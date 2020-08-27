В6 для регулювання ЦНС проти паніки та тривожності

Панічні атаки, хвилювання та постійне відчуття тривоги сповіщають про збій роботи ЦНС. Ці симптоми виснажують організм, призводять до труднощів на роботі та в спілкуванні з іншими людьми. Людина стає дратівлива, постійно відчуває страх, виникають труднощі з концентрацією уваги, проблеми зі сном, ніщо не приносить задоволення. Щоб покращити своє здоров’я, лікарі рекомендують приймати вітамін В6.

Що таке вітамін В6

Вітамін В6 (піридоксин) відноситься до біологічно активних компонентів групи В. Він має такі властивості:

сприяє підтримці фізичного та психічного здоров’я;

регулює роботу нервової системи;

запобігає розвитку дерматитів, анемії;

сприятливо діє на функціонування шлунку та кишківника;

працює з метаболізмом на рівні амінокислот;

зменшує надлишок холестерину.

Піридоксин не володіє здатністю накопичуватись в організмі людини. Тому потрібно постійно поповнювати його запаси. Для кожного віку існує певна кількість добової норми вітаміну. Цей вітамін приймають в період лікування та для профілактики.

В6 можна отримати з продуктів харчування або купити у вигляді біологічно активних добавок. Він міститься в молоці, яйцях, м’ясі, субпродуктах, рибі (тріска, тунець). У овочах та бобових: спаржа, часник, капуста, шпинат, морква. Є він в ягодах та фруктах: лимони, апельсини, авокадо, банани, черешня, суниця. Багаті вітаміном В6 волоські горіхи та фундук.

Але не завжди вдається влаштувати повноцінний раціон, тому доречно скористатись вітаміном у вигляді біологічно активних добавок. Для нормального функціонування всіх систем організму добова норма вітаміну В6 складає 1,5 ‒ 1,8 мг. Вагітним жінкам потребується більша кількість.

Вітамін В6 для підтримки фізичного і психічного здоров’я

Про нестачу вітаміну В6 в організмі свідчать такі симптоми:

депресивний стан;

нервові розлади;

загальмованість реакцій;

хронічна втома, млявість;

постійний головний біль;

інтенсивне випадання волосся;

стоматит, кон'юнктивіт, метеоризм.

Також наслідком нестачі даного вітаміну є збій в роботі імунної системи, що, в свою чергу, робить організм ослабленим і нестійким до інфекційних захворювань.

БАДи допоможуть швидко відновити нестачу В6 та покращити фізичний і психічний стан здоров’я. Вітамін В6 сприятливо впливає практично на всі органи людини. Підвищує вироблення серотоніну. Завдяки цьому покращується настрій та з’являється відчуття радості.

В6 знижує стресовий стан, відчуття тривожності. Усуває хвороби шкіри, основою яких є психосоматика. Підвищує імунітет. Попереджає раннє старіння. Сприяє виведенню зайвої рідини.

Разом з фолієвою кислотою препарат створює гарний вплив на серцевосудинну систему, попереджає стенокардію, атеросклероз судин, інфаркт.

Для людей похилого віку вітамін В6 – справжній захисник. Попереджує оніміння рук та ніг, нічні судоми. У хворих на діабет знижує кількість цукру в крові. В період вагітності зменшує токсикоз, знижує ризик передчасних пологів.

Під час важких фізичних навантажень додаткове прийняття БАДів принесе велику користь, відновить втрачені сили, забезпечить організм енергією.

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