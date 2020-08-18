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Межкомнатные двери на скрытых петлях

Сейчас на рынке фурнитуры представлено множество моделей петель для межкомнатных дверей, все они имеют свои сильные и слабые стороны, а также обладают исключительными характеристиками, подходящими под определенный тип двери и ее дизайн. Один из наиболее популярных вариантов, который часто используют при замене или установке двери, это скрытые петли. Давайте детальнее рассмотрим данные изделия.

Уже в самом названии есть определяющая черта этих петель – они скрытые, то есть устанавливаются таким образом, что остаются практически невидимыми. Этот механизм скрывается внутри дверного полотна и дверной коробки поэтому, когда дверь находится в закрытом положении, их не видно. Именно «невидимость» сделала их очень популярными, ведь благодаря этой черте, удается не нарушить гармонии общего дизайна двери. Это позволяет придать особый стиль дверному проему.

Преимущества:

  • Скрытый монтаж, фурнитура не выделяется и остается незаметной.
  • Эстетика, сохраняется изначальный дизайн двери и целостность полотна.
  • Долговечность, эти петли прослужат дольше, чем открытые.
  • Надежность, у них высокие эксплуатационные качества.
  • Неприхотливость в уходе, они не нуждаются в смазке и всегда остаются чистыми.
  • Прочность, данная фурнитура производится из высококачественного сплава.
  • Практичность, возможность регулирования петель без их снятия.
  • Универсальность, идеально подходит для всех видов межкомнатных дверей.

Недостатки:

  • Цена. Эта фурнитура стоит намного дороже обычных петель.
  • Сложность монтажа. Установить скрытую петлю будет сложно без особых навыков и специальных инструментов, лучше доверить эту работу профессионалам.

Межкомнатные двери на скрытых петлях

Специфика конструкции скрытых навесов.

У них весьма оригинальная конструкция. Механизм разделяется на две части, а затем монтируется внутрь коробки и полотна. После их установки он снова соединяется П-образным рычагом, который также прячется внутрь двери, если она находится в закрытом положении. Регулировать механизм очень просто, для этого он оснащен специальными винтами. За ним практически не нужно ухаживать, в смазке он не нуждается, а пыль внутрь не проникает. Существует несколько вариантов скрытых петель, есть универсальные и с определенной стороной открывания. Какие бы петли Вы не искали в интернет-магазине компании Комплект Сервис найдутся все, даже если в каталоге их нет, наши менеджеры сделают персональный заказ или подберут лучшую альтернативу – https://komplektservice.com.ua/petli/skrytye-petli/

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