пользуемся постоянно. Но в товарах из магазина практически нет натуральных веществ. Поэтому изготовление мыла в домашних условиях становится все популярнее. В самодельном мыле можно быть уверенном на все 100%. Именно настолько оно натурально. А сделать его еще и красивым помогут разнообразные формы и красители. Вариантов их множество на https://city-soap.com.ua/catalog/krasiteli. Изготовление домашнего мыла превратиться в настоящее творчество.

Все цвета радуги

Обычно мыло, сваренное вручную, имеет бледный вид. Исправить это можно натуральными красителями. Они бывают сухие и жидкие. Если жидкие уже готовы к использованию, то сухие предварительно нужно растворить в воде или в маслах. Современные красители безвредны, они родственники красителям пищевым. Жидким пигментам не нужен ни глицерин, ни масло. Они являют собой все цвета радуги. Есть даже черный краситель. Как художники смешивают краски, добиваясь нужного оттенка, так и мыловары составляют цвета, которые дополнят аромат, форму, свойства своего рукотворного изделия.

Сияние и блеск

Глиттеры придадут вашему мылу настоящий блеск. Это крошечные блестки разного цвета. Они гипоаллергенны и совершенно безопасны. Поцарапать кожу они просто неспособны. Растворите его в глицерине и добавьте в основу. Ваше мыло засияет. Аналогичного эффекта можно добиться, примешав перламутр. Но в отличие от глиттера, перламутр придает нежности своими пастельными тонами. Натуральная мика, или слюда, тоже применима в домашней косметологии. По сути это силикатный минерал. Испокон веков его использовали при изготовлении помад, румян, пудры. Мелко истолченная мика похожа на перламутр, а чуть более крупные частички будут сверкать, как звездочки. Флуоресцентные красители – это настоящее буйство красок. Дети будут в восторге от ярких, похожих на игрушки, кусков мыла. Хотите чистого белого мыла? Добавляйте диоксид титана – это пищевая добавка и природный отбеливатель, входит в состав зубных паст, солнцезащитных кремов.

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